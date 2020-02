entre Live Caption et sécurité, voici les prochaines news

Google Chrome est soumis à des mises à jour continues, afin de rendre cet outil de navigation Web aussi complet et sécurisé que possible. un prochaine mise à jour Le navigateur Web domestique de Google implémentera une fonctionnalité qui se déplace dans cette direction pour tenter de faire de Chrome un endroit plus sûr et protéger l’utilisateur contre les logiciels malveillants et les virus de toutes sortes susceptibles de compromettre la confidentialité des données personnelles ou le bon fonctionnement de l’appareil utilisé.

C’était le même géant de Mountain View pour annoncer, sur son blog, qu’avec les prochaines mises à jour Chrome s’assurera que les pages sont sécurisées (HTTPS) télécharger uniquement les fichiers sûrs. Plus précisément, Google Chrome cessera de télécharger du contenu mixte (.exe, .zip, .iso, images, fichiers audio, vidéos, documents texte) pas sûr. La transition sera progressive et affectera initialement un certain type de contenu mixte, puis passera à la version 86 de Google Chrome – qui devrait être lancée en octobre – dans laquelle tous les téléchargements de contenu mixte seront bloqués.

De même, Google Chrome ne procédera pas immédiatement au blocage automatique du téléchargement. Le bloc réel (qui sera implémenté à partir de la version 84 du navigateur Web), précédera une phase dans laquelle Chrome se limitera à avertir l’utilisateur de la menace potentielle ce fichier particulier peut représenter.

Dans le cas où tout n’est pas clair, nous nous référons à communiqué de presse officiel ce qui explique toutes les étapes qui conduiront au blocage définitif du téléchargement de contenu mixte dangereux.

Google Chrome, Live Caption également sur le navigateur Web?

un future mise à jour de Chromepourrait alors introduire la fonction de Légende en direct également sur le navigateur Web de Google. En fait, c’est un fonctionnalité implémentée sur les smartphones compatibles avec Android 10 et se compose de sous-titres automatiques appliqués à la vidéo, aux messages audio, aux podcasts et à d’autres contenus linguistiques.

On imagine donc que ces sous-titres en temps réel sont également disponibles en exécutant tout type de contenu multimédia dans la langue de Chrome. Pour le moment, cependant, comme rapporté par les gars de XDA-Developers, cette fonctionnalité en est encore aux premiers stades de développement et cela peut prendre un certain temps pour le voir dans la version stable de Google Chrome.