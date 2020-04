Elon Musk révèle quand le service Internet Starlink sera mis en ligne – .

Le service à large bande Starlink de SpaceX commencera les tests bêta privés dans environ 3 mois, avec une ouverture bêta publique dans environ 6 mois.

Elon Musk a révélé ce calendrier provisoire dans un tweet après le lancement mercredi de 60 nouveaux satellites Starlink.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Mercredi après-midi, SpaceX a envoyé une de ses fusées Falcon 9 dans l’espace. Il transportait 60 nouveaux satellites brillants qui finiront par faire partie du réseau de communication Starlink de la société. SpaceX a lancé les satellites de la taille d’une pinte dans l’espace depuis des mois déjà, avec plus de 400 d’entre eux maintenant en orbite autour de la Terre.

Le plan à long terme est que Starlink fournisse des données à grande vitesse à presque tous les coins du globe, mais avec environ 40 000 satellites nécessaires pour réaliser les plus grandes ambitions de l’entreprise, il n’était pas clair exactement combien de temps il faudrait avant que le système était opérationnel à n’importe quel titre. Grâce à certains tweets du patron de SpaceX, Elon Musk, nous le savons maintenant.

Le jour du lancement, Musk a posé une question sur Twitter concernant le temps qu’il attend avant que Starlink ne serve ses clients. Ces types de questions restent généralement sans réponse, en particulier sur Twitter, mais Musk était heureux de révéler la feuille de route à court terme.

“La version bêta privée commence dans environ 3 mois, la version bêta publique dans environ 6 mois, en commençant par les hautes latitudes”, a répondu Musk. SpaceX suit un calendrier régulier de déploiements de satellites Starlink, nous pouvons donc nous attendre à ce qu’au moins quelques lots supplémentaires de satellites soient déployés d’ici là, mais de sérieuses questions demeurent.

Dans un tweet du compte SpaceX officiel, Starlink est décrit comme étant capable de fournir “un accès Internet haut débit à haut débit dans des endroits où l’accès a été peu fiable, coûteux ou complètement indisponible”. C’est un projet ambitieux, c’est le moins que l’on puisse dire, mais quel sera le statut du réseau dans trois mois à peine.

Dans la version bêta privée – que nous devons supposer signifie uniquement sur invitation, plutôt que sur un système de loterie – les utilisateurs devront s’attendre à un service intermittent et saccadé au fur et à mesure que la société résout les problèmes. Lorsque vous considérez que SpaceX veut que Starlink soit finalement fort de 40000 satellites, le fait que les tests commenceront avec moins de 1000 satellites en orbite pourrait suggérer que nous sommes plus proches du lancement commercial du service Starlink que nous ne le pensons.

Dans 6 mois, lorsque la version bêta publique commencera, le service sera probablement poussé à ses limites. Le projet suscite déjà beaucoup d’enthousiasme et, selon le nombre de clients bêta que la société pense que le système sera en mesure de gérer à ce stade, nous pourrions voir le tout début d’une révolution du haut débit.

Source de l’image: SpaceX

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.