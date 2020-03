entreprises de télétravail en plein essor

Javier Gil, un employé d’un cabinet de conseil en technologie à Zamora, fait partie des milliers d’employés qui ont été touchés par la crise des coronavirus d’une manière ou d’une autre. Lui et l’entreprise pour laquelle il travaille; où ils ont été contraints de mettre en œuvre “le télétravail pour la première fois et exceptionnellement suivant les conseils du ministère de la Santé”, explique-t-il.

Cette crise est le test décisif pour des milliers de petites et moyennes entreprises –L’essentiel du tissu productif du pays– qui, malgré les demandes du secteur et de ses propres salariés depuis longtemps, a évité de mettre en place des systèmes de télétravail de manière progressive.

En fait, les chiffres ont toujours été contre. L’Espagne est à la queue des pays de l’Union européenne en termes de mise en œuvre du télétravail. Selon les données d’Eurostat, 4,3% des employés accèdent à cette modalité de manière récurrente; 7,9% fin 2019 selon une dernière étude d’Adecco en tant que record historique et ponctuel. Cela suppose que seulement 800 000 travailleurs opéraient de la maison avant la crise pandémique au moins une fois par semaine. Maintenant, et pour une question conjoncturelle, ces données vont augmenter pendant au moins deux semaines.

Les recommandations du ministère de la Santé sont venues avec les premières infections dans les grandes villes d’Espagne; avec eux, les doutes, le chaos et la fuite massive des employés chez eux, ordinateur à la main; D’autres, employés dans des secteurs d’implantation impossible, s’interrogent sur l’avenir de leur métier.

En tout cas, ceux qui, pour le moment, n’ont pas enregistré d’infections envisageaient déjà le début de l’activité à domicile à partir du lundi 16 mars, sinon avant. En effet, plusieurs opérateurs ont déjà donné plus de données aux contrats fibre pour accompagner l’augmentation de l’activité dans les foyers. D’autres attendent toujours de voir l’évolution du virus dans leurs communautés respectives et dans les cercles de décision de leurs entreprises.

Comme beaucoup d’autres, Javier allègue qu’à l’heure actuelle, “les informations fournies par son entreprise sont rares”

Mais le sentiment est le même. Comme tant d’autres, Javier allègue que, pour le moment, “les informations fournies par votre entreprise sont rares”. Un problème qui n’affecte pas seulement les petites et moyennes entreprises: comme Hipertextual l’a appris, les employés de grandes entreprises comme Airbus, Prisa ou El Corte Inglés ont subi les mêmes allées et venues, le chaos et l’ignorance de l’état de la situation pendant des jours. Malgré leur taille, la peur de l’indisponibilité des ordinateurs portables et la peur des violations de données – comme cela est arrivé à Grupo Prisa à Cadena Ser – sont toujours très à jour.

Et ce n’est pas surprenant, l’expérience générale à ce jour a été nulle: “Il y a un peu de confusion parmi les travailleurs en ce moment, en partie parce qu’il n’est pas clair qu’il existe une organisation précédente qui le permet, ainsi que l’ignorance et la routine d’avoir toutes sortes de réponses et d’infrastructures à portée de main dans le bureau lui-même. ” Protocoles et systèmes de gestion externes axés sur le travail à distance au-delà d’outils tels que Zoom ou Skype.

Les gagnants du moment

Alors que les entreprises, principalement dans le secteur du tourisme et des services, étudient les pertes déjà plus que certaines que ces mois de pause auront pour les comptes annuels, d’autres enregistrent un pic de travail depuis des semaines bien au-dessus de ce à quoi vous êtes habitué.

Ce sont précisément les entreprises dédiées au télétravail qui enregistrent le plus d’affaires en ce moment. Un secteur qui, à ce jour, bien que bénéficiant d’un intérêt croissant pour les nouveaux modèles économiques, est resté dans un contexte discret.

“En Espagne, le télétravail n’a ni culture ni intérêt. C’est très effrayant car il y a une méfiance parmi les employés au cas où ils ne se conformeraient pas ou ne seraient pas productifs”, explique Silvia Martínez de Sesame Time, une entreprise dédiée à la mise en œuvre de solutions. pour le télétravail. Une position partagée par Pedro Martínez d’une autre entreprise du secteur, Aruba; où ils ajoutent que “peut-être que l’Espagne a vécu plus sous la culture du présentialisme centrée sur des questions très différentes de celles de la productivité et du travail par objectifs”. C’est avant tout une question de confiance des employés et d’amélioration des tâches de gestion.

Désormais, les deux sociétés enregistrent un pic de demandes de centaines d’entreprises auprès desquelles, sans la crise des coronavirus, ils n’auraient eu aucune chance. C’est, après tout, et comme l’explique Pedro, “une situation qui a contraint de nombreuses entreprises à improviser”.

Ce n’est pas un problème technologique, qui a été développé pendant des années, ce qui vient maintenant est le test décisif de la confiance dans les employés

Mais du besoin et de l’improvisation de certains, au profit des autres. “Depuis jeudi, les records ont triplé”, expliquent-ils de Sesame Time, cela signifie passer de 3 100 clients à 3 300 en quelques jours. En moins d’une semaine, ils ont fait le travail de plusieurs mois, voire de toute l’année. Et pas seulement pour ceux qui n’ont pas de système, mais aussi pour ceux qui ont besoin d’étendre leurs plateformes pour couvrir plus d’équipes à distance. Une situation similaire à celle d’Aruba. “La semaine dernière, nous avons remarqué une très forte croissance”, expliquent-ils, “si avant nous avions 3 ou 4 consultations par mois, maintenant nous les avons multipliées par 6 en seulement une semaine”.

Et la chose la plus importante pour le moment, tout le monde demande, concerne le temps de mise en œuvre. Aruba et Sesame Time répondent aux mêmes préoccupations de clients potentiels. L’urgence est maximale et les solutions doivent être rapides et, surtout, simples. «Les entreprises souhaitent que le processus soit le plus perturbateur possible afin que la productivité ne soit pas affectée et que les changements soient rapides», explique Pedro.

Dans ce contexte, tout le monde ajoute le même slogan: ce n’est pas un problème technologique, qui a été développé pendant des années, ce qui vient maintenant est le test décisif de la confiance dans les employés. Les deux sociétés espèrent, en supposant la gravité de la situation, que ce mauvais moment servira à améliorer le nombre de télétravail à l’avenir. “C’est moche, mais c’est une opportunité pour nous”, commentent Sesame Time, “Je crois et j’espère que cette crise servira à fonctionner différemment”.

Surtout avec l’arrivée des nouvelles générations qui, entre autres, exigent déjà ces systèmes. “Cela va enlever la conscience de nombreuses entreprises et elles vont réaliser que cela fonctionne”, conclut Pedro.