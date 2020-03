Elon Musk se vante que Tesla vient de fabriquer sa millionième voiture – .

Le PDG de Tesla, Elon Musk, s’est récemment vanté sur Twitter que Tesla avait fabriqué sa millionième voiture.

Le succès de Tesla ces dernières années a été renforcé par le Model 3, le véhicule électrique abordable de la société conçu pour le marché de masse.

Le Tesla Model Y devant entrer en production cette année, les ventes de Tesla devraient augmenter considérablement dans un proche avenir.

Pour diverses raisons, Tesla semble avoir un contingent plutôt bruyant de détracteurs qui sont trop enclins à bondir sur l’entreprise au premier soupçon de mauvaises nouvelles. Et si nous sommes honnêtes, Tesla peut souvent agir de manière à entraîner des critiques justifiées. Que ce soit les bouffonneries en ligne d’Elon Musk ou le penchant de la société à faire des promesses ambitieuses sur des délais agressifs qu’elle ne pourra jamais tout à fait respecter, Tesla est pour le moins controversé.

Dans le même temps, ce qu’Elon Musk et Tesla ont réussi à réaliser dans un délai relativement compressé n’est rien de moins que stupéfiant. Rappelons que Tesla a fait son apparition en 2008 avec le Tesla Roadster original, un véhicule de niche sous tous les angles. Flash en avant 12 ans et Tesla aujourd’hui prospère et semble tirer sur tous les cylindres. À ce stade, Elon Musk a consulté Twitter cette semaine et a annoncé que la société avait produit sa millionième voiture.

Le tweet de Musk peut être vu ci-dessous:

Un million de voitures pour une entreprise qui, selon de nombreux critiques, ferait faillite il y a des années est tout un exploit. Cette étape souligne la persévérance de Tesla, sa volonté de prendre des risques, sa capacité à innover, et enfin et surtout, l’amour inébranlable que les propriétaires de Tesla ont tendance à avoir pour l’entreprise.

Encore une fois, Tesla a réussi à passer d’un acteur de niche sur le marché automobile à un mastodonte absolu. Il n’est pas exagéré d’affirmer que Tesla a inauguré la révolution des véhicules électriques et, dans le même temps, contraint les constructeurs automobiles traditionnels comme Porsche à modifier considérablement la feuille de route de leurs produits et à adopter les véhicules électriques.

À l’avenir, il n’y a aucune raison de supposer que l’élan de Tesla commencera à décliner. Si quoi que ce soit, la société ne fait que commencer. S’appuyant sur le succès continu du modèle 3, Tesla prévoit de lancer plus tard cette année la production du modèle Y, une version croisée du modèle 3. Au-delà de cela, la société prévoit de lancer le Tesla Semi, un roadster de nouvelle génération. , et bien sûr, le Cybertruck quelque peu controversé.

À la lumière de cela, il n’est pas surprenant que les actions de Tesla soient montées en flèche au cours des derniers mois. À partir de décembre, les actions Tesla se négociaient dans la fourchette de 330 $. À la mi-février, les actions Tesla avaient atteint 917 $ par action. Il ne fait aucun doute que l’optimisme qui règne au sein de l’entreprise augmente, car le portefeuille de produits de l’entreprise semble plus solide que jamais. Il suffit de dire que Tesla sera en mesure de vendre son prochain million de voitures beaucoup plus rapidement qu’il ne leur en a fallu pour vendre la première.

Source de l’image: Ena / AP / REX / Shutterstock

