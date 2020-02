EMUI 10 pour tous les smartphones, voici la liste

Huawei tente par tous les moyens de révolutionner le marché des smartphones, même si les obstacles dont tout le monde est conscient ont ralenti le processus. À l’heure actuelle, la société se concentre beaucoup plus sur la distribution d’une de ses mises à jour d’interface.

la EMUI 10 il est en effet prêt à sortir même pour les smartphones qui n’attendent plus rien depuis longtemps. Tous ceux qui l’ont déjà reçu peuvent confirmer que les améliorations ont été intéressantes, tant du point de vue visuel que de la performance. Dans la liste, vous pouvez trouver tous les smartphones prêts à être mis à jour.

Huawei est maintenant sérieux: l’EMUI 10 arrive officiellement pour toute cette liste d’appareils, y compris ceux d’Honor

Huawei P30 et Huawei P30 Pro,

Huawei P30 Lite,

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 Lite et Mate 20 X (4G et 5G);

Huawei Mate 20 Porsche RS,

Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 et Mate RS Porsche Design;

Huawei P20 et P20 Pro,

Huawei P Smart 2019, P Smart + 2019 et P Smart Z;

Huawei Nova 5T, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5i, Nova 4 et Nova 4e;

Huawei Y9 Prime 2019,

Huawei Y7 Pro 2019,

Huawei Y6 (2019),

Huawei Y9 2019,

Huawei Y7 (2019),

Huawei Y7 Pro (2019),

Huawei Y7 Prime (2019),

Huawei MediaPad M6 10.8,

Huawei MediaPad M6 8.4,

Huawei Enjoy 9S,

Huawei Maimang 8,

Huawei Enjoy 10 Plus.

Voici donc les modèles HONOR qui verront la nouvelle mise à jour arriver avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités incluses:

HONOUR 9X,

HONOUR 9X Pro,

HONOR 20, 20 Pro et 20 Lite,

HONOUR View 10,

HONOUR View 20,

HONOR 10, HONOR 10 GT, HONOR 10 Lite et HONOR 10 Youth Edition,

HONOUR Play,

HONOR Note 10,

HONOUR 8X,

HONOUR 8C,

HONOR Magic 2,

HONNEUR 8A.