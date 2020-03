Elon Musk pense que la qualité iOS doit s’améliorer et dit qu’une récente mise à jour “a cassé mon email” – .

À ce stade, il ne nous reste que quelques mois pour obtenir la première version bêta du logiciel de prochaine génération d’Apple, iOS 14. Selon tous les comptes, il sera peut-être encore plus riche en fonctionnalités que d’habitude, apportant une tonne de mises à jour et de nouvelles aux iPhones, à l’Apple Watch, à la plateforme HomeKit d’Apple et bien plus encore.

Le revers de la médaille est que les nouvelles versions du logiciel d’exploitation mobile du fabricant d’iPhone peuvent également introduire des bugs de différents types – certains mineurs, certains si mineurs que vous ne les remarquerez peut-être même pas, et d’autres … enfin, selon Elon Musk cette semaine tout en parlant lors d’une conférence, il dit qu’une récente mise à jour iOS semble avoir brisé «mon système de messagerie».

Il n’entre pas dans les détails de la version du système d’exploitation qui a causé ce problème, mais il a fait le point dans une réponse plus large à une question sur la technologie ne s’améliorant pas nécessairement au fil du temps et que plus de gens devraient probablement être consacrés à travailler sur et à améliorer les logiciels code.

Elon Musk répondait à une question sur l’importance des logiciels en tant que facteur de différenciation dans la technologie moderne alors qu’il était sur scène lors de la conférence Satellite 2020 cette semaine, quand il est parti sur une brève tangente à propos d’Apple – et, plus précisément, ses réflexions sur la qualité de mises à jour iOS récentes du fabricant d’iPhone.

Le fondateur et PDG de SpaceX, souvent controversé, interrogé par son intervieweur, développait un point qu’il avait précédemment évoqué sur la trajectoire du progrès technologique qui ne se déplaçait pas nécessairement en ligne droite et vers la droite. En fait, il a souligné que la technologie «ne s’améliore pas automatiquement» avant de passer à la vitesse supérieure pour claquer Apple pour une récente mise à jour iOS que Musk dit «avoir cassé mon courrier électronique».

Vous pouvez consulter ses remarques à ce sujet dans la vidéo ci-dessus (passez à environ 14:05). “Le logiciel est une partie croissante de toute technologie”, commence-t-il. «Tesla – la voiture est extrêmement configurable. C’est comme un ordinateur portable sur roues. Le logiciel est donc extrêmement important là-bas. »

En ce qui concerne les téléphones portables, poursuit-il, le consommateur moyen est conditionné à ce que les choses s’améliorent avec le temps. Chaque année, en fait, comme sur des roulettes. Mais le fait est que la technologie ne s’améliore pas automatiquement, insiste-t-il. “Je suis un utilisateur d’iPhone”, poursuit Musk. «Mais je pense que, comme, certaines des mises à jour récentes du logiciel ont été, comme, pas géniales, certainement alimenter ce point. Il a, comme, cassé mon système de messagerie… ce qui est, comme, tout à fait fondamental. “

Il aurait pu faire référence à la sortie d’iOS 13, qui a introduit un certain nombre de bugs liés à tout, du clavier logiciel à la connectivité Wi-Fi. Un ancien ingénieur logiciel d’Apple a précédemment tenté de mettre ce problème dans un certain contexte dans un récent commentaire écrit qu’il a écrit – expliquant, par exemple, qu’une partie du problème est la base de clients d’Apple (qui est plus grande que jamais) et le logiciel d’Apple est de même plus complexe que jamais.

Néanmoins, parlant plus largement, Musk a poursuivi sa réponse en notant qu ‘«il y a certainement beaucoup de logiciels là-bas. Et certains sont comme – les personnes qui l’ont écrit sont soit à la retraite, soit mortes. Donc comment le répare-t-on? … Nous avons certainement besoin de beaucoup plus de personnes intelligentes travaillant dans le domaine des logiciels. »

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian.

