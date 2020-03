Énorme vente de haut-parleurs Bose, clé Fire TV Stick de 23 $, casque ANC sans fil de 25 $, tueur Dyson de 199 $, plus – .

Cette semaine a été mouvementée et pleine de mauvaises nouvelles, mais nous espérons que le rassemblement de vendredi des meilleures offres quotidiennes en ce moment fournira au moins quelques instants de soulagement pendant que vous découvrez à quel point les meilleures offres du jour sont bonnes. Les points forts incluent une rare chance de prendre un désinfectant UV-C pour smartphone avant qu’il ne se vende inévitablement, le Fire TV Stick d’Amazon le plus vendu pour seulement 22,99 $ si vous êtes un membre principal, un accord Fire TV Stick 4K dont tout le monde peut profiter. , une dernière chance d’obtenir l’appareil photo sans fil fou qui permet à votre smartphone de voir n’importe où pour seulement 31,99 $, quelques offres fantastiques de Philips Hue, y compris des ampoules LED intelligentes multicolores A19 à 50 $ pour 37,70 $ chacune, plusieurs offres instantanées Hot Pot, y compris la friteuse à air instantané à 140 $ Couvercle pour 79,95 $ et four à friteuse à air instantané 7 en 1 Vortex Plus à 240 $ pour seulement 107,50 $, aspirateur-balai sans fil Bissell ICONpet à 350 $ pour 199 $, tonnes d’offres sur les haut-parleurs sans fil Bose populaires, une paire de produits sans fil incroyablement bons à 50 $ écouteurs antibruit pour seulement 24,99 $ avec le code promo L5G769UL, une offre d’une journée sur certains des meilleurs shampooings que vous aurez jamais essayés, et plus encore. Découvrez ci-dessous toutes les meilleures offres du jour.

