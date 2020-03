En savoir plus sur le coronavirus avec le nouvel onglet Pinterest

Pinterest a fait un très bon travail pour lutter contre les faux sur sa plate-forme, faisant de son mieux pour masquer le contenu du vaccin et, ce qui est le plus remarquable, en fournissant des résultats de recherche personnalisés liés à la pandémie de coronavirus. Dans le même temps, alors que de plus en plus de personnes sont obligées de rester confinées chez elles, Pinterest a vu les utilisateurs de plus en plus rechercher des informations sur les recettes, les activités des enfants et les soins personnels. C’est pourquoi Pinterest a mis à votre disposition un nouvel onglet intitulé «Aujourd’hui» que vous verrez dans la barre de navigation supérieure, soit dans votre application Android ou iOS. La société souhaite qu’il soit la seule source d’informations fiables sur le coronavirus, ainsi que d’autres sujets basés sur l’activité que Pinterest voit de ses utilisateurs.

Pinterest n’affichera les informations des experts que dans son onglet “Aujourd’hui”

Sans surprise, les recherches liées aux coronavirus sont encore énormes sur Pinterest, donc la société prévoit d’inclure des informations “expertes” de l’Organisation mondiale de la santé et des Centers for Disease Control and Prevention dans l’onglet “.” Aujourd’hui”. Si vous allez dans l’onglet, vous verrez la collection de «Conseils d’experts sur le coronavirus», et ils incluent des vidéos sur la façon dont vous pouvez éviter la propagation de COVID-19, comment garder vos aliments en sécurité, ainsi que des techniques éducatives pour vous laver les mains et quand vous devez portez un masque facial.

Et si vous faites défiler le reste du flux “Aujourd’hui”, vous verrez des sujets comme des projets artistiques pour les jeunes enfants, des sujets d’entraide sur “comment répandre un peu de gentillesse”, des tutoriels pour vous permettre d’apprendre de nouvelles compétences comme le yoga et le point de croix. , entre autres. Ah! Ne pensez pas que c’est tout, car de nouveaux sujets seront mis à jour chaque jour afin que vous puissiez rester informé et apprendre de nouvelles choses chaque jour que vous voulez.

Recherches accrues liées à la relaxation et au stress

Dans le même temps, Pinterest a également noté que les recherches liées à la “relaxation” et au “stress” se sont multipliées et triplées, respectivement, de sorte que la société a également décidé de mettre sur pied un groupe d’activités guidées, créées par des experts en santé émotionnelle, qui Il comprend des choses comme la méditation, des exercices de respiration, ainsi que des instructions pour aider les gens à ressentir de la gratitude envers les autres ou de la compassion envers soi-même. En ces temps stressants dus au coronavirus, il est logique de montrer ce genre de chose au plus grand nombre.

En plus de tout cela, Pinterest a une bannière en haut de son site Web qui, si vous cliquez dessus, vous dirige vers une collection de ressources sur le coronavirus, ainsi que certains panneaux pour vous inspirer et vous détendre. La société supprime également très vigoureusement toute information erronée liée à COVID-19, en plus de permettre aux utilisateurs de s’informer plus facilement de tout ce qu’ils recherchent.