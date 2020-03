Entretien avec le réalisateur Autumn de Wilde: Emma

Dans le paysage cinématographique d’aujourd’hui, une nouvelle adaptation de Jane Austen est toujours dans les œuvres d’un studio ou d’un autre. Certains sont des adaptations directes de ses histoires originales, tandis que d’autres prennent des libertés créatives avec le texte original dans le but de le mélanger. Bien qu’elle soit morte depuis plus de 200 ans, le travail d’Austen a inspiré des générations de lecteurs à croire à l’amour et à sortir de leur zone de confort pour tenter une chance sur un autre être humain. Publié en 1815, Emma est le dernier roman sorti du vivant d’Austen, et est affectueusement considéré comme l’une de ses plus grandes œuvres.

L’histoire intemporelle de la marieuse “belle, intelligente et riche” et ses mésaventures avec la vie sociale et romantique de ses amis ont été adaptées au cinéma et à la télévision à plusieurs reprises au fil des ans, notamment avec Clueless de 1995, avec Alicia Silverstone, et Emma de 1996, avec Gwyneth Paltrow. Maintenant, une nouvelle version de l’histoire fait son chemin vers le grand écran sous la forme de Emma., mettant en vedette Anya Taylor-Joy en tant que personnage principal, si bien intentionné,

Tout en faisant la promotion de la sortie en salle d’Emma., La réalisatrice Autumn de Wilde a parlé à . de son travail sur le film. Emma marque le premier long métrage de réalisateur de Wilde, bien que l’artiste soit bien connue pour sa carrière de plusieurs décennies en tant que photographe bien-aimée de divers sujets, notamment dans le domaine de la musique rock and roll. Entrecoupée de ses réflexions sur le film, de Wilde parle de certaines de ses passions et de son approche de la vie, ainsi que de sa trajectoire inspirante dans le show-business. Elle partage également quelques brèves histoires de sa jeunesse et de son temps sur la route, et discute de son approche unique pour s’attaquer à certaines des tendances emblématiques et uniques de la mode et du style de l’époque et les adapter au film.

Emma. est maintenant disponible dans les cinémas du pays.

Tout d’abord, j’ai adoré votre film. Même si je suppose que je ne fais pas partie du “noyau démographique” ou autre.

Bien!

Tout ne doit pas être pour moi!

Je n’ai même pas pensé à la “démographie clé”. J’ai juste essayé de raconter une histoire qui me plairait et de servir le livre.

J’ai récemment fait une interview avec certaines des personnes qui ont fait The Rhythm Section, un nouveau film d’action qui vient de sortir …

J’adore les films d’action. Die Hard est le meilleur film de Noël jamais réalisé.

Oh ouais, c’est là-haut! Mais l’industrie du cinéma, en particulier dans cet espace d’action, peut parler à une réalisatrice, une star de cinéma et une productrice. Maintenant, avec Emma, ​​c’est juste là dans le titre! Écrit par une femme, réalisé par une femme, et mettant en vedette une femme dans le rôle-titre. Alors, vous sentez-vous une responsabilité de faire partie d’un film qui est ostensiblement “par des femmes, pour des femmes”, mais qui peut aussi être vu et apprécié par toute personne de bon goût?

Oui, je me sens responsable de toute grande histoire. Peut-être parce que je m’habille un peu comme un garçon, je suis un peu comme une fille, je suis un peu comme un garçon … Je n’y pense pas vraiment … Je n’ai pas été élevé pour séparer autant les hommes que les femmes. Et mon goût n’est pas exclusif à ce que les femmes aiment, mais j’aime les choses girly … Mais j’ai aussi vécu sur la route avec des groupes en tant que photographe rock. J’ai vécu dans de nombreux mondes et je suis à l’aise dans de nombreux mondes. Pour moi, c’est comme si, les personnages masculins de ce film étaient vraiment importants pour moi. Beaucoup de musiciens avec qui j’ai passé de nombreuses années à voyager et à donner des conseils sur l’amour et à entendre comment ils ont eu une crise de panique juste avant de dire à quelqu’un qu’ils les aimaient. Ce ne sont pas que des histoires de filles. C’est humain. L’orgueil de la jeunesse et à quel point tout le monde est fou quand ils tombent amoureux.

Ouais, j’en sais un peu plus.

Je suis un romantique sans espoir et j’ai définitivement trouvé mon chemin dans de nombreuses situations humiliantes dans ma jeunesse. C’est une sorte de gloire, vous savez? Je n’ai pas l’impression que ce sont des histoires exclusivement féminines. Je pense simplement que la voix féminine ou masculine devrait être conçue comme un stéréotype pour attirer un certain type de personne.

Je pense, par exemple, à The Powerpuff Girls, qui a été commercialisé comme un spectacle “féminin”, ce qui a bouleversé le créateur, qui voulait que le spectacle plaise à tout le monde, peu importe son âge ou son sexe.

Il y a beaucoup d’hommes qui aiment cette histoire! Et c’est parce que presque tout le monde est tombé amoureux de son meilleur ami ou de la personne avec laquelle il se dispute le plus. Ils sont comme, “Oh mon Dieu, je viens de réaliser, je pense qu’ils sont chauds!” Et ils sont comme, “Eh bien, que serait-il arrivé si j’avais travaillé le culot d’embrasser cette personne?” C’est pourquoi quand Harry Met Sally sort de la relation de Knightley et Emma. Et Reality Bites, c’est tout à fait ça, Winona et Ethan Hawke ont cette même dynamique. Tout le monde a eu le béguin pour quelqu’un qui était un ami à un moment donné. Je ne pense pas que ce soit exclusivement féminin.

Absolument. Je pense que l’idée de cette absence de normes sociales qui transparaît vraiment dans ce film, diriez-vous qu’elle vient de votre éducation dans le nord de l’État de New York?

Je suis né à Woodstock, dans une cabane en rondins dans les bois, mais j’ai été élevé à L.A. Mais quand même, oui. Mes parents étaient hippies avant qu’il n’y ait un mot pour ça. Mes parents m’ont élevé et protégé, mais j’étais aussi colocataire, tu sais? Ils n’étaient pas intéressés à suivre la route traditionnelle. Mais ils ne se sont pas rebellés uniquement pour être rebelles. Alors oui, je n’ai pas grandi avec le truc “les filles font ceci, les gars font ça”. Ce n’était pas grave. Je ne savais pas combien d’autres personnes en souffraient jusqu’à mon départ, jusqu’à ce que j’entre dans le système scolaire.

Droite. C’est toujours là que les choses commencent à se dégrader. Certainement pour moi.

Oui. Pour moi aussi. J’ai été victime d’intimidation et j’étais un nerd total, et j’étais très aimé à la maison.

Je suis totalement au-dessus. Je ne porte définitivement pas les cicatrices de la maternelle jusqu’au lycée. Non, pas moi. Ne pas. Un. Bit.

En fait, Emma est vraiment une histoire de lycée. Ils ont 21 ans. Ils sont jeunes! Harriet est comme, 17 ans. C’est pourquoi Clueless fonctionne si bien. Cela se traduit très bien dans le système de classe au lycée et la dynamique du pouvoir là-bas. J’ai fait un livre sur Death Cab pour Cutie. Je me souviens que Ben Gibbard avait dit un jour … Nous parlions du lycée, et il a dit: “Vous savez, je sais que j’ai traversé beaucoup de drames dans la vingtaine, mais je ne me souviens pas ce que j’étais si bouleversé à propos de … Mais je me souviens de chaque personne qui m’a blessé au lycée. “

C’est le monde entier, jusqu’à ce que vous en sortiez.

Je pense que c’est pourquoi il n’y a jamais trop de films de lycée. Je pense que c’est pourquoi Jane Austen, pourquoi les gens ont cette idée bizarre que c’est pour les filles, mais ce sont toutes ces personnes à cet âge où les femmes sont contraintes de se marier, et les femmes ont peur de ce qui leur arrivera si elles ne se marient pas , mais ce ne sont que des enfants! Et vous les tenez tous ensemble dans cette situation où ils sont un peu piégés, comme un bureau ou un lycée, et les roues commencent à sauter parce qu’ils essaient de suivre les règles et de gagner du pouvoir, ou d’éviter la punition. Ils se font intimider, ils intimident les autres. Je pense que tout cela est très humain. Des choses humaines que nous connaissons.

Totalement.

Je ne voulais pas moderniser Emma, ​​mais je voulais l’humaniser. Rappelant aux gens que M. Knightley … Johnny Flynn et moi avons planifié ses attaques de panique. Nous étions comme, “Vous avez une attaque de panique ici. Vous en avez une ici mais vous pouvez y arriver.” Bien sûr, cela s’est produit à l’époque!

Je ne sais même pas que je l’ai reconnu jusqu’à ce que ce soit arrivé, quand il est juste par terre avec ses vêtements débouclés. Je me disais: “Que fait-il? Est-ce un peu?” Et puis ça m’a frappé, comme, “Oooh, il fait flipper l’eff.”

J’ai cet ami qui m’a dit qu’il avait ça … Les gens pensaient qu’il avait beaucoup de filles, mais il paniquait quand il était seul avec elles. Et il a passé, au début de la vingtaine … Il avait toutes ces soirées cinéma avec des filles où il avait trop peur de faire quoi que ce soit, et rien ne se passerait toute la nuit. Et après, il disait: “Ah, je suis un idiot!” Parce qu’il ne pouvait rien faire!

Et j’imagine que cela le renforce, parce que tout le monde qui regarde de l’extérieur pense autrement, non?

Ouais. Donc je pense en quelque sorte, M. Knightley a l’air de l’avoir fait, mais il se dégonfle à chaque fois que ce moment arrive. Chaque fois qu’il est sur le point de lui dire quelque chose et qu’il y a une interruption parce qu’il a attendu trop longtemps … Et aussi, comme, quand il s’approche d’elle pour la scène de la proposition, il se serre la poitrine en pensant: “Ne fais pas ça à moi maintenant. Je dois être capable de parler! Oh, s’il vous plaît! “

Dans un épisode de Supergirl, on dit à un personnage de croiser ses mains sur sa poitrine et de taper ses doigts d’avant en arrière pour faire face au SSPT, et j’ai commencé à le faire et ça a vraiment fonctionné!

Je n’ai jamais essayé ça avant! Mais je suis un bon guide d’attaque de panique. J’ai passé beaucoup de temps en tournée, à marcher et à parler aux gens à travers leurs attaques de panique.

Quelle a été notre première exposition à Austen?

Je ne me souviens pas vraiment du début. Mon père est de Brooklyn et ma mère d’Angleterre, mais j’ai grandi à Los Angeles. Tout ce qui venait d’Angleterre me fascinait. C’était comme, “et si?” Qui serais-je s’ils m’avaient élevé en Angleterre?

Johnny Flynn dans Emma

J’aurais été Ringo.

Bon choix. Je suis un gars George. Je pense qu’il est le seul à croire que “l’amour est tout ce dont vous avez besoin”. Je pense que le reste aurait pu faire semblant. (Rires) Mais Ringo est le plus cool.

Oh ouais, le meilleur. Ne pas dévier!

Non, les Beatles font partie de tout. Et Star Wars.

Je l’ai testé plusieurs fois au fil des ans, et chaque jeune batteur passe par les mêmes phases: d’abord, ils aiment Ringo parce qu’il est le premier batteur qu’ils connaissent. Ensuite, ils deviennent impertinents et pensent que Ringo est boiteux ou surfait parce qu’il ne joue pas trop et n’est pas tape-à-l’œil comme un lycéen impertinent pourrait vouloir être. Mais ensuite, ils reviennent quand ils apprécient qu’il a joué les chansons et qu’il ne joue pas constamment pour attirer l’attention.

À droite, vous descendez un chemin Rush et vous pensez, peut-être que Ringo n’a pas assez de batterie, n’a pas assez de cymbales. C’est peut-être son problème! Mais le truc avec Ringo, c’est qu’il a compris les silences. Il a compris où ne pas jouer. Et c’est aussi Kieth Moon. Arrow, ma fille, elle a 20 ans et elle fait partie d’un groupe appelé Starcrawler. Son père est batteur et il a un style très Ringo / Kieth Moon. Il est gaucher et joue un kit droitier. C’est tellement amusant à regarder.

C’est génial, je connais quelques personnes qui jouent comme ça, c’est vraiment cool.

Un grand batteur est … La plupart des gens ne savent pas que le groupe dépend complètement d’un grand batteur.

Parce qu’ils jouent la chanson. Je n’aime pas les batteurs qui disent: “Hé, regardez-moi, tout le monde! Découvrez ce truc cool que j’ai appris!”

Oui. Eh bien, sauf pour Hair Metal.

Oh ouais, il y a un temps et un lieu pour ça. J’adore Mötley Crüe. Facilement mon groupe préféré de ce coin de rock and roll. Mes amis se moquent de moi pour les aimer tellement!

J’adore Motley Crue. Ma fille aime Mötley Crüe. J’adore Poison aussi. J’ai grandi dans les années 80 à Los Angeles à l’époque où le hair metal mourait, juste avant le grunge, c’était un moment fou. Ma meilleure amie, que je connaissais à l’école primaire, elle est devenue Metal au lycée. Elle traînait sur le Sunset Strip. Elle avait des cheveux blonds, des jupes et des hauts sans dos, et elle est entrée gratuitement chez Gazzarri, mineure, parce qu’elle peignait les peintures murales. J’ai ça bizarre … J’étais totalement un nerd qui allait dans une autre école, dans le théâtre, essayant de ne pas être tué par des gangs … Je vivais une vie totalement différente d’elle. Elle viendrait me voir; J’étais dans une comédie musicale, et les gens venaient dans les coulisses en disant: “Qui est ce f *** au premier rang?!” Elle portait des bottes à glands et du maquillage. J’ai une affection pour l’ère du hair metal, car j’avais cette vue détournée de cette scène. J’en avais aussi peur.

C’est génial. Quand j’étais au lycée, mes amis étaient inexplicablement tous des adultes dans des groupes, et ils trouvaient toujours un moyen de me faire participer à leurs spectacles de 21 ans et plus, ce qui me faisait me sentir vraiment cool.

J’adore la façon dont cette histoire est désormais entièrement consacrée au hair metal. J’espère que vous l’incluez! Et puisque nous avons mentionné des films d’action avant … Quand M. Knightley court après Emma, ​​c’est mon moment Jason Bourne. J’en ai fait un film d’action (Rires)

C’est génial. D’accord, je devrais probablement le rapporter à Emma avant que mon éditeur ne me tue. J’aime la mode. Que ce soit les temps modernes, la fantaisie, la science-fiction ou autre, j’adore la façon dont les vêtements peuvent raconter une histoire.

J’adore construire des mondes. J’adore la création mondiale. J’adore la reconstruction historique. Je pense que beaucoup de films d’époque font des ajustements de sécurité. Comme, “C’est un peu trop ceci ou un peu trop ça”, mais pour moi, je pensais, hé, cette coiffure folle existait sur Mme Elton existait, et nous allons la mettre dans le film. Il y a des illustrations de mode avec ces cheveux.

C’est très Star Wars.

C’est tellement amusant, je sais! Les idées les plus folles de la mode proviennent souvent de choses réelles auxquelles les femmes ont été soumises. (Rires) De plus, je pensais que c’était vraiment intéressant; Je n’avais jamais vu d’hommes se déshabiller dans ces films.

C’était génial. J’étais comme, les chemises sont-elles vraiment aussi longues?

Oui! Parce qu’ils n’avaient pas encore de sous-vêtements! Ils ne portaient pas de sous-vêtements car il n’y avait pas de plomberie. Vous avez donc dû vous accroupir pour prendre une s ***! Cela ne pouvait pas être trop compliqué de s’en sortir. Donc, il n’y avait pas encore d’utilisation de sous-vêtements, donc il n’a pas été inventé. Et les chemises pour hommes avaient une longueur de chemise de nuit parce qu’elles étaient tordues et, comme, tenaient leur camelote, en gros. Et rentré. Alors quand il rentre sa chemise, ses sous-vêtements sont sa chemise! Et je me disais, comment n’ai-je jamais su ça? C’est tellement intéressant! J’ai regardé des femmes habiller toute ma vie, dans les films – et pas toujours avec précision aussi. Donc, tous les sous-vêtements étaient exacts. Et je pensais juste … Je voulais aussi faire comprendre comment, si vous étiez riche, vous n’étiez jamais seul lorsque vous vous habilliez. Tu t’habillais avec quelqu’un!

J’ai vraiment remarqué ça! J’étais comme, “Huh, d’accord, c’était une autre époque!”

Ils ont tout fait, oui. Les vêtements étaient compliqués! J’ai aussi pensé que c’était vraiment intéressant que les hommes et les femmes ne s’habillent pas différemment en dessous. Ils portaient tous les deux des chemises de nuit et des bas. Les bas se sont mis à genoux. Ensuite, les vêtements pour hommes sont passés par-dessus, et les vêtements pour femmes ont dépassé cela. Mais en dessous, ils portaient à peu près la même tenue, ce que j’ai trouvé assez fascinant; que l’idée que les héros masculins et masculins avaient des sous-vêtements que nous considérerions maintenant comme féminins.

Ce ne sont que des tendances qui changent avec le temps, non?

C’est très moderne de décider que c’est pour les filles et pour les garçons, et ça change sans cesse. J’ai trouvé ça vraiment intéressant.

Dernière question: chaque seconde avec Bill Nighy n’est-elle qu’un cadeau?

C’est un rêve. C’est un parfait humain.

Et magnifique!

Je voulais que tous les hommes du film soient des hommes qui écrasent l’homme. Quand j’essayais de trouver qui devrait être M. Knightley, j’ai appelé mon ami, qui est musicien, Keaton Henson, et lui ai dit: “D’accord. De tous les acteurs masculins en Angleterre, quels gars pensez-vous sont des hommes que des hommes comme?” Et il m’a envoyé cinq photos de Johnny Flynn. Il a dit, je veux être Johnny Flynn, je pense que je veux épouser Johnny Flynn, et je suis presque sûr que ma future épouse est d’accord avec moi pour épouser Johnny Flynn. Il était tellement obsédé par lui. Et puis j’ai regardé Beast, et je me suis dit: Oh mon Dieu, il est incroyable. Et puis, Bill, je pense que c’est le type d’homme qui obsède les femmes et les hommes. C’était la même chose. Pour croire que M. Knightley va quitter sa grande maison et emménager avec Emma et son père vieillissant, vous devez être amoureux et souhaiter y vivre aussi, avec M. Woodhouse. Et Bill est cette personne.

