En seulement 3 ans, Amazon a amassé près de 3 mètres carrés de biens immobiliers dans cette ville de la région de Seattle – .

Le projet Binary Towers à Bellevue qu’Amazon prend. (Rendu d’architectes LMN)

Amazon a ouvert son premier bureau à Bellevue, Washington, il y a un peu plus de deux ans. Une expansion vertigineuse a suivi, multipliant la présence du géant de la technologie à Bellevue et changeant le visage de la ville en croissance rapide à 10 miles à l’est de Seattle.

La société contrôle désormais environ 2,89 millions de pieds carrés d’espace de bureaux actuel et futur, tous dans le centre-ville, selon un rapport trimestriel de la société immobilière Broderick Group. Cela comprend plusieurs bâtiments loués par Amazon et des terrains qu’elle a achetés avec des plans pour de futurs projets.

Jouer un rôle important dans cette croissance est une décision de déplacer des milliers d’employés basés à Seattle de l’équipe opérationnelle mondiale critique à Bellevue dans un changement organisationnel majeur. Amazon a commencé à relocaliser ses employés l’année dernière et prévoit que toute l’équipe sera à Bellevue d’ici 2023.

La croissance d’Amazon à Seattle au cours de la dernière décennie a alimenté un boom immobilier continu dans la ville, et il semble que la même dynamique soit en jeu à Bellevue. Le Broderick Group note que l’activité immobilière d’Amazon à elle seule pourrait augmenter l’inventaire total des bureaux du centre-ville de Bellevue de 20 à 30%.

L’édifice Centre 425 au centre-ville de Bellevue, Washington (Michael Walmsley Photography Photo)

Voici un aperçu de l’empreinte Bellevue d’Amazon:

En août 2017, Amazon a commencé à emménager dans son premier immeuble de bureaux à Bellevue: le 425 Center, une tour de 16 étages et près de 357000 pieds carrés.

Expedia abandonne son immeuble de grande hauteur Bellevue alors qu’il se déplace vers son nouveau campus de Seattle, alors Amazon est intervenu. Le géant de la technologie occupera le bâtiment de la tour 333 de 400 000 pieds carrés plus tard cette année.

Amazon a loué Summit III, un projet de 370 000 pieds carrés conçu pour la première fois il y a plus de dix ans avant la récession, mais mis sur la glace lorsque l’économie est allée au sud.

L’année dernière, Amazon a récupéré un projet de 715 000 pieds carrés appelé Binary Towers. La construction a commencé au cours de l’été et le projet de deux tours devrait ouvrir en 2022.

Amazon prévoit un immeuble de bureaux de 850 000 pieds carrés sur un site privilégié qu’il a acheté l’année dernière pour 195 millions de dollars. Les documents publics obtenus par . montrent qu’Amazon a déposé des plans préliminaires pour une «phase II» qui remplacerait l’actuel Bellevue Corporate Plaza de 225 000 pieds carrés sur le site. Cependant, Amazon a renouvelé plusieurs baux pour ce bâtiment, signe qu’il restera intact pour le moment.

Le déménagement d’Amazon à Bellevue est en quelque sorte un retour aux sources – Bellevue était en fait son lieu de naissance d’origine. Le PDG Jeff Bezos a déplacé le siège social de la société hors de son garage et vers le centre urbain de Seattle dès le début.

Le géant de la vente au détail a tourné son attention vers Bellevue en même temps qu’il se faisait entendre avec le conseil municipal de Seattle au sujet de la soi-disant «taxe d’entrée» imposée aux plus gros employeurs de la ville. Amazon était en location et en construction pendant la première moitié de la décennie. Mais le géant de la technologie n’a pas récupéré de nouvel espace dans sa ville natale depuis quelques années alors qu’il construit un nouveau campus à Seattle et a même décidé de rendre l’un de ses bâtiments les plus prestigieux.

La croissance d’Amazon à Bellevue est un autre exemple du géant de la technologie étalant ses ressources. Il y a aussi HQ2 en Virginie du Nord et le réseau d’Amazon d’avant-postes d’ingénierie aux États-Unis. Cependant, malgré toute cette croissance à travers le pays, Seattle reste le vaisseau mère, Amazon détenant près de 13 millions de pieds carrés d’espace actuel et futur – plus de quatre fois son Empreinte de Bellevue – abritant plus de 50 000 employés.