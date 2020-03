Entretien avec Dan Scanlon et Kori Rae: Pixar’s Onward

Première incursion de Pixar dans la fantaisie, En avant, pourrait inspirer une toute nouvelle génération de passionnés de Dungeons & Dragon à son arrivée dans les salles le 6 mars. Le réalisateur et scénariste Dan Scanlon a réuni son producteur de l’Université Monsters Kori Rae pour offrir aux téléspectateurs un conte magique de deux frères lors d’une réunion de famille d’une journée . Guidés uniquement par la moitié inférieure du corps de leur père et des cartes d’un jeu Quests of Yore, Ian (Tom Holland) et Barley (Chris Pratt) se sont lancés dans une quête pour ramener tout leur père pendant au moins une journée. .

Il ne fait aucun doute qu’Onward est une histoire profondément personnelle, car elle est basée sur les sentiments de Scanlon à propos du décès de son propre père et de sa relation avec son frère. Mais il y a aussi une foule de personnages en dehors des trois principaux qui aident à faire ressortir ses thèmes sur la famille et la fantaisie, y compris la mère des elfes Laurel Lightfoot (Julia Louis-Dreyfus) et son partenaire de quête, le Manticore (Octavia Spencer). Chaque élément du film se réunit pour peindre un portrait de la magie de la vie quotidienne, que ce soit le dragon de compagnie ou les licornes poubelles qui ont été les favoris des fans de la bande-annonce.

Lors d’une récente journée de presse Disney et Pixar pour le film, Dan Scanlon et Kori Rae ont parlé à . de leur propre plongée profonde dans le monde de la fantaisie en préparation de la production de 6 ans du film. Ils ont également partagé quelques aperçus de la distribution de soutien et comment chacun d’eux ajoute au récit des liens familiaux et de la magie dans le monde moderne.

Ce que j’aime dans l’élément fantastique d’Onward, c’est que c’est littéralement: “Et si votre jeu Dungeons & Dragons était historiquement exact?” Barley est l’historien qui guide Ian dans cette mission d’enquête. Était-ce similaire à votre propre processus de recherche pour le film? Depuis que je sais que vous n’étiez pas des gens fantastiques en premier lieu.

Dan Scanlon: Ouais. Nous avions en quelque sorte des gens au travail qui en savaient plus que nous sur la recherche. La recherche est délicate pour ce film, car il n’y a nulle part où aller.

Kori Rae: Vous ne pouvez pas partir en voyage de recherche. le [Renaissance] Faire, peut-être?

Dan Scanlon: Oui, nous avons essayé d’y aller. Je suis allé à un Ren Faire. Et puis nous avons essayé d’y aller deux fois, et il a plu les deux fois. Et puis nous avons simplement dit: “Ah, oubliez ça.” Parce que c’est un monde inventé, donc c’était délicat. Nous avons lu des livres, nous avons regardé des films, nous avons appris ce que nous pouvions apprendre sur la mythologie nordique et ce genre de choses. Mais au-delà de cela, il est difficile de faire des recherches.

Y a-t-il eu des aspects de la magie qui ont changé après que le script a déjà été fait, ou au milieu de la production? Ou aviez-vous déjà écrit toutes les règles et trouvé les différentes créatures avant de passer à la phase d’animation?

Kori Rae: Le script n’est jamais terminé. Il est littéralement conforme à la toute fin, et il y a des changements de dialogue et des changements de personnage jusqu’à la toute dernière séquence.

Dan Scanlon: Mais en ce qui concerne les règles de la magie, elles ont évolué avec l’histoire. Il y avait certainement un point distinct où nous avons réalisé: “D’accord, ce sont nos règles.”

Nous avions l’habitude d’avoir beaucoup de scènes où Ian disait: «Je vais essayer de faire ce sort», puis il se contorsionnait et faisait la grimace. Et vous pensez simplement: “Que fait-il? Comment je suis à sa place?” Et ce n’est qu’alors que nous avons réalisé que les décrets magiques étaient les règles. Par exemple, pour que ce pont soit là, vous devez avoir confiance qu’il est là et sortir devant lui.

Parce que tout de suite, en tant que membre du public, je peux dire “je ne ferais pas ça” ou “je ferais ça”. Et aussi évident que cela puisse paraître, cela nous a pris beaucoup de temps pour en arriver là. La magie doit toujours être un gant jeté sur une chose différente, défiant une qualité en Ian dont il a peur.

Je sais qu’Onward est une histoire très personnelle pour vous, en termes de dynamique père-fils. Mais c’est aussi une très belle histoire d’amour fraternel, avec un lien fraternel qui n’est pas souvent vu à l’écran. À quel point était-il important de transmettre cette dynamique de soutien et était-il également basé sur votre propre expérience?

Dan Scanlon: Oui et oui. Mon frère et moi sommes de grands amis; ont toujours été de grands amis. Au point où notre relation était si amicale, cela n’aurait pas été crédible du tout, ni intéressant. Il n’y aurait eu aucun drame.

Kori Rae: Il nous racontait des histoires, et nous nous disions: “Ehh … Cela ne peut pas être vrai.”

Dan Scanlon: Et il y avait parfois un peu de pression de la part des gens pour qu’ils se détestent et se battent tout le temps. Et nous avons dit: “Je ne veux pas faire ça. J’ai vu ça un million de fois, et ce n’est pas vrai pour cette expérience.”

Donc, je pense que nous avons trouvé une ligne fine, ce qui était un sentiment général qu’ils se soucient les uns des autres. Mais ensuite, de façon plus Midwestern, il y a beaucoup de sentiments et de pensées à propos de l’autre personne qui n’ont pas été éliminés; qui vont être dites et doivent être dites. C’était presque un film sur des frères qui avaient besoin de conflits, et c’était très important pour nous tous.

Kori Rae: Ouais. Nous pourrions les faire se gêner les uns les autres et faire dire à Ian: “Je ne veux pas vraiment être comme mon frère” dans la première partie du film. Mais nous savons qu’ils s’aiment toujours. Et qu’ils respectent vraiment et croient en leur famille de trois personnes.

Je sais que Chris et Tom ont dit qu’ils étaient un peu ensemble sur le stand juste pour explorer leur dynamique, mais dans quelle mesure leurs interactions et leurs comportements au cours de cette session ont-ils influencé les lectures et les animations de lignes ultérieures?

Dan Scanlon: Nous ne les avons enregistrés qu’une seule fois ensemble. Mais, je veux dire, nous avons utilisé des trucs.

Kori Rae: Oui, nous avons enregistré un certain nombre de scènes lorsqu’elles étaient ensemble.

Dan Scanlon: Je suis sûr que les animateurs ont regardé leur référence, car cela a été enregistré.

Kori Rae: Absolument. Je pense que même les regarder incarner les personnages et faire en sorte que les animateurs le voient – une fois que vous avez une ou deux sessions, les acteurs commencent à avoir une sorte d’influence sur l’écriture. Parce que nous écrivons et réécrivons et réécrivons toujours, donc c’est un peu comme “Oh, ouais, Tom lui apporte ça. Ajoutons un peu plus de ça.” Et pareil avec Chris. Donc, ils ont définitivement influencé qui sont devenus les personnages au cours de ces enregistrements.

Comment as-tu établi l’esthétique du film avec l’équipe créative? Quels types de conversations ont conduit à ce à quoi ressemble le monde magique et quelles créatures ont été incluses?

Kori Rae: Ils sont extrêmement collaboratifs. Et ils commencent tôt, une fois que nous sommes dans l’histoire depuis un moment. Les concepteurs de la production et le département artistique commencent vraiment à explorer. Comme, “Et si c’était ça? Et si c’était une petite ville pittoresque? Et si c’était une grande ville tentaculaire comme LA?” C’est une sorte de “et si” au début. C’est juste beaucoup d’explorations.

Dan Scanlon: Et nous pourrions commencer par des choses générales.

Kori Rae: Exactement. Comme: “De quoi avons-nous besoin? De quoi l’histoire a-t-elle besoin?”

Dan Scanlon: L’un de ceux qui a été mentionné était: “J’aimerais que ce soit un film amusant à animer. Ne me donnez pas de personnages super, super réalistes”, puis composez le. Il y a de grandes choses qui ont été évoquées plus tôt, puis il s’agit de montrer le travail et de faire des choix.

J’adore l’aventure parallèle avec Laurel et le Manticore car ils recherchent les garçons, et surtout le personnage du Manticore dans son ensemble. Elle est l’incarnation de la magie qui est toujours là, mais nous ne l’utilisons pas pour le moment. Quelle a été l’inspiration derrière son inclusion et comment l’avez-vous intégrée dans le thème plus large?

Dan Scanlon: Je pense que vous l’avez dit là-bas. C’est un film sur comment se mettre à l’aise, ou même avoir peur. Le Manticore est quelqu’un qui est au sommet de son art, et parfois il y a une peur à cela. Pourquoi prendre un risque si vous n’en avez plus besoin? C’est quelqu’un qui a probablement le plus peur de tous et a commencé à donner aux gens ce qu’ils veulent de peur de perdre ce qu’elle a. Et je pense que c’est une chose vraiment intéressante à propos de son personnage.

Au-delà de cela, son rôle avec Laurel n’est que les deux qui partent à l’aventure. Elle récupère un peu son mojo et se remet au combat et devient un héros et prend ces risques. Il est intéressant de noter qu’avec Laurel, elle n’a pas vraiment d’arc autant qu’elle met juste son argent là où se trouve sa bouche. Elle s’occupe de sa famille et elle fera tout pour elle. Si quoi que ce soit, elle commence à reconnaître que peut-être Ian est un peu plus capable qu’elle ne le pensait et elle est surprise de le voir sortir de sa coquille.

Nous ne pouvons pas en dire trop sur ce sujet sans révéler l’histoire, mais il s’agit vraiment du soutien émotionnel de Barley. Ian avait tout le soutien du monde, mais Barley a continué à essayer de tout lui donner.

Cela peut être un spoiler mineur, mais j’ai remarqué que l’agent Spector (Lena Waithe) a mentionné l’ajustement de prendre soin de l’enfant de sa petite amie. J’étais très heureux d’entendre cela et je me demandais à quel point cette inclusion était utile. Où pensez-vous que Pixar et Disney se dirigent pour pouvoir raconter des histoires plus ouvertes et diversifiées?

Kori Rae: Oui, cela vient vraiment de notre volonté de refléter le monde moderne dans lequel nous vivons. C’était une grande partie du film, c’est un fantasme moderne, et nous voulions donc qu’il soit diversifié. Nous voulions qu’il reflète en quelque sorte notre propre monde moderne. Et c’est ainsi que cela a littéralement vu le jour.

En parlant de familles modernes, j’ai également adoré le fait que l’officier Colt Bronco (Mel Rodriguez) ne soit pas méchant. Les films classiques de Disney et d’autres enfants décrivaient souvent les beaux-parents comme presque mauvais, mais en cela, il n’est qu’un homme qui fait de son mieux pour sa nouvelle famille.

Dan Scanlon: Je pense que c’est une chose énorme. Et je pense que, pour être honnête, il était peut-être un peu plus voûté dans les versions précédentes. Et puis nous avons constaté qu’il s’agissait de voir le côté de l’autre personne, et Ian apprenant que c’était difficile pour lui aussi. Il essaie et ses intentions sont toujours parce qu’il aime Laurel. Et s’il fait quelque chose de mal, c’est qu’il ne se rend pas compte qu’elle a le contrôle, ou qu’être frustré avec vos garçons fait partie du fait d’être parent. Il veut désespérément la soulager de cette frustration. Tu sais, ça arrive.

Kori Rae: Il était un peu nouveau dans ce domaine, nous avons donc dû le regarder lutter pour comprendre comment gérer ces situations. Et c’était aussi plutôt cool. Il n’est pas entré et n’a pas essayé de prendre le relais. Il était juste là pour vraiment soutenir Laurel.

