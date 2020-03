En réponse au coronavirus, l’équipe de Seattle crée un smartband qui vibre si vous touchez votre visage – .

En réutilisant l’inventaire existant des cartes de circuits imprimés et des portions de la base de code Slightly Robot, Immutouch est passé de l’idée au lancement du produit en seulement sept jours. Avec un gravimètre intégré dans la bande, l’appareil est calibré sur un smartphone et suit les mouvements personnels et la sensibilité d’un utilisateur, vibrant lorsqu’une main entre dans une position pré-calibrée sur le visage.

L’équipe Slightly Robot de gauche à droite: Joseph Toles, Matthew Toles et Justin Ith. (Photos légèrement robotisées)

“Un problème de la taille de COVID-19 exige que chacun fasse sa part, grande ou petite”, a déclaré Matthew Toles dans un communiqué de presse. «Nous étions tous les trois particulièrement bien équipés pour nous attaquer à cette seule tâche et avons estimé qu’il était de notre devoir d’essayer au moins.»

Ith, qui avait auparavant passé du temps en tant que chef de produit chez Madrona Venture Labs, considérait l’épidémie de coronavirus comme particulièrement personnelle.

“Mon père a une maladie auto-immune qui l’oblige à prendre des médicaments immunosuppresseurs”, a déclaré Ith. “Étant dans la fin de la soixantaine avec un système immunitaire affaibli, je fais de mon mieux pour garder les communautés autour de lui et ma famille propres et en sécurité.”

L’application Immutouch suit les habitudes qui pourraient conduire à une infection virale. (Images Immutouch)

Les pièces d’Immutouch proviennent du monde entier et le groupe est en train d’être assemblé par l’équipe de Seattle. Au prix de 49,99 $, la petite entreprise est parfaitement consciente des préoccupations concernant les achats de panique, les réclamations médicales pseudoscientifiques et les profits et décompose les coûts de matériel et d’exploitation sur son site Web.

“Nous ne cherchons pas à gagner de l’argent”, a déclaré Ith. «Nous vendons chaque unité presque au prix coûtant, en tenant compte du coût des matériaux, de la fabrication, de l’assemblage et de la manutention. Nous sommes une petite équipe avec un capital initial limité, nous devons donc commander des composants en petits lots. Notre espoir est qu’à mesure que de plus en plus de personnes acceptent l’idée, nous pouvons commander de plus grandes quantités, réduire le prix et le rendre plus accessible. »

L’application Immutouch est disponible pour iOS et Android.

Slightly Robot avait travaillé sur un autre projet lié à la détection de la suralimentation sous forme de grignotage compulsif et de frénésie alimentaire lorsque le coronavirus a frappé pour la première fois la région de Seattle. Ce projet est au stade de prototype et l’équipe espère commencer les tests alpha dans un mois après que les choses «reviennent à la normale», a déclaré Ith.