Emplacement du gnome caché de Fortnite: où chercher entre l’hippodrome, la parcelle de chou et le panneau de la ferme

La saison 2 de Fortnite Chapter 2 est dans quelques semaines, mais en attendant, Epic a encore quelques défis en réserve pour les joueurs avant la fin de la saison 1. Le dernier ensemble s’appelle Cameo Vs. Chic, et l’une des missions vous demande de recherchez le gnome caché entre une piste de course, une parcelle de chou et un panneau de ferme. C’est un indice assez vague, nous avons donc préparé cette carte et ce guide pour vous aider à relever le défi.

Où est l’emplacement Gnome?

Comme l’indique le défi, le gnome que vous recherchez est caché quelque part entre trois objets différents, vous devrez donc d’abord savoir où ils se trouvent avant de pouvoir espérer le trouver. Dans ce cas, les trois se trouvent dans la partie nord-est de la carte, près de Frenzy Farm, de sorte que le gnome apparaîtra sur une colline herbeuse. Vous pouvez voir son emplacement exact sur la carte ci-dessous.

Comment terminer le défi

Maintenant que nous avons localisé où se trouve le gnome, tout ce que vous avez à faire est de vous diriger vers le bon endroit et d’interagir avec lui lorsqu’il apparaît. Vous n’avez pas besoin de visiter l’un des trois objets mentionnés dans le défi avant de trouver le gnome, mais il n’apparaîtra pas dans votre jeu jusqu’à ce que vous ayez déverrouillé ce défi, vous devrez donc en effacer quelques autres missions du Cameo Vs. Ensemble chic avant de pouvoir le retrouver. Si vous avez besoin d’aide, nous avons également préparé des guides vous montrant où détruire un télescope, un téléviseur et un poteau téléphonique et où se trouvent tous les emplacements des panneaux d’interdiction de pêche.

La saison 1 de Fortnite Chapter 2 se terminera le 20 février, vous aurez donc jusque-là à relever tous les autres défis hebdomadaires auxquels vous n’avez peut-être pas encore réussi. Vous pouvez trouver nos cartes et guides pour tous les autres défis difficiles de cette saison dans notre résumé complet des défis Fortnite Chapter 2.

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.