Entourage a vieilli encore pire que ce à quoi vous vous attendiez

Entourage a toujours été conçu comme un divertissement d’évasion, mais il a mal vieilli – et il continue de s’aggraver à mesure que le mouvement #MeToo se déroule. Le spectacle met en vedette Adrian Grenier dans le rôle de Vincent Chase, une star de cinéma de fiction du Queens qui amène ses amis d’enfance avec lui à Los Angeles. Une grande partie du spectacle implique ses exploits à Hollywood, à la fois professionnels et personnels, aux côtés de ses copains et de son agent Ari Gold (Jeremy Piven).

L’émission, diffusée de 2004 à 2011, avait sa juste part de détracteurs avant même #MeToo. Le traitement des femmes dans le spectacle était toujours discutable, car la plupart des personnages féminins étaient des activités romantiques jetables qui n’avaient d’autre signification que d’être attrayantes. Turtle (Jerry Ferrara) et Johnny Drama (Kevin Dillon) semblaient parfois n’exister que pour faire des commentaires désobligeants sur les femmes rencontrées. La femme d’Ari n’avait même pas de nom avant le troisième à dernier épisode de la série.

Mais lorsque plusieurs personnalités hollywoodiennes de haut niveau ont été dénoncées pour harcèlement sexuel et agression, le recul a permis une vision beaucoup plus sombre de la série. Non seulement plusieurs de ces personnes existaient sur Entourage sous une forme ou une autre, mais elles étaient considérées comme des personnages comiques. Plus particulièrement, l’émission mettait en vedette un personnage nommé Harvey Weingard, une caricature extrêmement voilée de Harvey Weinstein. Weingard est apparu dans les saisons 2 et 4, et à la fois Vincent et Ari sont revenus sur les accords avec lui – à son grand regret. Weingard a été dépeint comme le fou fou et têtu que Weinstein était dans la vraie vie, et a offert des citations telles que: “Tu vois ce petit c – t? Cette bite a volé ma tête de production. Il a de la chance que je ne vais pas là-bas et casser cette f-bouteille sur sa tête. “

Entourage n’a jamais évoqué l’agression sexuelle présumée de Weinstein, et la version télévisée ne dirigeait sa colère que vers les personnages masculins. Mais sa tendance à passer de zéro à soixante sur le front de la colère a été utilisée exclusivement comme comédie. Cela semble très étrange, en regardant en arrière depuis 2020, surtout si la déviance sexuelle de Weinstein était autant un “secret ouvert” à Hollywood que certains l’ont suggéré. James Cameron, jouant lui-même dans la série, est témoin de l’une des crises de Weingard et en rit, en disant: «f – le roi Harvey». Entourage a toujours été un regard d’initié sur le fonctionnement de l’industrie, et c’est presque comme si ce moment était un aperçu de la manière désinvolte avec laquelle les gens voyaient son mauvais comportement.

D’autres personnalités accusées du mouvement #MeToo sont apparues dans la série comme elles-mêmes. Dans un épisode, Johnny Drama obtient un rôle sur Rush Hour 3, réalisé par Brett Ratner. Dans l’émission, Ratner – qui a été accusée par plusieurs femmes de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle – raconte à un mannequin qu’elle “a le meilleur cul du monde” lors d’une séance photo, puis réprimande son assistante pour avoir nourri les mannequins Krispy Kreme: “Ils ce sont des mannequins, pas des teamsters. ” Quand Drama arrive, l’assistant de Ratner ordonne à une femme de lui faire un massage. De même, Jeffrey Tambor fait un certain nombre de camées, également à effet comique: il agace constamment Ari Gold, qui est son agent dans la série. Tambor a été accusé de harcèlement sexuel par son ancien assistant, et dans la série, il semble faire allusion en plaisantant à un scandale similaire sept ans avant la révélation des allégations. “Il y a eu ce petit incident sur Arrested Development”, dit-il. “Vous n’en avez pas entendu parler, il n’y a aucune raison d’en entendre parler.”

Ensuite, Ari Gold est accusé de harcèlement sexuel dans la saison 7. Il est certainement coupable: à un moment donné, il demande à une femme agent si elle a signé un client “avec un stylo ou son c-k.” Ari est un scélérat tout au long de la série, mais lorsque son jugement arrive et que sa vie est déchirée, la série tente de décrire cet arc de personnage comme sympathique. Ce qui aurait peut-être fonctionné à l’époque, mais il est beaucoup plus difficile de s’enraciner pour lui lors d’une nouvelle veille – en particulier parce que Piven a lui-même été accusé d’agression sexuelle.

Certains peuvent affirmer qu’une grande partie de EntourageL’humour centré sur l’homme est inoffensif, et ce n’est certainement pas le seul spectacle de son époque à objectiver les femmes et à faire des blagues à leurs dépens. Mais certaines parties du spectacle se déroulent comme un sanctuaire pour le mouvement #MeToo et les personnages qui y ont participé. À tout le moins, c’était un regard comique sur la façon dont Hollywood était pendant une époque très problématique – ce qui n’est tout simplement plus drôle.

