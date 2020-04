Ensemble à la maison, pour la quarantaine

Dans ce bizarre 2020 dans lequel le monde entier a été contraint d’arrêter et en restant à la maison pour éviter la propagation de Covid-19, communément appelé Coronavirus, chaque entreprise a contribué à sa manière et comment elle le pouvait. De nombreuses sociétés de smartphones et de technologies mobiles comme Samsung, Huawei, OnePlus et bien d’autres ont par exemple fourni des technologies de la santé, des masques et tout le reste aux hôpitaux. Entre autres choses, WhatsApp a décidé aujourd’hui d’apporter sa contribution à travers un package d’autocollants.

Autocollants “Ensemble à la maison”, c’est ce qu’ils sont

WhatsApp, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé, a décidé de lancer le package d’autocollants Ensemble à la maison, afin de faciliter légèrement la quarantaine pour tous les utilisateurs qui utilisent cette application. Parmi les choses qui arrivent parfois en utilisant des chats comme WhatsApp, il y a celui de communiquer plus avec des autocollants qu’avec des mots. De cette façon, il est parfois possible de communiquer avec nous, sans avoir besoin d’en utiliser trop.

Mais que contient ce paquet? Entre autres, il contient quelques rappels sur l’importance de garde tes distances, sur l’importance de lavez-vous les mains, pour rester à la maison et tirer le meilleur parti du temps dont nous disposons, sans nous laisser décourager par cette stase ou encore moins de la solitude. Pour tous ceux qui souhaitent télécharger ce package, le texte et sa traduction sont disponibles sur WhatsApp à partir d’aujourd’hui en neuf langues: Italien, arabe, turc, espagnol, portugais, russe, français, indonésien et allemand. avec optimisme cela vous sera utile et qu’en ce moment, d’une certaine manière, ils peuvent encourager tout le monde et peut-être remonter le moral.