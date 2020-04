Elon Musk dit que votre Tesla pourra vous déposer et se garer plus tard cette année – .

Tesla travaille sur une nouvelle fonctionnalité Smart Summon qui permettrait à un véhicule de déposer le conducteur et de trouver ensuite une place de stationnement par lui-même.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, appelle la fonctionnalité Invocation inversée et a indiqué qu’elle arrivera plus tard cette année.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, aime souvent dire que les véhicules Tesla sont les seules voitures qui s’améliorent après avoir quitté le terrain. Et bien que Musk soit certainement sujet à l’hyperbole, il est assez précis à cet égard grâce à Tesla introduisant constamment de nouvelles fonctionnalités et améliorations via des mises à jour logicielles en direct.

L’une des mises à jour logicielles les plus intrigantes que nous avons vues de Tesla ces derniers mois est Smart Summon. Comme son nom l’indique subtilement, Smart Summon permet aux propriétaires de Tesla d’allumer leur voiture à distance et de la faire se déplacer jusqu’à l’endroit où ils se trouvent dans un parking. Imaginez, par exemple, que vous quittiez une épicerie sous la pluie avec cinq sacs à la main. Au lieu d’avoir à vous diriger maladroitement vers votre voiture et à vous faire tremper dans le processus, vous pouvez appeler votre voiture pour venir vous chercher.

C’est une fonctionnalité intrigante, bien sûr, mais il y a eu jusqu’à présent quelques incidents notables. Mis à part l’incarnation précoce du logiciel comportant quelques bogues, certains propriétaires de Tesla utilisaient la fonctionnalité d’une manière qui n’était pas prévue. Dans une vidéo qui a fait la tournée en ligne en septembre dernier, un propriétaire de Tesla a curieusement tenté de convoquer sa voiture d’un parking à un parking complètement différent. Pendant ce temps, un autre propriétaire de Tesla testant la fonctionnalité a fait conduire sa voiture sur le côté de son garage.

Pour ne pas être dissuadé, Tesla n’a pas l’intention de se débarrasser de sa fonction Smart Summon de sitôt. Au contraire, la société prévoit d’étendre son ensemble de fonctionnalités et d’introduire une fonction d’invocation inversée. En bref, la fonctionnalité aurait effectivement un véhicule Tesla déposer un propriétaire à, disons, à l’avant d’un centre commercial, puis aller chercher une place de parking par ses propres moyens. En quittant le centre commercial, le propriétaire utiliserait alors Summon pour que leur Tesla les récupère.

Elon Musk a fait allusion à cette fonctionnalité via un tweet récent.

“Nous travaillons très dur pour que les feux de circulation et les arrêts soient libérés”, a déclaré Musk. «L’invocation inverse (stationnement automatique) fera partie de la mise à niveau du logiciel Autopilot vers FSD plus tard cette année.»

Certes, c’est une fonctionnalité intrigante, mais l’idée d’avoir une voiture pour vous déposer puis se garer – potentiellement hors de vue – semble être une idée plus utile en théorie qu’en pratique.

