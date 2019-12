Elizabeth Beisel et Jack Nichting du survivant sont maintenant un couple

Bien qu'aucun d'eux ne repart avec le prix d'un million de dollars, Survivor: l'île des idoles les concurrents Elizabeth Beisel et Jack Nichting sont toujours gagnants parce que le couple a réussi à trouver l'amour lors de l'émission.

Même si vous n'êtes pas un fan de Survivor, vous avez probablement entendu une histoire ou deux sur la 39e saison alors qu'elle était diffusée car elle n'était pas sans sa controverse. Même les fans de longue date de la série ont peut-être eu du mal avec la saison 39, qui comportait un commentaire insensible à la race de Jack envers son compatriote Jamal Shipman. Il y avait aussi, bien sûr, la controverse entourant le candidat Dan Spiro, qui a été retiré de la série en raison de multiples incidents de toucher inappropriés impliquant le candidat Kellee Kim et une productrice. Indépendamment des scandales, il semble que la saison ait laissé une impression durable sur l'olympienne Elizabeth et l'étudiant diplômé Jack, alors que le couple s'est rendu sur Instagram pour faire une annonce.

Beisel, 26 ans, a partagé une photo sur son Instagram (via Us Weekly) pour annoncer qu'elle et Jack sortaient ensemble, écrivant "WOAH. Avez-vous entendu les nouvelles? J'ai un petit ami aux cheveux bouclés nommé Jack et il est tout simplement le être le plus merveilleux des êtres humains que je connaisse ", avec une jolie photo du couple. Elizabeth a également ajouté: "et oui, nous partageons des produits capillaires", plaisantant sur les coiffures similaires de la paire. Ni Elizabeth ni Jack n'étaient présents à l'émission de retrouvailles préenregistrée, qui a été diffusée le 18 décembre, c'est pourquoi ils se sont tournés vers les médias sociaux pour partager les nouvelles de leur relation. Jack a également partagé une série de photos du couple sur son Instagram, écrivant qu'il est "au-delà de la fierté d'appeler cette femme à la tête frisée, exubérante et compatissante, ma petite amie / jumelle".

Elizabeth a été éliminée le 30e jour de la saison et Jack avait été expulsé plusieurs jours auparavant le 19e jour, de sorte que le couple aurait eu beaucoup de temps pendant son séjour à Ponderosa pour se connaître. Le couple n'a pas donné de détails sur le moment où leur relation a commencé pendant leur passage dans la série ni sur le fonctionnement de la logistique de leur relation (depuis qu'Elizabeth vit à Saunderstown, RI, et Jack vit à Newport News, VA), mais il est probable que ils partageront plus d'informations sur leur relation dans les semaines à venir, maintenant qu'elle est ouverte. Au moment de son expulsion, la médaillée olympique a déclaré qu'elle avait "noué de nouvelles amitiés qui dureront toute une vie. Donc, je pense que les avantages l'emportent sur les inconvénients de mon vote en ce moment". Elle regardait certainement les points positifs.

Elizabeth et Jack ne sont certainement pas le premier couple à trouver l'amour sur la série de téléréalité compétitive, et même si cela ne semble pas être l'environnement le plus propice pour trouver l'amour (avec le manque de dentifrice, de déodorant ou de douches), au moins ils savent que la personne les a vus au pire. Survivant les fans peuvent tous convenir qu'ils sont prêts à avancer à partir de cette saison de l'émission – tout comme le réseau, qui a déjà libéré les candidats pour la 40e saison à venir – mais c'est bien pour le couple heureux que certains points positifs soient sortis du saison controversée.

