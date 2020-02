Elon Musk inculpé pour l’achat par Bill Gates d’une Porsche électrique sur une Tesla – .

Bill Gates lors d’une interview en 2019 avec .. (Photo . / Kevin Lisota)

Elon Musk semble mécontent du choix de son compatriote riche Uber Bill Gates dans les véhicules.

Gates a révélé dans une interview avec le populaire YouTuber Marques Brownlee qu’il avait récemment acheté une Porsche Taycan, son premier véhicule électrique. Musk, qui n’a jamais tenu sa langue ou son clavier, s’est rendu sur Twitter et a déclaré que ses conversations avec le co-fondateur de Microsoft avaient été “décevantes” après qu’un utilisateur se soit demandé pourquoi Gates n’avait pas opté pour une Tesla.

Mes conversations avec Gates ont été décevantes tbh

– Elon Musk (@elonmusk) 18 février 2020

Gates est connu comme un collectionneur de voitures de luxe – il s’est si bien battu pour importer une Porsche 959 rare qu’il a aidé à faire adopter une loi spéciale. Le Taycan, avec un prix de 185 000 $ pour son modèle le plus cher, coûte beaucoup plus cher que la Tesla haut de gamme, mais combien coûte 90 000 $ à la deuxième personne la plus riche du monde?

“Je dois dire que c’est une voiture à prix élevé, mais c’est très, très cool”, a déclaré Gates dans l’interview sur YouTube. “C’est ma première voiture électrique et je l’apprécie beaucoup.”

Cependant, Gates a fait tout son possible pour féliciter Tesla d’avoir introduit les véhicules électriques dans le courant dominant, un développement important dans la lutte contre le changement climatique.

“Tesla, si vous deviez nommer une entreprise qui a contribué à cela, ce sont elles”, a déclaré Gates.

Ce n’est pas la première fois que Musk se connecte pour critiquer un autre luminaire technologique. En 2017, Musk a échangé des barbes avec le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, sur l’intelligence artificielle. Il a qualifié les connaissances de Zuckerberg sur le concept de “limitées”.