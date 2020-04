Elon Musk: “Les Tesla sont des surhumains”

Elon musc Il a publié quelques vérités sur les performances des humains en tant que conducteurs de véhicules qui se déplacent à grande vitesse – spoiler: il est assez bas – pour, en passant, mentionner à nouveau l’importance du Pilote automatique, le système d’aide à la conduite du Tesla.

“Les humains n’utilisent que deux caméras sur un cardan lent et sont généralement distraits. Les Tesla utilisent huit caméras, radar, sonar, et sont toujours en alerte. Ils pourraient certainement être surhumains.”

Les humains conduisent à l’aide de 2 caméras sur un cardan lent et sont souvent distraits. Une Tesla avec 8 caméras, radar, sonar et toujours en alerte peut certainement être surhumaine.

– Elon Musk (@elonmusk) 8 avril 2020

Musc Désigne les systèmes de stabilisation mécanique sur les arbres non coaxiaux utilisés dans les caméras. Des produits tels que la stabilcam sont essentiels depuis des années à la télévision et au cinéma, mais ces dernières années, ils sont devenus populaires dans les drones et les produits de consommation pour appareils photo ou même smartphones.

Dans ce cas, le cardan est notre tête et notre cou. Et le PDG de Tesla il a tout à fait raison quand il dit que les machines sont beaucoup plus efficaces et plus rapides en matière de calcul. Il est également vrai qu’un système à huit caméras capable de voir tout ce qui se passe autour du véhicule à 360 degrés est meilleur que l’angle de vision limité de nos yeux.

Tesla peut devenir des «surhumains», mais cela prend encore beaucoup de temps.

Mais il est également vrai que l’immense nombre de variables qu’un système de conduite autonome doit affronter pour le faire efficacement – surtout en ville, où il y a des centaines de milliers d’éléments qui peuvent changer d’une nanoseconde à l’autre – en fait un rêve futuriste sans fin.

Elon Musk promet depuis quelques années déjà l’arrivée de la conduite autonome complète dans le Teslas, mais il finit toujours par le retarder, citant toutes sortes d’excuses, certaines raisonnables, d’autres simplement le produit de sa tendance à promettre plus qu’il ne le devrait.

Cela dit, Tesla Ce n’est pas la seule entreprise de véhicules à avoir laissé derrière elle les chances que les voitures se conduisent elles-mêmes, Fordpar exemple aussi.

Les humains ont un autre avantage: le supercalculateur dans nos têtes. Notre cerveau a des millions d’années d’évolution en tête et est capable de prendre des décisions d’une manière dont aucune intelligence artificielle n’est capable. Surtout, incapable d’itérer le raisonnement comme nous le faisons.

Cela ne signifie pas que la conduite entièrement autonome ne viendra pas. Plus qu’une question oui ou non, c’est une question de quand. Mais en plus de la course à la conduite automobile sans interaction humaine, il existe un parallèle bien plus précieux: minimiser les accidents de la route.

Les progrès à cet égard ont été très importants: alors que le nombre de victimes d’accidents de la route dans l’Union européenne avoisinait les 45000 en 2007, en 2017, il avoisinait les 25000. Il y a encore beaucoup à faire, mais la tendance est bonne.

Le pilote automatique Tesla sauve-t-il vraiment des vies?

👇 Plus de Breaking News