embauché un courtier pour protéger ses produits phares YouTubers

YouTube il sait que sa plate-forme a des soldes qui peuvent “osciller” pour i créateurs. un modification de l’algorithme ou un revendication de copyright un peu plus scrupuleux, ils peuvent ruiner les entrées d’une de ses stars. YouTube a heureusement voulu courir pour la couverture de cela. La plate-forme a embauché le vétéran de YouTube (à la fois les créateurs et les employés) Matt Kovalakides en tant que médiateur des relations entre la plateforme et les YouTubers les plus importants. Il y a des malentendus des deux côtés en raison de la complexité du site, Kovalakides sert à les résoudre.

YouTube compte sur Kovalakides pour ses problèmes, mais ce n’est peut-être pas suffisant

Le nouveau courtier pourrait avoir beaucoup à gérer en peu de temps. Les créateurs ont déposé une série de plaintes, allant de changements inattendus à des suggestions qui profitent au public jusqu’à démonétisation incorrecte et application incohérente des politiques. En même temps, il n’y a pas de meilleur moment pour YouTube pour communiquer ses intentions, ce qui oblige les créateurs à enfreindre les règles par inadvertance ou à s’inquiéter des répressions.

Cela ne résoudra probablement pas tous les désaccords entre la plate-forme et les producteurs de vidéos, qui sont la chose la plus précieuse pour YouTube. Kovalakides n’est qu’une seule personne et n’aura pas une vue complète de chaque problème. Cela pourrait aider YouTube à résoudre les problèmes avant qu’ils n’atteignent des niveaux de crise élevés pour garantir que les créateurs sachent où ils se trouvent avant de publier leurs prochaines séquences et savent comment bien se déplacer sur la plate-forme, mais il ne sera certainement pas en mesure de résoudre tous les types de problèmes.

Nouvelles de l’emploi! Je suis dans un nouveau concert en tant que Head Creator Liaison @YouTube. Je vais toujours tweeter d’ici, mais quelque chose de plus officiel et étouffant pourrait être de @YouTubeLiaison. L’objectif est d’aider les créateurs à comprendre YouTube et vice versa. Des trucs compliqués des deux côtés. https://t.co/p5ZeUU6pvz

– Matt Koval (@mattkoval) 24 février 2020