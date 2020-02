Enel Energia, nouvelles arnaques par mail: méfiez-vous de ces messages

Certains utilisateurs se plaignent de l’arrivée, dans leur e-mail, d’une série de messages pas exactement conventionnels. sur fautes d’orthographe flagrantes et utilisation violation du logo Enel, le corps du message peut varier. En fait, un groupe d’utilisateurs a signalé l’arrivée d’une notification de remboursement, tandis que d’autres ont mentionné un paiement non effectué et qui doivent donc être couverts par une certaine date.

En tout cas, il s’agit clairement de tentatives de phishing, une stratégie d’arnaque en ligne pour tromper les utilisateurs communiquer des données sensibles sur votre compte ou environ vos coordonnées bancaires.

Phishing sur e-mail, méfiez-vous des faux messages entrants Enel

Évidemment, les stratégies utilisées, dans le cas des factures d’électricité ou de gaz, sont différentes selon les hackers qui les frappent. Cependant, il est indéniablement correct de penser que les communications en question sont à la fois à la poubelle, en ce que potentiellement dangereux.

Dans le premier cas, le client est averti de l’arrivée imminente d’un remboursement, au moyen d’un équilibre ou un comptage incorrect des montants. L’utilisateur est donc invité à cliquer sur un lien pour saisir les données en vue de recevoir ce remboursement (qui peut avoir des quantités variables).

Dans le second cas, le client est invité à paiement d’un acompte qui n’a jamais été payé, et pour cette raison l’utilisateur est diffamatoire envers l’entreprise. Pour remédier à cette situation, il est nécessaire répéter le paiement à travers un lien ou des coordonnées qui ne correspondent pas aux réelles de l’entreprise.

Face à ces dangers possibles, la seule chose à faire est de jeter le mail. En fait, vous pouvez même voir cela – en allant à vérifier le contact complet de l’expéditeur – l’adresse e-mail d’où provient ce message ne correspond pas à celle officielle de la société Enel.