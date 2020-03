Emerald City Comic Con reporte enfin l’événement, cédant au jeu malgré une épidémie de coronavirus – .

Face à un contrecoup public de plus en plus vocal, Emerald City Comic Con dit qu’il reportera la convention géante des fans de Seattle à l’été au milieu des inquiétudes grandissantes du public concernant la propagation du nouveau coronavirus dans la région de Seattle.

«Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour organiser l’événement comme prévu, mais en fin de compte, nous suivons les instructions des responsables locaux de la santé publique indiquant que les conventions devraient maintenant être reportées», a déclaré l’organisateur des CETC, Reedpop, dans un courriel aux participants et un message en ligne. il y a quelques minutes. Le message indique que la décision a été prise “après de nombreuses heures de conversation interne et de consultation avec les autorités locales et le bureau du tourisme”.

Près de 100 000 personnes étaient attendues lors de l’événement, initialement prévu du 12 au 15 mars au Washington State Convention Center. ReedPOP promet des remboursements automatiques aux détenteurs de billets, affirmant qu’ils seront traités dans les 30 jours.

Plus tôt cette semaine, les organisateurs avaient proposé des remboursements de billets, mais ont déclaré qu’ils prévoyaient de poursuivre l’événement, déclenchant un tollé, notamment une pétition en ligne appelant la ville et le maire de Seattle Jenny Durkan à intervenir et à annuler l’événement.

Vendredi matin, annonçant la décision de reporter ECCC à l’été, Reedpop a noté l’impact économique de cette décision.

«Nous savons que cette décision aura un impact considérable sur nombre de nos créateurs individuels, petites entreprises et travailleurs des services», indique le message. «À ceux dont la carrière dépend d’ECCC – nous ferons tout ce que nous pouvons au cours des prochains jours et semaines pour mettre en valeur votre travail et nous demandons à toute notre communauté de vous soutenir alors que nous réalisons que vos moyens de subsistance personnels pourraient être affectés.»

C’est le dernier événement majeur à être annulé en raison du coronavirus, qui cause la maladie respiratoire COVID-19, et pour lequel il n’existe aucun vaccin. L’État de Washington et la région de Seattle sont devenus l’épicentre de l’épidémie aux États-Unis au cours des dernières semaines.