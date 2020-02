Énorme vente d’anime Xbox One en direct maintenant: spectacles gratuits, jeux bon marché, etc.

Pour célébrer le mois de l’anime, le Microsoft Store organise une énorme vente de jeux, films et émissions d’anime. La collection de plus de 20 offres de jeux Xbox One est disponible jusqu’au 2 mars, mais certaines offres de films et de séries ne sont disponibles que pendant quelques jours.

Notamment, les premières saisons de trois séries animées – My Hero Academia, Dragon Ball Super et Black Clover – sont actuellement libres de revendiquer pour une durée limitée. Vous pouvez accrocher gratuitement les premières saisons de Dragon Ball Super et Black Clover jusqu’au 3 février, tandis que la première saison de Dragon Ball Super est gratuite jusqu’au 6 février. Dans le cadre d’une vente flash à durée limitée, les saisons suivantes de chaque série sont également réduites à 6 $ chacun, avec des versions sous-lit et doublé disponibles. Vous trouverez également des réductions sur certains films d’anime, comme Dragon Ball Super: Broly et My Hero Academia: Two Heroes, dans le cadre de la vente flash.

La vente la plus importante qui dure un mois complet comprend des offres sur des jeux comme Mega Man 11, One Piece World Seeker, My Hero One’s Justice et Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy. Vous pouvez également profiter de réductions sur certains films d’animation fantastiques comme A Silent Voice, A Letter to Momo, Perfect Blue, et plus encore. De nombreuses séries télévisées animées sont également moins chères à acheter et à louer en ce moment.

Découvrez ci-dessous quelques-uns des points forts de la vente du mois de l’anime ou découvrez la collection complète de jeux, films et émissions de télévision animés en vente sur Xbox.

Offres d’anime à durée limitée

Série d’anime gratuite

Disponible jusqu’au 3 février

Disponible jusqu’au 6 février

Réductions sur les films d’animation et la télévision

Disponible jusqu’au 3 février

Films

séries télévisées

Offres sur le mois de l’anime (disponibles jusqu’au 2 mars)

Jeux

Films

séries télévisées

Remake de Final Fantasy 7 – Bande-annonce officielle de la chanson à thème – Nouveaux jeux vidéo sortis sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 26 janvier – 1er février 2020 – Nintendo publie un interrupteur Animal Crossing, mais pas un nouveau modèle Jeux PS4 PlayStation Plus pour février 2020 RevealedGratuit Xbox One et Xbox 360 avec de l’or pour février 2020 RevealedE3 2020 bouleversera les choses sans Sony – GS News UpdateLes meilleures choses à diffuser pour février 2020 – Netflix, Hulu, Disney +, Amazon Prime Video, ShudderF9 – Reveal Trailer officielEA parle de Star Wars, Switch et Microtransactions – GS News UpdateDéfiez-nous à Smash Bros Ultimate! | Vendredi de la communauté GameSpotThe Outer Worlds obtient une date de sortie sur Nintendo Switch – GS News UpdateDestiny 2 – Où est Xur? Guide de localisation des fournisseurs exotiques 1 / 31-2 / 04

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Dragon Ball Super: Super Saiyan Supercut

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.