Enhardi par la victoire du jour du scrutin, le nouveau conseil municipal de Seattle lance le prochain défi pour Amazon – .

Le membre du conseil municipal de Seattle, Kshama Sawant, déclare la victoire aux élections de novembre 2019. (Photo via KshamaSawant.Org)

À peine deux semaines après 2020, le nouveau conseil municipal de Seattle tient déjà sa promesse de prendre Amazon, après une bataille électorale entre le géant de la technologie et les candidats dans sa ville natale qui a attiré l’attention nationale.

Les élus de Seattle prévoient lundi des actions législatives et symboliques qui montrent que le contrôle de l’Amazonie est une priorité absolue pour eux. Les mesures annoncent ce qui pourrait être une année d’affrontements entre le conseil municipal de Seattle de plus en plus progressiste et la société de technologie dont la main-d’œuvre urbaine est passée à plus de 50000 employés au cours de la dernière décennie, remodelant la ville et devenant un paratonnerre politique.

Lundi, le conseil municipal de Seattle prévoit de voter une ordonnance qui empêcherait probablement Amazon et d’autres sociétés de dépenser de l’argent pour les courses locales. La législation fait suite à un montant record de 1,45 million de dollars dépensé par Amazon dans le but de renverser un conseil municipal de Seattle, la société qualifiée d’hostile aux affaires.

Quelques heures après le vote de lundi, le principal antagoniste d’Amazon au sein du gouvernement de Seattle, le membre du conseil Kshama Sawant, organisera un événement intitulé «Tax Amazon 2020 Kickoff».

Dans les deux cas, les représentants du gouvernement de Seattle n’hésitent pas à se mesurer à Amazon. Ils font partie d’un mouvement plus large sur la gauche qui a l’habitude de cibler la Big Tech en général et Amazon en particulier.

Les politiciens locaux et nationaux se sont rassemblés autour de cette position à l’automne, à la suite des grandes contributions électorales d’Amazon. Les dons du géant de la technologie sont allés au comité d’action politique de la Seattle Metro Chamber of Commerce, qui a soutenu sept candidats perçus comme plus favorables aux entreprises que leurs opposants de gauche.

Les dépenses importantes, quelques semaines seulement avant le jour du scrutin, ont attiré l’attention d’icônes progressistes nationales comme les sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Les deux ont critiqué publiquement les dons d’Amazon et Sanders est allé jusqu’à approuver des candidats se présentant contre ceux soutenus par la Chambre de Seattle.

L’effort pour refaire le leadership de Seattle a été largement considéré comme un échec et a abouti à un conseil municipal qui est encore plus progressiste que le précédent.

En réponse aux dépenses d’Amazon, la membre du conseil Lorena González a lancé une législation qui imposerait des limites aux dépenses politiques des entreprises. La pièce que le conseil prévoit de voter lundi interdirait aux «sociétés sous influence étrangère» de dépenser de l’argent pour les élections de Seattle dans la plupart des circonstances.

La législation définit de manière étroite l’influence étrangère, comme les sociétés dont le propriétaire étranger détient ou contrôle 1% ou plus des actions avec droit de vote. Les sociétés dont au moins deux actionnaires étrangers contrôlent au moins cinq pour cent du capital total sont également éligibles.

Amazon et de nombreuses autres grandes sociétés atteindraient presque certainement ces seuils. Le géant de la technologie a refusé de commenter la législation.

Conseil municipal de Seattle Kshama Sawant dans son bureau à l’hôtel de ville. (Photo . / Monica Nickelsburg)

Sawant profite également de l’élan de sa victoire et de la défaite d’Amazon en novembre. Elle profitera de sa cérémonie d’assermentation lundi pour relancer sa campagne de hausse des impôts sur Amazon.

“Nous venons de marquer l’histoire en battant Amazon et la Chambre de commerce en remportant ma réélection au conseil municipal en tant que membre de Socialist Alternative”, indique la page de l’événement. «Les électeurs de Seattle ont montré qu’ils appuyaient massivement la taxation des grandes sociétés pour financer le logement et les services vitaux. Avec ce mandat historique, il incombe à notre mouvement de frapper alors que le fer est chaud. »

La dernière tentative du Seattle City Council d’augmenter les impôts sur Amazon a été un échec. En 2018, le conseil municipal a adopté une taxe par employé sur les entreprises les plus rentables de Seattle pour financer le logement abordable et les services aux sans-abri. Confronté à une lutte prolongée d’Amazon et d’autres membres du monde des affaires, le conseil a abrogé la taxe quelques semaines après l’avoir adoptée.

Mais le nouveau conseil municipal est enhardi par ce que certains considèrent comme un mandat des électeurs de prendre Amazon et de redoubler d’efforts pour taxer les plus grandes entreprises de la ville.