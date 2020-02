enfin ajouté une fonctionnalité importante à l’application Santé

Il était enfin temps pour Samsung d’aborder cette nouvelle fonctionnalité. pomme, Fitbit, Garmin et de nombreuses autres applications offrent déjà ce type de surveillance. Si vous parcourez rapidement les forums Samsung, vous remarquerez que les utilisateurs demandent ce type de surveillance depuis des années. Cela a également provoqué une certaine controverse: les utilisateurs se sont demandé pourquoi la santé des femmes n’était pas une priorité.

Samsung a enfin introduit cette fonction et son efficacité est à évaluer

L’efficacité des applications de surveillance des règles et de la fertilité dépend de la façon dont vous les utilisez. Pour prédire simplement quand la prochaine période commencera, les applications utilisent les données du cycle passé et évaluer si elles peuvent être utiles. Cela devient un peu plus compliqué lorsque vous traitez avec des applications qui parlent de conception. Si vous cherchez quelque chose qui peut vous rassurer lorsque vous êtes enceinte, vous trouverez peut-être des applications pour votre santé pendant la grossesse, mais elles s’avèrent quelque peu décevant.

L’ajout de la surveillance des menstruations est une tentative de Samsung pour faire de Samsung Health plus complet. L’année dernière, Samsung Health a également ajouté des services de méditation, de relaxation et de sommeil. En outre, il a également dirigé le suivi de la la pression artérielle et le détection de stress sur son Galaxy Watch Activemais même dans ces cas, Samsung poursuivait des concurrents qui avaient déjà introduit des fonctionnalités similaires.