Enel, réductions pour les clients: voici comment les obtenir

En ce moment de grande difficulté pour toutes les familles italiennes, obtenir des remises sur les utilisateurs principaux il est essentiel de supporter les coûts même pendant cette urgence.

Les actualités liées à fourniture d’électricité et de gaz, ainsi que celles de l’eau, sont nombreuses et non seulement en termes de bonus et de concessions, mais aussi de coûts, la demande de certaines matières premières a chuté dans cette période de statu quo mondial.

Des factures donc moins chères, deux mois de plus pour pouvoir renouveler les primes sociales sur les services publics et lo arrêter toute procédure de blocage pour les utilisateurs d’électricité et de gaz ce ne sont que quelques-unes des initiatives qui soutiennent les utilisateurs et les familles italiennes en cette période de crise.

Enel propose un moratoire sur les factures dans toute l’Italie

En ce moment, le risque que les travailleurs soient arrêtés mais je les compteurs d’électricité et de gaz continuent d’augmenter, entraînant ainsi le recouvrement des factures à temps pour approvisionner les entreprises, est très élevé.

Pour cette raison, la proposition Enel (en plus des mesures transversales susmentionnées sur l’ensemble du territoire italien), il se compose des suspension des coupes dans les livraisons aux utilisateurs qui étaient des arriérés envers la société.

Comme spécifié par Francesco Starace, PDG d’Enel, des décisions plus larges telles qu’un moratoire national sur les factures appartiennent aux compétences dell’Arera, l’Energy Authority, qui disposerait également d’un fonds dédié à ces urgences. Ce fonds pourrait être utilisé comme cela s’est déjà produit dans le passé pour des situations dramatiques, par exemple en soutenant les territoires frappés par des tremblements de terre et des inondations.