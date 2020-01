Emplacement eSIM avec moteurs hybrides et plug-in légers

Seat Leon 2020 c’est enfin officiel, après une longue attente et d’innombrables rumeurs derrière, la maison barcelonaise a enfin dévoilé au monde la nouvelle version de l’un des modèles emblématiques de la marque elle-même.

Après la commercialisation 2,2 millions de voitures dans le monde, le Seat Leon 2020 il se présente sous une forme complètement nouvelle et renouvelée, les dimensions augmentent légèrement, dépassant le 4,3 mètres (s’arrête à 4,36 mètres) avec env. 86 mm plus que le précédent. Par conséquent, l’empattement augmente également, pour une meilleure fiabilité et capacité de l’habitacle, sans capacité charge totale (s’arrête toujours à 380 litres Seat Leon apprécié ces dernières années).

L’avant reprend partiellement ce qui a été vu avec le Seat Tarraco, alors cochez ici Lumières LED complètes aérodynamique, ainsi qu’un masque abaissé et légèrement agrandi. D’un autre côté, un ligne rouge ira rejoindre la direction de la lumières (très en vogue ces dernières années), marquant également le scalfature sur les côtés.

Seat Leon 2020: est désormais connecté

L’habitacle est beaucoup plus habitable, le pont et les portes sont toujours franchies par une Ligne LED (qui fait également référence à l’arrière), un choix stylistique et de sécurité, utile pour prendre l’un des ADASS les plus appréciés par les utilisateurs.

En l’observant de près, nous trouvons une vérité incendie d’écrans et on note l’absence quasi totale de boutons physiques. Au centre on trouve un moniteur 8 ou 10 pouces (varie selon le réglage choisi), avec fente pour ESim, de cette façon, le nouveau Seat Leon 2020 volonté toujours connecté, ainsi que de fournir un point chaud pour connecter les passagers ou y accéder à distance même lorsque vous êtes loin.

Les compatibilités, bien sûr, ne sont pas cachées non plus Apple Carplay et Android Auto, ni la présence d’un deuxième moniteur à partir de 10,25 ″ et même commandes virtuelles pour contrôler les phares, le dégivrage du pare-brise et plus (bien sûr tous les ADASS imaginables, comme le régulateur de vitesse adaptatif et le pack Travel Assist).

la moteurs sont disponibles, mais pour la première fois, nous voyons la présence de hybride doux et Plug-in avec électrification 48V et combinaison avec tous les moteurs TSI. Si vous êtes intéressé par Plug-in, nous soulignons la présence de batteries de 13 kWh, couplé avec 1.4 IST, pour une puissance totale de 204cv et une gamme d’électricité seulement jusqu’à 60 km.