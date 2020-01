En forçant Bing sur les utilisateurs de Chrome, Microsoft revient à ses mauvaises habitudes

Allez Microsoft. Vous devez savoir que personne n’aime Bing. Le mettre dans un film Spider-Man dans le but de le faire paraître cool n’a pas fonctionné – principalement parce que dans un film impliquant des araignées radioactives, des super-héros et des lézards, l’idée de quiconque utilise volontairement Bing plutôt que Google était l’aspect le plus irréaliste .

En fait, je soupçonne sournoisement que le terme le plus recherché dans Bing est «Comment télécharger Chrome», car les gens utilisent le navigateur Edge de Microsoft, qui vient avec Windows 10 et a Bing comme moteur de recherche par défaut, pour télécharger Chrome de Google navigateur.

Je parierais même que le nombre d’utilisateurs de Bing par rapport à Google doit être si petit qu’ils sont pratiquement une anomalie. Plus d’un blip qu’un bing.

Et Microsoft doit le savoir. C’est pourquoi la société a essayé de nous imposer son moteur de recherche mal aimé. Non seulement Edge utilise par défaut Bing, mais l’utilisation de la zone de recherche dans Windows 10 affiche les résultats Bing lorsque vous effectuez une recherche sur Internet, sans aucun moyen facile de le modifier.

Et pire encore, il est désormais apparu que Microsoft prévoit d’inclure une «extension Bing pour Chrome» qui sera automatiquement installée avec une prochaine mise à jour de Microsoft Office 356 ProPlus.

Cela changera le moteur de recherche par défaut de Chrome de Google (ou tout autre moteur de recherche) en Bing. C’est pourquoi Microsoft pense que toute personne utilisant Microsoft Office 356 ProPlus voudrait également que son moteur de recherche soit remplacé par Bing, cela me dépasse. C’est une vieille excuse pour avoir besoin d’utiliser la recherche Microsoft ou autre chose, mais pour être franc, ce n’est pas une raison pour changer de force les moteurs de recherche des gens.

(Crédit d’image: Shutterstock)

Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités

Au lieu de cela, Microsoft veut que les gens utilisent Bing non pas par choix, mais par force. Et bien que de nombreuses personnes reviendront à Google dès qu’elles auront remarqué que leurs requêtes de recherche ramènent des résultats Bing, je suis sûr que Microsoft mise sur suffisamment de personnes ne réalisant pas ou ne respectant pas les victimes du syndrome de Stockholm numérique.

À mon avis, il s’agit d’une décision qui rappelle le passé plus obscur de Microsoft, où il a essayé de forcer ses produits sur les utilisateurs. Quiconque a utilisé une nouvelle version de Windows 10 sait que si vous utilisez Edge (et Bing) pour effectuer une recherche à partir de Chrome pour télécharger, vous obtenez des messages qui tentent de vous dissuader de le faire, et respectez plutôt Edge.

Non seulement cela était ennuyeux (et un peu désespéré), mais il utilisait un avantage injuste d’avoir préinstallé Edge dans Windows 10.

Maintenant, ces petits pop-ups et messages semblaient s’être un peu calmés ces derniers temps, et j’espérais que Microsoft avait peut-être appris sa leçon. Mais si cela change les moteurs de recherche par défaut des gens lorsqu’ils mettent à jour Microsoft Office 356 ProPlus, je crains que l’entreprise n’ait rien appris.

En fin de compte, si Microsoft veut que plus de personnes utilisent des produits comme Edge et Bing, plutôt que de les forcer à les utiliser, Microsoft devrait plutôt travailler dur pour améliorer ces produits plutôt que de les compléter – afin que les gens utilisent volontiers ces produits, plutôt que d’être pris en otage.

Microsoft a fait mieux avec ses mises à jour d’Edge – mais il me faudra beaucoup plus pour envisager d’utiliser Bing.

Mais trafiquer mes choix dans un programme indépendant simplement parce que j’utilise un autre produit Microsoft? Je crois que Spider-Man conviendrait que cela va à l’encontre de tout ce que l’oncle Ben défendait.