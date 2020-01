Emoji pourrait bientôt égayer les plaques d’immatriculation du Vermont grâce à un nouveau projet de loi

Les Emoji ont fait leur chemin vers toutes sortes de produits et d’endroits dans le monde réel en dehors de nos appareils et maintenant les véhicules du Vermont pourraient être les prochains. Un nouveau projet de loi a été soumis à l’Assemblée législative de l’État pour faire d’une poignée de personnages animés une option de personnalisation pour les plaques d’immatriculation.

Rapporté par Engadget, le nouveau projet de loi a été soumis par la représentante Rebecca White. À la lecture du projet de loi, il semble qu’il ne serait possible d’ajouter des emoji qu’à une assiette standard ou à une vanité qui comprend des chiffres ou des lettres, ce qui signifie que les assiettes uniquement émoji seraient exclues du tableau 😅. En outre, la proposition, H.866, indique qu’il y aurait six emoji parmi lesquels choisir.

Ce projet de loi propose de créer une nouvelle plaque d’immatriculation spéciale avec le choix de l’un des six emojis en plus du numéro distinctif attribué par le commissaire à l’automobile ou des chiffres et lettres choisis par le propriétaire inscrit d’un véhicule comme plaque de vanité.

Même avec un nombre limité d’emoji, les propriétaires de véhicules du Vermont pouvaient faire preuve de créativité et s’amuser avec l’option potentielle. Plus tôt ce mois-ci, Apple a lancé l’option de graver des AirPod avec 20 emoji différents.

Comme l’a noté Engadget, si le projet de loi est adopté, cela ferait du Vermont le premier État des États-Unis à offrir des emoji sur les plaques d’immatriculation. Cependant, le Queensland, en Australie, a été la première ville à y arriver.

Notamment, le projet de loi du Vermont ne dit pas combien coûterait l’option emoji, mais il coûte 336 $ dans le Queensland.

