enfin la fiche technique officielle est disponible

L’entreprise chinoise honneur il lance actuellement de nombreux smartphones, à la fois haut de gamme et moyen et bas de gamme, tels que le Honor 20E. Certains de ces smartphones pourraient également concurrencer les Xiaomi, qui dominent actuellement ce secteur.

Aujourd’hui, cependant, nous voulons parler du tout nouveau Honor 20E, qui a été officiellement publié fiche technique. C’est un smartphone économique mais toujours avec de hautes performances. Voici les détails.

Voici la fiche technique du Honor 20E

Commençons par dire que le smartphone a un Écran LCD IPS de 6,21 pouces, avec une résolution de 1080 × 2340 pixels et une protection Gorilla Glass. Le compartiment matériel se compose d’un Processeur Huawei HiSilicon Kirin 710F avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne extensible via MicroSD. Quant au secteur photographique, il est composé de 3 capteurs arrière, respectivement de 24, 8 et 2 mégapixels, chacun avec des fonctions spécifiques.

la devant au lieu de cela, il est composé d’une simple caméra de 8 mégapixels. Les autres caractéristiques techniques sont Wi-Fi, NFC, Bluetooth 4.2, GPS, prise audio 3,5 mm. La batterie a une capacité de 3400 mAh, ce qui garantit une excellente durabilité par rapport aux autres modèles de la même gamme. Enfin, il monte un système d’exploitation Android 9 avec EMUI 9.1 Pie, qui peut évidemment être mis à jour vers la dernière version d’Android 10.

Parlons maintenant de prix, celle de la liste officielle devrait être 179 euros bien qu’il soit possible de l’acheter encore moins cher grâce à une promotion ad hoc. Actuellement, nous ne savons pas si un opérateur italien a décidé de l’inclure dans son catalogue de smartphones qui peuvent être achetés en plusieurs fois, mais sûrement au cas où nous le saurions bientôt.