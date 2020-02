Elizabeth Warren vise à nouveau les impôts d’Amazon lors d’un discours lors d’un rassemblement à Seattle – .

Le sénateur Elizabeth Warren prend la parole lors d’un rassemblement à Seattle le 22 février. (Photo gracieuseté de Jake Goldenstein-Street)

Le sénateur Elizabeth Warren a appelé Amazon dans sa propre cour lors d’un rassemblement à Seattle samedi soir.

La candidate démocrate à la présidentielle a de nouveau critiqué le géant de la technologie basé à Seattle pour avoir contourné les impôts fédéraux lors d’un événement qui, selon sa campagne, a attiré plus de 7 000 personnes.

“Vous savez que l’année dernière, Amazon, Eli Lilly et Halliburton ont rapporté des milliards de dollars de bénéfices et payé zéro en taxes”, a-t-elle déclaré, répondant à un participant lors d’une session de questions / réponses à la fin de son rallye. Elle a ajouté que “les riches et les sociétés géantes” devraient également payer leurs impôts “.

C’était la seule mention liée à Amazon de la nuit au Seattle Center Armory, à quelques pâtés de maisons du campus d’Amazon à South Lake Union. Warren, qui avait déjà pris la parole à Seattle en août dernier, n’a pas non plus discuté de sa proposition de faire la une des journaux pour rompre et réglementer plus étroitement Amazon et d’autres grandes sociétés de technologie.

La créance fiscale est devenue un cri de ralliement de Warren et du sénateur Bernie Sanders, entre autres à gauche. Amazon a été mentionné beaucoup plus que toute autre entreprise de technologie lors des débats présidentiels démocrates de 2020, les candidats citant fréquemment le projet de loi fiscale de l’entreprise.

(Photo .)

Les élus, les militants progressistes et les universitaires s’attaquent fréquemment à Amazon pour ne rien avoir payé en impôt fédéral sur le revenu. Les chercheurs et les journalistes sont parvenus à cette conclusion en calculant les reports d’impôt et les crédits auxquels Amazon est éligible. CNBC a déclaré qu’Amazon avait payé 0 $ en impôt fédéral sur le revenu en 2018 et reçu une remise fiscale de 129 millions de dollars du gouvernement fédéral, par exemple.

Amazon a divulgué le mois dernier de nouveaux détails sur ses impôts américains pour 2019, affirmant que ses dépenses fiscales fédérales pour l’année s’élevaient à plus d’un milliard de dollars, en plus de plus de 2 milliards de dollars d’autres types d’impôts fédéraux. C’était la première fois qu’Amazon publiait ce niveau de détail sur ses obligations fiscales fédérales, après des années de critiques persistantes pour ne pas avoir payé sa juste part.

Cependant, l’impôt fédéral sur le revenu ne représente qu’une petite fraction des bénéfices de la société, représentant environ 6% des 14,5 milliards de dollars de revenus d’exploitation qu’Amazon a déclarés dans son rapport financier de fin d’année.

L’événement de Warren à Seattle survient après une performance «dominante» lors d’un débat démocrate à Las Vegas la semaine dernière lorsqu’elle a sévèrement critiqué l’ancien maire de New York Michael Bloomberg.

Warren a de nouveau attaqué Bloomberg samedi, affirmant que Bloomberg «cache ses impôts» et serait comme «substituer un milliardaire arrogant à un autre». Elle a également critiqué le président Donald Trump pour avoir mis les intérêts des riches au détriment des pauvres.

“Ce que Donald Trump espère, c’est que si nous passons notre temps à nous battre, personne ne remarquera que lui et sa famille corrompue et ses copains corrompus volent la richesse et la dignité de ce pays”, a-t-elle déclaré.

L’appel de Warren à un impôt sur la fortune a attiré les applaudissements les plus bruyants de la nuit. Le plan mettrait en œuvre une taxe annuelle de 2% sur les fortunes d’une valeur supérieure à 50 millions de dollars et de 3% sur les fortunes d’une valeur supérieure à 1 milliard de dollars.

“Les démocrates aiment un impôt sur la fortune de 2% et une majorité de républicains comme un impôt sur la fortune de 2%”, a-t-elle déclaré.

Warren a félicité Sanders pour avoir remporté les caucus du Nevada. Sanders s’est exprimé dans la région de Seattle la semaine dernière, critiquant la «classe milliardaire» au domicile du PDG d’Amazon, Jeff Bezos, et du co-fondateur de Microsoft, Bill Gates – les deux personnes les plus riches du monde.

D’autres candidats ont visité Washington. South Bend, Indiana, le maire Pete Buttigieg et le vice-président Joe Biden ont assisté à de récentes collectes de fonds privées et la sénatrice Amy Klobuchar est venue dans le district universitaire en septembre pour un événement public dans un café.

Washington devrait jouer un plus grand rôle dans la primaire avec son concours déplacé jusqu’au 10 mars et les bulletins de vote envoyés la semaine dernière, mais la course pourrait être très différente au début du mois prochain avec la Caroline du Sud votant la semaine prochaine et le 14 Super Tuesday déclare quelques jours plus tard.