enfin présenté la nouvelle tablette

Aujourd’hui 16 avril 2020, Samsung Electronics a officiellement présenté la nouvelle tablette: le Samsung Galaxy Tab S6 Lite. C’est l’une des tablettes de nouvelle génération, accessible en raison du prix à un large public. Il comporte un S Pen inclus dans l’emballage et est parfait pour prendre des notes ou vous divertir avec leurs passe-temps préférés. Nous expliquons toutes les fonctionnalités.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, voici ce que nous savons et quelles sont ses fonctionnalités

Woncheol Chai, SVP est à la tête de l’équipe de stratégie produit, a-t-il déclaré: Nous comprenons à quel point la vie moderne peut être exigeante, notre travail est de plus en plus mobile et se confond avec notre temps personnel. Les consommateurs ont besoin d’un appareil polyvalent qui s’intègre parfaitement dans leur mode de vie quotidien. La Galaxy Tab S6 lite et le nouveau S Pen sont équipés des dernières technologies pour aider les gens à s’organiser, à effectuer plusieurs tâches à la fois et à capturer des idées d’une manière simple et immédiatleur permettant de passer du temps sur ce qu’ils pensent être important.

L’une des caractéristiques qui se démarquent le plus est précisément la présence du S Pen. L’utiliser, par exemple sur Samsung Notes, vous pouvez transformer tout ce que nous écrivons à la main en texte. Ce stylo pèse un peu plus de 7 grammes, il est très simple à utiliser, la latence par rapport à l’écran s’est améliorée et la pointe est juste 0,7 mm. Cela signifie que la précision utilisée pour l’écriture et le dessin a considérablement augmenté. C’est possible connectez-le magnétiquement à la tablette, afin de ne pas le perdre et qu’il soit sans batterie, il n’est donc pas nécessaire de le recharger.

L’écran de cette tablette est de 10,4 pouces, le cadre est très fin, donc l’affichage est très grand. Il est très simple à utiliser et disponible en deux couleurs: Gris Oxford et Bleu Angora. Les haut-parleurs intégrés sont caractérisés par un son AKG et Dolby Atmos 3D Surround, qui rendent le son très immersif, à la fois dans la musique et dans la vidéo. Les plateformes de streaming sont bien entendu utilisables sur cet appareil, qui à partir d’aujourd’hui, il peut être précommandé jusqu’au 29 avril. À partir du 30 avril, cependant, il sera disponible dans les magasins physiques, s’ils sont ouverts. Ceux qui ont l’intention de le précommander recevront une couverture de livre gratuite à la maison, s’inscrivant sur Samsung Members à partir du 30 avril 2020, pour arriver le 5 juin de la même année.