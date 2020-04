en mars, son nombre a fortement augmenté

A mars, Équipes Microsoft a connu la plus forte augmentation de trafic sur la plate-forme jamais vue auparavant. Les minutes que les gens passent chaque jour à utiliser la plate-forme représentent 2,7 milliards. C’est un signe authentique que la quarantaine change nos habitudes à tous égards.

Microsoft Teams: les chiffres sont élevés et le resteront même après la pandémie

Les chiffres sont extrêmement élevés. Par rapport à l’activité totale des utilisateurs sur la plateforme, cependant, l’étonnement diminue. Les utilisateurs actifs au quotidien sont 44 millions, l’utilisation individuelle 60 minutes par jour en moyenne. Cependant, ce chiffre ne doit pas être sous-estimé. A fin 2019, selon Microsoft, les équipes avaient 20 millions d’utilisateurs actifs chaque jour: la croissance est supérieure à 100% dans les quatre mois suivants. La croissance en Italie est égale à 775%.

Certainement la pandémie de coronavirus En cours, les gens ont changé leur façon d’aborder le travail et les habitudes quotidiennes. A présent, le appels vidéo sont devenus une tendance constante pendant la pandémie et ils ont doublé depuis le début de la pandémie.

Ce sont des changements que nils ne disparaîtront pas à la fin de l’urgence. Cette nouvelle façon d’aborder le travail s’enracine de plus en plus et devient très intuitive pour tous. Des outils comme Microsoft Teams feront de plus en plus partie de la vie quotidienne des gens.