en France une usine de technologies sans fil pour l’Europe

Huawei a annoncé la construction d’une usine de production de technologies de communication sans fil en France. Cette nouvelle installation hautement automatisée et intelligente se concentrera sur les équipements 4G et 5G, principalement destinés à l’approvisionnement des clients européens.

Huawei est une entreprise mondiale de premier plan qui s’est publiquement engagée à allouer des ressources et à développer des compétences dans des centres stratégiques situés dans le monde entier pour fournir des produits de haute qualité à ses clients. Étant l’un des centres de production les plus avancés au monde, Huawei a choisi le France car il dispose d’une infrastructure industrielle de pointe et d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, ainsi que d’une position géographique exceptionnelle. La nouvelle usine française fera partie intégrante de la chaîne de valeur de Huawei en Europe, contribuant activement à la rapidité et à la fiabilité des livraisons pour les clients européens.

Huawei a annoncé que l’investissement prévu dépasserait i 200 millions d’euros pour la première phase du projet qui comprend l’acquisition de terrains, la construction de l’usine et l’achat d’équipements. La construction de l’installation utilisera les équipements de production et les outils les plus avancés au monde fournis par les principales entreprises locales.

De plus, un centre de démonstration sera disponible dans l’usine, qui illustrera les processus liés à la production de stations de base sans fil, au chargement de logiciels et à la mise en œuvre de tests. Le centre ouvrira ses portes aux opérateurs, aux représentants des gouvernements et des autorités connexes, confirmant ainsi la façon dont Huawei a accueilli la nouvelle législation européenne dans le domaine de la souveraineté numérique.

Les équipements de communication sans fil produits par le site français seront principalement destinés au marché européen. Grâce à ce système, Huawei sera en mesure de répondre aux besoins de chaque maillon de sa chaîne de valeur et, en même temps, de dynamiser les industries locales, en amont comme en aval. L’usine contribuera positivement aux activités de recherche et développement, de vente, d’approvisionnement, de production, de logistique, d’assistance et de développement des talents. Enfin, l’usine française sera l’une des premières installations en Europe à disposer de processus de production de pointe qui stimuleront la compétitivité technologique de l’industrie européenne et amélioreront la résilience des chaînes d’approvisionnement et des infrastructures.

On estime que ce projet pourra fabriquer des produits pour 1 milliard d’euros par an et créer 500 emplois liés à l’usine. Huawei est présent en Europe depuis 20 ans, où il emploie plus de 12 000 employés et a créé environ 170 000 emplois directement et indirectement. Tourné vers l’avenir, Huawei s’est engagé à opérer “En Europe, pour l’Europe”, en montrant une approche ouverte et collaborative au profit de l’ensemble de la communauté européenne.