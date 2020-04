En quoi la pièce originale est différente de l’émission de télévision (est-ce mieux?)

Bien que Phoebe Waller-Bridge Sac à puces La série a trouvé une renommée internationale et une base de fans dévouée, tout a commencé avec une pièce d’une seule femme dans le prestigieux quartier des théâtres du West End de Londres. Le succès de la série a depuis suscité un retour sur scène de Waller-Bridge, offrant aux fans la possibilité de la voir se produire en direct et mettant en évidence les différences de Fleabag de la scène à l’écran.

Il peut sembler évident qu’une émission individuelle serait très différente de la série télévisée Fleabag. La vérité, cependant, est que les deux versions restent étonnamment similaires. Même avant le succès de Fleabag, Waller-Bridge avait prouvé sa capacité à créer des histoires qui reflètent non seulement les difficultés de gestion de la vie quotidienne dans le monde moderne, mais aussi les défis auxquels les femmes – en particulier les femmes célibataires – sont confrontées. cadre. Fleabag est rafraîchissant tout simplement parce qu’il pénètre sans vergogne dans un territoire que d’autres programmes reculent, chassant ainsi les émotions brutes et les sentiments difficiles. Ce genre d’intrépidité est particulièrement puissant dans la production scénique de Fleabag, mais ce n’est pas la seule différence entre les versions scénique et télévisée.

Alors, comment le jeu Fleabag se compare-t-il exactement à la série télévisée? Eh bien, les principales différences peuvent être trouvées dans la distribution des personnages, bien qu’il existe certainement des éléments plus subtils. La vérité est que Fleabag est si bien (et soigneusement) conçu qu’il peut fonctionner à deux niveaux complètement différents. D’un côté, il n’y a que Waller-Bridge, seule sur scène, récitant son histoire avec une puissante authenticité. D’un autre côté, il y a une distribution diversifiée et divertissante de personnages, qui portent tous les thèmes de la production à de nouveaux niveaux sans renier leur intention initiale.

Comment les personnages de Fleabag sont différents dans le jeu de scène

Claire, la sœur de Fleabag, est l’un des points forts de la série télévisée, grâce à une performance hilarante mesurée de Sian Clifford. Cependant, en dépit de se familiariser avec le personnage à l’écran et de regarder son mariage se désintégrer lentement, la pièce Fleabag maintient Claire dans un rôle assez minimal. Nous n’arrivons jamais à la voir réellement prendre le gros du travail en Finlande, bien que la production scénique montre que Claire décide de prendre le poste, seulement pour changer d’avis à la fin. Il y a aussi la question de l’argent – alors que Fleabag a du mal à demander à sa sœur les 5000 £ dont elle a besoin pour maintenir son café dans la série télévisée, la production scénique voit Claire se porter immédiatement volontaire pour donner l’argent à Fleabag. Cela change à la fin, cependant, lorsque Claire annule l’offre après avoir été informé par son mari Martin que Fleabag avait fait des avances vers lui.

L’un des personnages les plus nauséabonds de la série télévisée est sans doute Martin. Brett Gelman, un alcoolique grossier et lubrique, joue parfaitement le personnage. Sur scène, Waller-Bridge décrit Martin exactement comme nous le voyons dans la série télévisée, avec une différence majeure: Martin est écossais, pas américain. On ne sait pas exactement pourquoi le changement a été effectué, mais Gelman a si bien joué le personnage qu’une distinction aussi petite que de rendre le personnage américain au lieu de l’écossais a été clairement ignorée. Au-delà de cette différence évidente, Martin reste tout aussi grossier et rebutant dans la production scénique, bien que son implication globale soit assez faible.

Un autre personnage désagréable de la série télévisée est la marraine de Fleabag. À certains moments tout à fait aggravante, l’actrice oscarisée Olivia Coleman donne vie à la création de Waller-Bridge. Dans la production scénique, le rôle de la marraine est minuscule, avec à peine plus qu’une référence passagère à elle. Nous ne la rencontrons jamais sur scène, et les sentiments de Fleabag envers elle – bien que clairement amers, ne sont jamais pleinement explorés.

Au fur et à mesure que la série télévisée progresse, le public obtient un aperçu formidable du personnage du père de Fleabag, joué par Bill Paterson. La production scénique offre un tout petit aperçu de la fracture entre Fleabag et son père, mais cela se réduit à une scène, où Fleabag se retrouve ivre chez son père au milieu de la nuit. La relation entre son père et sa marraine est également reconnue, même si elle n’est pas poursuivie du tout, contrairement à la série télévisée. Pourtant, malgré quelques scènes entre Fleabag et son père, il est clair dans la production scénique que Fleabag souhaite beaucoup qu’elle et son père puissent avoir une relation plus étroite et plus ouverte.

La série télévisée Fleabag et la pièce prennent le temps de présenter à nouveau Fleabag, son petit ami, Harry. La description physique de Waller-Bridge de lui est complètement différente de celle de Hugh Skinner, qui incarne le personnage de la série. L’appelant «un peu gros» et soulignant qu’il a «un peu de panse», la représentation est en contradiction avec l’apparence très mince de Skinner dans la série. Néanmoins, les traits de personnalité faibles et timides de Harry sont les mêmes sur scène et à l’écran.

L’un des personnages les moins modifiés entre la pièce Fleabag et la série télévisée n’est autre que Fleabag elle-même. Interprété par Waller-Bridge, le personnage abrite la même disposition sombre et nécessiteuse, tempérée avec un point de vue souvent hilarant dans les deux productions. On peut soutenir que Fleabag est plus introspectif dans la production scénique, mais cela vient du fait que le spectateur se concentre uniquement sur Waller-Bridge. Dernier point mais non le moindre, Boo. Le meilleur ami de Fleabag et le catalyseur d’une grande partie de l’angoisse qu’elle éprouve, n’est visible dans la série que lors des flashbacks. S’étant accidentellement tuée, Boo est décrite comme «petite et mignonne» et comparée à un cochon d’Inde, sans taille ni hanches. Jenny Rainsford, l’actrice qui a joué Boo fait un excellent travail sur la série et le peu de flou de la description de Fleabag garantit que le personnage peut être joué par un petit acteur, ce qu’elle est. Comme Fleabag, Boo est pratiquement identique à la télévision à la façon dont elle est décrite sur scène.

Joe est un personnage important absent de l’émission de télévision

L’une des omissions les plus évidentes de la série télévisée Fleabag est le personnage de Joe. Dans la pièce Fleabag, Waller-Bridge décrit avec amour Joe comme «un bon geek cockney» avec «une joie qui vous gifle au visage jusqu’à ce que vous ne puissiez pas vous empêcher de sourire». C’est un client âgé et très fidèle au café aux cochons d’Inde de Fleabag, qui arrive chaque matin à 11 heures pour un thé et une conversation. En termes de caractéristiques physiques, Joe a de longs cheveux blancs et porte des bretelles, et sa joie de vivre est puissamment évidente tout au long de la narration de Waller-Bridge. Le personnage est l’un des rares dans la production scénique qui s’intéresse uniquement au bien-être de Fleabag, ce qui rend la fin, dans laquelle elle tente d’avoir des relations sexuelles avec lui, particulièrement maladroite. C’est à cause de ce personnage que le public obtient l’une de ses meilleures impressions sur Fleabag et les problèmes avec lesquels elle lutte. Joe a probablement été coupé en raison de la série télévisée ayant plus de temps et d’espace pour étoffer le personnage de Fleabag, alors que dans la production scénique, il était nécessaire pour aider à explorer le côté blessé et très sensible de Fleabag.

Scènes de la scène de Fleabag Play The TV Show Cut

La mort du cochon d’Inde de Boo, Hilary, est à la fois troublante et profondément triste dans la pièce de Fleabag. Le moment vient où l’homme que Fleabag a rencontré dans le métro – Tube Rodent dans la pièce, Bus Rodent dans la série télévisée, prend Hilary pour un rat et lui donne deux coups de pied. Il en résulte que Hilary est gravement blessée, mais pas tuée. Un jour plus tard, par pitié, Fleabag tue la créature souffrante et la scène laisse le public dans un moment de choc considérable. Hilary n’est pas seulement la raison du café au cochon d’Inde, mais elle a également été offerte à Boo par Fleabag peu de temps après que les deux femmes ont ouvert leur café ensemble. En plus du public ne voulant pas entendre parler d’un animal (même fictif) souffrant, l’attrait émotionnel de cette scène vient du fait que Hilary était Boo et était vraiment tout ce que Fleabag avait laissé d’elle. Elle ressent une immense culpabilité d’avoir laissé l’animal de compagnie de son ami mourir, ce qui, ajouté au fait qu’elle a couché avec le petit ami de Boo, est trop pour Fleabag.

Une autre scène que l’on ne trouve pas dans la série télévisée survient lorsque Fleabag avoue que, bien qu’elle soit ivre tard dans la nuit, elle envoie un SMS à une fille appelée Lily. Bien que Fleabag ne le dise pas explicitement, il est clair que le texte fait partie d’un effort pour trouver quelqu’un avec qui coucher. En fin de compte, Fleabag ne prend pas contact avec Lily et c’est la dernière que nous entendons parler d’elle. La série télévisée est en fait remplie de plusieurs cas dans lesquels Fleabag exprime un intérêt pour les femmes, même si cela ne va jamais jusqu’à avoir un personnage spécifique qu’elle garde en tant que contact.

La rencontre entre Fleabag et Tube Rodent (ou Bus Rodent comme il est connu dans la série), a également été modifiée par rapport à la version scénique. Dans son émission solo, Waller-Bridge explique en détail sa première rencontre avec un homme qu’elle appelle Tube Rodent, après avoir fait la navette sur le Tube (alias le métro de Londres). Dans la série, Fleabag rencontre plutôt l’homme du bus. La version scénique donne également un meilleur aperçu de la vie de Tube Rodent – principalement que sa sœur est sourde et qu’il est la seule personne de sa famille qui n’a jamais pris la peine d’apprendre la langue des signes. Mais bien sûr, tout cela a été supprimé pour la série télévisée.

La pièce de théâtre de Fleabag est-elle meilleure que l’émission de télévision?

Chaque fois que deux versions du même travail créatif sont produites, il y aura toujours un débat sur la meilleure. L’Office n’est qu’un exemple de cela, la version britannique originale et le remake américain étant souvent comparés et analysés. Fleabag, semble-t-il, bien que la moitié de son concept soit une pièce de théâtre pour femme, n’est pas différent. Il est difficile de répondre à la question de savoir laquelle est la meilleure, principalement parce qu’il y a tellement de valeur dans les deux productions et qu’une grande partie de cette valeur est subjective. Cela étant dit, ceux qui recherchent une histoire plus intime et plus sombre pourraient trouver que la production scénique est plus efficace. Parce que Waller-Bridge est avant et au centre, seule, entourée d’obscurité littérale sur scène, son histoire semble plus personnelle. Chaque mot frappe plus fort et chaque moment a une intensité différente de celle de la série. La production scénique peut manquer du soulagement comique supplémentaire et de l’émotion d’une distribution distincte de personnages, mais c’est une façon unique de considérer l’œuvre d’art vraiment puissante de Waller-Bridge.

