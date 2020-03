Emmys diurnes 2020 annulés par une pandémie de coronavirus

La 47e annuelle Daytime Emmy Awards sont annulées, en raison de la gravité croissante de la pandémie de coronavirus. Les premiers Emmy Awards ont eu lieu en 1949, mais le premier prix sur le thème du jour a été décerné lors de la cérémonie des heures de grande écoute en 1972. L’Hôpital général, qui est toujours en cours aujourd’hui, et The Doctors, ont été nominés pour leurs réalisations exceptionnelles dans un drame de jour.

Les premiers uniquement Daytime Emmy Awards ont été diffusés depuis le Rockefeller Center de New York. Les catégories couvertes par les récompenses comprennent, entre autres, la série dramatique exceptionnelle, le talk-show exceptionnel et l’hôte exceptionnel du jeu télévisé. Les Daytime Emmy Awards 2019 étaient la 46e remise de la cérémonie de remise des prix, qui s’est tenue en mai dernier à Pasadena, en Californie.

TVLine rapporte que les Daytime Emmy Awards de cette année sont officiellement annulés. Le président de la National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS), Terry O’Reilly, a écrit sur la situation dans une lettre aux membres de l’organisation.

“Il y a tout simplement trop d’inconnues en ce moment, et le plus important n’est pas de savoir si nous serions réellement autorisés à organiser un événement en juin impliquant plus d’un millier de participants.”

Commentant davantage la situation actuelle, il a déclaré qu ‘”il semble irresponsable d’avancer comme nous l’avons fait dans le passé”. Cette nouvelle intervient après que d’autres récompenses comme les GLAAD Media Awards et l’Academy of Country Music Awards ont été annulées ou reportées. NATAS a déjà annulé deux de leurs autres récompenses: les 2020 Technology Emmys Awards et les National Sports Emmy Awards.

Bien que la cérémonie de remise des prix n’ait pas lieu, le jugement se poursuivra et les gagnants des prix seront annoncés ce printemps. Cette décision n’est pas une surprise, et comme la crise sanitaire actuelle progresse sans voie claire, les événements à venir continueront très probablement d’être reportés ou annulés. D’autres événements importants qui ont été retardés comprennent le Festival de Cannes et le Festival de musique Coachella, qui ont été déplacés en octobre.

Alors que plus de gens écoutent les Emmy Awards que les Emmy Daytime, l’audience des Emmy de l’année dernière a atteint un creux historique. Il est clair que de moins en moins de personnes se connectent aux cérémonies de remise des prix de la télévision ou à toute cérémonie de remise des prix. Mais pour les gens de l’industrie, cela signifie la perte d’une soirée pour se réunir et honorer leur travail et celui de leurs collègues. Il est positif que les prix soient toujours décernés, mais nous espérons qu’au printemps prochain, le Daytime Emmy Awards pourra continuer comme d’habitude.

