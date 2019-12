Elon Musk est allé se promener dans le Cybertruck … et a fini par prendre un signal

Dans les derniers jours, la société Tesla et son PDG Elon Musk ont ​​donné de quoi parler du camion futuriste, Cybertruck. De l'énorme échec que fut sa présentation (avec la démonstration des vitres teintées), le design qui pour certains était moche jusqu'au trolling qui était dans tous les réseaux sociaux pour les deux choses. Malgré tout ça, Les fans de la marque ont décidé de lui faire profiter du doute et d'attendre son départ officiel.

Mais maintenant eM. Elon voulait promouvoir son nouveau véhicule et (comme d'habitude) ça ne s'est pas passé comme il s'y attendait. Il s'avère que le PDG de Tesla (on ne sait pas si c'était sur un coup de tête ou pour le plaisir), a décidé de sortir dans les rues de Los Angeles et de faire un tour avec son Cybertruck.

Bien sûr, un tel camion n'allait pas passer inaperçu, doncJe la vois sur l'une des autoroutes les plus importantes de Los Angeles (et qui curieusement n'avait pas de trafic), des milliers de personnes ont commencé à prendre des photos du PDG ainsi que ce qui semble être l'un des véhicules les plus innovants qui ont été vus ces dernières années.

Cybertruck à l'état sauvage près de LAX pic.twitter.com/E4FW4KCkgS – codysimms (@codysimms) 8 décembre 2019

Bien que presque tous ceux qui ont couru dans le camion aient été impressionnés par l'apparence qui entoure déjà la rue, Certains ont estimé que lorsqu'il s'agissait d'accélérer et de manœuvrer, cela semblait extrêmement instable, en particulier en raison de la conception hautement aeordinamique qu'ils mettaient en œuvre..

Plus tard Cybertruck et Elon Musk ont ​​été vus dans l'un des restaurants japonais les plus luxueux de la ville, où certains médias comme TMZ signaler que en a profité pour le montrer à l'acteur Edward Norton et lui a même fait faire un essai.

Quelques heures plus tard et après être entré dans la cuisine savoureuse, Musk a demandé sa camionnette au parking avec voiturier et se préparait à rentrer chez lui. Après avoir manœuvré et quitté le parking, Cybertruck a accéléré et sans se rendre compte (ou tressaillir) a pris un signal. Si vous ne nous croyez pas, regardez la vidéo ci-dessous:

Nous ne savons pas si ce n'était qu'un plan marketing Tesla pour que tout le monde continue de parler du Cybertruck ou de l'avion, le véhicule ne convient pas pour quitter les routes du monde, Ce qui était clair pour nous, c'est qu'ils ont réussi à attirer l'attention du monde dans ce camion. Faites attention ici, M. le maire de Ciudad Valles, ne lui tirez pas par le cul.