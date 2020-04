Elon Musk n’aime pas les mesures de lutte contre le coronavirus

6 mars 2020, Elon musc Il publie un tweet de cinq mots qui serait l’un de ses moments les plus controversés et qui, avec la perspective que le temps nous a donnée, le plus malheureux de sa carrière: “La panique envers le coronavirus est un non-sens”.

De cette façon, Musk s’est positionné parmi les grands entrepreneurs qui semblent être du côté de l’économie au-dessus de la santé publique. Quelques semaines plus tard, la Californie a dû fermer Tesla Gigafactory A Fremont, ce n’est pas sans aller et venir des allégations entre l’entreprise et les autorités locales sur la nécessité ou non de fabriquer des voitures pendant la quarantaine (pas vraiment).

Musc Il avait également une curieuse influence sur les opinions et les positions concernant la pandémie qui a touché des millions de personnes dans le monde. De se moquer du virus à vouloir sauver le monde en mettant ses usines à la disposition des hôpitaux du monde entier pour fabriquer des respirateurs.

Près de deux mois, plus de 45 000 réponses et près de deux millions de likes plus tard, Musk republier les tweets protester contre les mesures de prévention des infections à coronavirus aux États-Unis et l’impact économique qu’elles génèrent.

Il en a d’abord publié un dans lequel il demande que “la liberté soit rendue aux gens”, en lien avec un article d’opinion du Wall Street Journal, suggérant que la détention n’aide pas à sauver des vies.

Rendez aux gens leur liberté! https://t.co/iG8OYGaVZ0 – Elon Musk (@elonmusk) 29 avril 2020

Ensuite, il renvoie à un autre article du Texas Tribune où ils annoncent de nouvelles mesures de désescalade de quarantaine dans l’État, avec un simple “Bravo Texas!”.

Bravo Texas! https://t.co/cVkDewRqGv – Elon Musk (@elonmusk) 29 avril 2020

Enfin, il publie un troisième tweet où il demande, en majuscules, que “Libérez les États-Unis maintenant”.

AMERIQUE GRATUITE MAINTENANT – Elon Musk (@elonmusk) 29 avril 2020

Musk semble plus tard se contredire avec ses premiers tweets disant que les entreprises devraient être ouvertes avec soin et prendre les mesures de protection appropriées, mais “sans mettre tout le monde en résidence surveillée”.

Oui, rouvrez avec soin et protection appropriée, mais ne mettez pas tout le monde en résidence surveillée de facto – Elon Musk (@elonmusk) 29 avril 2020

Les messages sont publiés peu de temps avant qu’il ne parvienne à obtenir une caution liée au cours de l’action de Tesla et que la société a été contrainte de retarder la réouverture prévue de l’usine de Fremont, alors que six comtés de l’État de Californie ont décidé d’étendre mise en quarantaine jusqu’à fin mai.

Tesla prévoyait de rouvrir l’usine le 4 mai. Il est fermé depuis le 23 mars dernier. Au moment de la publication de cet article, 58 350 personnes aux États-Unis sont décédées du coronavirus.

