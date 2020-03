en attendant la nouvelle saison, nous passons en revue la troisième partie

Nous sommes en 2020, nous sommes chez nous et nous sommes ravis de voir la nouvelle saison de Choses étranges (4). Au cours des saisons précédentes, nous avons assisté à la lutte contre Demogorgoni, Democani, Mind Flayer dans le corps de Billy Hargrove et dans des millions de personnes, mais nous continuons d’en vouloir de plus en plus.

Avant de parler de la quatrième partie, prenons cependant en compte ce qui était la troisième. Nous sommes en 1985, ad Hawkins et c’est l’été:

Mike et Eleven sont un couple, bien que Hopper ne soit pas très favorable; Lucas et Max sont également toujours ensemble, tandis que Dustin a rencontré une fille lors d’un camp d’été, Suzie, qui vit cependant loin. Cela laisse souvent le pauvre Will seul à regretter les temps et les jeux lointains de Dungeons & Dragon, et à vivre obsédé par le retour du Mind-flayer.

Mais cette fois, la proie parfaite du monstre est, par exemple, le néo-sauveteur matraque (Demi-frère de Max) qui est au mauvais endroit au mauvais moment. Nancy et Jonathan qui, étant stagiaires dans le journal local, se retrouvent à enquêter sur un cas proche de Sottosopra risquant leur vie. Quant à la place Steve Harrington, il travaille comme glacier dans le nouveau centre commercial Starcourt et partage son travail (et pas seulement) avec la nouvelle entrée rouge-gorge, une fille très mignonne qui se retrouve dans quelque chose de plus grand qu’elle avec Steve et Dustin. Pour ces derniers personnages, il y a une intrigue secondaire qui sent la guerre froide qui implique également Hopper et Joyce conduisant à la disparition apparente du maréchal. Pourquoi dis-je “apparent”? Parce que l’homme n’est pas mort. Il est prisonnier des Russes et nous le retrouverons avec beaucoup moins de kilos dus au travail forcé qu’il effectuera à l’intérieur du camp russe.

Stranger Things 4: que révèle le teaser?

Au début, nous passons en revue les pertes les plus douloureuses de la quatrième saison. Onze a apparemment perdu Hopper, tandis que Max pleure la mort de son frère Billy. La famille de Will a décidé de déménager avec Eleven et d’abandonner Hawkins, où toute l’affaire a eu lieu. Les frères Duffer nous réservent une nouvelle saison terrifiante.