Elon Musk prouve qu’il est au-delà de la mesquinerie avec une attaque absurde contre Bill Gates – .

Compte tenu de toutes les choses incroyables qu’Elon Musk a faites et continue de faire dans des entreprises comme Tesla et SpaceX, il n’est pas surprenant que Musk ait amassé quelque chose d’un culte au cours des dernières années. Pour de nombreux amateurs de musc, l’homme ne peut pas faire de mal, quelle que soit la bizarrerie de son comportement.

On ne peut nier que Musk est hyper intelligent et l’une des figures les plus influentes de notre temps, mais en même temps, il est aussi remarquablement et étonnamment mesquin. Tout récemment, Musk a jeté quelques coups sur le fondateur de Microsoft, Bill Gates, après que l’ancien PDG de Microsoft a révélé qu’il avait acheté une Porsche Taycan au lieu d’une Tesla.

Dans une brève mais douce interview avec Marques Brownlee, Gates a félicité Tesla pour avoir aidé à populariser l’adoption des voitures électriques tout en notant brièvement qu’il est propriétaire de Taycan.

“Je viens de recevoir une Porsche Taycan, qui est une voiture électrique, et je dois dire que c’est une voiture à prix élevé, mais c’est très cool”, a déclaré Gates. “C’est ma première voiture électrique et je” l’apprécie beaucoup. “

Par ailleurs, Gates a mentionné que l’anxiété d’autonomie était peut-être encore un facteur limitant empêchant l’adoption massive des voitures électriques.

Lorsque Musk a été mis au courant des commentaires de Gates via quelqu’un sur Twitter, il n’a pas pu s’empêcher d’être exceptionnellement snarky. “Mes conversations avec Gates ont été décevantes”, a déclaré Musk. Et naturellement, les réponses au tweet de Musk étaient principalement des partisans de Tesla qui étaient curieusement trop disposés à se moquer de Gates et à faire exploser ses réalisations précédentes. Ils ont également rapidement souligné que Gates était un grand fan de Porsche depuis des années.

Mes conversations avec Gates ont été décevantes tbh

– Elon Musk (@elonmusk) 18 février 2020

Bien sûr, le comportement de Musk ici ne devrait pas surprendre autant. Il a tendance à parler sans réfléchir, c’est pourquoi il s’est retrouvé dans un monde en difficulté avec la SEC en 2018 lorsqu’il a tweeté qu’il avait obtenu un financement pour prendre Tesla en privé pour 420 $ / action.

Quelques années plus tôt, Musk a déclaré que la compréhension de l’IA par le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, était limitée.

J’en ai parlé à Mark. Sa compréhension du sujet est limitée.

– Elon Musk (@elonmusk) 25 juillet 2017

Dites ce que vous voulez d’Elon Musk, mais il ne fait aucun doute qu’il garde les choses intéressantes. Et à vrai dire, à une époque où la plupart des PDG des technologies ont tendance à prendre des mesures pour éviter tout type de controverse, il est quelque peu rafraîchissant de voir quelqu’un d’aussi influent que Musk exprimer son opinion. En effet, c’est l’une des raisons pour lesquelles les gens se sont tournés vers Steve Jobs, un homme qui n’avait pas peur non plus de se lancer dans des entreprises et des personnalités technologiques de premier plan.

