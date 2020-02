Encore une fois, l’UE n’est pas satisfaite des smartphones d’aujourd’hui: la batterie

Tu te souviens combien il en fallait peu pour en avoir assez changer la batterie d’un smartphone? Le panneau arrière a été démonté et remplacé sans problème, de la même manière qu’avec i téléphones portables normaux. Depuis plusieurs années, il n’en est pas ainsi et pratiquement aucun des principaux producteurs de Smartphone Android a plus conçu un tel modèle. L’Union européenne n’aime pas tellement cette situation.

D’après ce qui a été appris sur un site web néerlandais, l’UE réfléchit à un moyen de résoudre ce problème. Il y aurait en effet dans le pipeline une proposition qui vise à réduire les déchets électroniques et pour simplifier le changement de batterie dans les smartphones. Le fait de pouvoir le changer facilement pourrait allonger la longévité de ces produits et donc réduire davantage les déchets électroniques.

L’Union européenne et l’industrie des smartphones: la batterie

En substance, cette future proposition de l’Union européenne destiné aux fabricants de smartphones, vous êtes invité à rendre l’accessibilité aux composants internes plus facile, en particulier sur les tambours. Ce ne serait que la dernière d’une longue série de propositions visant directement ce marché. Par exemple, il y a quelques mois, il a été question de demander des chargeurs de batterie universels. L’objectif était toujours de faciliter la vie du consommateur et de réduire les déchets électroniques.

Toujours sur les déchets, l’Union européenne travaille sur un système européen de collecte des smartphones, tablettes et autres gadgets et appareils similaires. L’objectif est de faciliter son recyclage écologique, maximiser son efficacité. Il n’est pas clair quand ces propositions doivent être présentées, surtout maintenant que l’attention se porte entièrement sur les autres.