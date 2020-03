Enregistrement ou enregistrement d’appels téléphoniques en Espagne

Il y a plusieurs raisons pour enregistrer un appel téléphonique: enregistrez une décision ou un accord important avec un client, un supérieur ou un collègue, conservez une trace d’une conversation ou d’une réunion puis mettez par écrit les plus pertinentes … Bref, enregistrer une conversation téléphonique est destiné à fournir la preuve que la conversation a eu lieu, ainsi que nous prenons des notes par écrit.

Grâce à la technologie actuelle et à l’informatique en particulier, il est très facile d’enregistrer une conversation afin d’obtenir un fichier audio que nous pouvons enregistrer, partager ou même transcrire manuellement ou automatiquement. La question est de savoir si nous devons enregistrer cet appel et dans quelles conditions selon la législation espagnole.

La réponse courte est oui, vous pouvez enregistrer un appel téléphonique. L’exemple le plus populaire se trouve dans les appels que vous aurez faits à une occasion pour contracter un service Téléphonez ou faites appel à un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel. Dans le passé, le processus était exclusivement en face à face, mais aujourd’hui, la plupart des tâches administratives peuvent être effectuées par téléphone et, précisément, enregistrer votre voix répondre à certaines questions pour indiquer clairement que vous êtes d’accord avec le service qu’ils vous proposent.

Mais élargissons le catalogue des besoins ou des situations dans lesquelles nous souhaitons enregistrer un appel. Voyons voir dans quelle mesure le droit espagnol nous autorise ou non à enregistrer une conversation téléphonique.

Classification des enregistrements téléphoniques

Sur le plan juridique, pour savoir si un enregistrement est conforme ou non à la législation, il faut différencier deux types d’enregistrements: propre ou d’autres. Selon ILP Abogados, «il sera valable d’enregistrer une conversation tant que c’est votre propre enregistrement, c’est-à-dire que Celui qui enregistre est un sujet actif et un participant de la même”. En d’autres termes, “celui qui publie la conversation est la personne qui l’a délivré, et celui qui est enregistré a volontairement accepté que ce contact soit responsable des expressions utilisées et du contenu de la conservation ».

En résumé. Un enregistrement téléphonique dans lequel ceux qui y participent sont légaux ils savent qu’ils sont enregistrés et consentir à cet enregistrement. Il en va de même pour sa diffusion, il doit y avoir un consentement explicite.

Vu différemment. Un enregistrement étranger est illégal parce qu’il viole un droit fondamental, en particulier celui du secret des communications et qui est envisagé dans le article 18.3 de la Constitution espagnole. Autrement dit, l’enregistrement d’un appel téléphonique d’autres personnes, auquel nous ne participons pas, des tentatives contre le vie privée des personnes. La peine, selon le Article 197 du code pénalElle peut aller de un à quatre ans de prison et d’une amende de 12 à 24 mois.

La différence entre l’enregistrement et la diffusion

Maintenant bien. Il faut distinguer deux actions distinctes. Enregistrement et diffusion. Le premier, nous avons déjà vu comment il est autorisé ou non tel qu’approuvé par ceux qui y figurent. Le cas distinct est le enregistrement diffusé.

Dans ce cas, garder un appel téléphonique privé ne doit pas être illégal, même s’il n’y est pas consenti, si son contenu n’est pas diffusé, quelque chose qui saperait la Loi organique sur la protection des données, LOPD, surtout si la conversation porte sur des problèmes personnels de la personne qui n’a pas autorisé sa diffusion. En tout état de cause, la LOPD se concentre particulièrement sur appels professionnels et l’utilisation possible des enregistrements et des données qui y figurent.

Nous pouvons enregistrer des conversations téléphoniques sur souviens-toi d’eux à l’avenir, enregistrer une décision ou un accord, le récupérer pour le rappeler à l’autre, etc. Cela ne signifie pas que nous allons diffuser cet appel avec d’autres personnes.

Les exceptions à la diffusion d’appels téléphoniques non consensuels concernent l’obtention de preuves Procès judiciaire ou avec intérêt informatif par les journalistes et les médias. Cependant, ces exceptions sont également prévues par la loi. Par exemple, en règle générale, le droit à la vie privée prévaut sur les preuves judiciaires.

Bref, pour usage personnel, nous pouvons enregistrer un appel téléphonique si nous y participons, les autres participants sont informés ou non et / ou ils donnent leur accord. L’avertissement et l’approbation conditionneront la légalité de sa diffusion ou son utilisation à des fins commerciales ou dans des procédures judiciaires.