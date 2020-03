En Inde, l’interdiction de la Banque centrale contre les échanges de crypto-monnaie est levée

En levant l’interdiction de la Banque centrale contre les échanges de crypto-monnaie, la Cour suprême de l’Inde se range du côté des pétitions de ceux qui ont contesté l’industrie avec cette interdiction bancaire qui a été imposée.

Comme il semble que la tendance au rejet des principales banques centrales du monde change, avec cette nouvelle de la Banque centrale de l’Inde. Vous remarquerez peut-être que les devises numériques des banques centrales prennent de l’ampleur. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour développer les informations.

Pour le moment, il était interdit à ces banques de fournir des services d’échange de crypto-monnaie. Ainsi que d’autres sociétés qui traitent de cette procédure. Ce qui a amené plusieurs plateformes de trading à soumettre des demandes de révocation de ladite règle.

Le processus de levée de l’interdiction de la Banque centrale contre les échanges de crypto-monnaie

Pour ce processus présenté par la Banque centrale de l’Inde dans le cas des échanges de crypto-monnaie contre Internet et la Mobile Association of India. Il a été entendu par un tribunal de trois juges dirigé par le juge Rohinton F. Nariman. Où il a été constaté que la cour supérieure du pays a jugé que ladite circulaire de la banque centrale était inconstitutionnelle.

Il y a quelques années, lorsque cette circulaire de la Banque centrale est entrée en vigueur, les bourses de crypto-monnaie ont été obligées de délocaliser, de fermer ou d’adopter un modèle commercial de crypto-monnaie et de crypto-monnaie en vente libre.

C’est la levée de cette interdiction qui a donné à ces entreprises un espace pour donner la possibilité de faire pression contre ces normes, où le gouvernement est devenu plus strict avec ce moyen.

Dans tous les réseaux sociaux, Zebpay a été une plate-forme d’échange de crypto-monnaie qui a récemment été rouverte dans le pays. Là où il est souligné que cela ne “s’arrêtera pas là” puisque la communauté “continuera en collaboration avec le gouvernement à réaliser des réglementations positives par le biais de la législation”.

Le fondateur principal d’une des plateformes locales d’échange de crypto-monnaie. Il a célébré la décision en publiant une déclaration dans laquelle il mentionne que la crypto-monnaie a gagné une position en Inde.

Mentions des principales plateformes d’échange en Inde

Dans de récentes déclarations, plusieurs plateformes mentionnent les remerciements à la Cour suprême et à l’ensemble de la communauté qui ont soutenu les cas où la décision historique de lever ces interdictions est prise.

C’est une célébration des diverses capacités des jeunes entrepreneurs en Inde. Les améliorations de ce type d’interdictions laissent libre cours à d’énormes et nouvelles possibilités de croissance vertigineuse. Aussi des innovations jamais vues auparavant dans le secteur technologique de ce pays.

De plus, d’autres plateformes commerciales se sont jointes à la célébration. Ajoutant que lorsque cette interdiction sera levée par la Cour suprême, de nouvelles opportunités pour l’Inde en termes d’investissements, de croissance économique, d’insertion financière et d’un marché plus mature s’ouvriront.

Malgré l’interdiction des échanges privés de crypto-monnaie, la Reserve Bank of India est en quête de créer sa propre monnaie numérique, ainsi que d’autres banques centrales à travers le monde.