Entretien avec Watchmen: le directeur de la photographie Greg Middleton

Alors qu’il y avait beaucoup à aimer chez HBO Watchmen et comment Damon Lindelof a équilibré la forte affection pour Alan Moore et la bande dessinée séminale de Dave Gibbons avec un récit avant-gardiste reflétant les épreuves de l’Amérique moderne, l’un de ses aspects les plus frappants était son style visuel. Des épisodes en noir et blanc (avec juste un peu de rouge) à la présentation du dieu bleu brillant Dr. Manhattan en passant par des visages souriants cachés, c’était un spectacle à voir.

L’une des personnes responsables de la capture de tout cela était le directeur de la photographie Greg Middleton, qui a tourné les épisodes 2, 4, 6 et 8. . a récemment rencontré Middleton pour discuter de la mise en scène du style des Watchmen et de la découverte des indices cachés dans le spectacle.

Êtes-vous un fan de longue date de Watchmen? Connaissiez-vous bien la propriété auparavant?

Ouais, c’est drôle. Je ne connaissais pas la bande dessinée avant la sortie du Zack Snyder 2009, puis je suis retourné lire la bande dessinée et j’ai été vraiment impressionné par la structure littéraire. Je pensais que c’était fantastique et j’ai compris pourquoi il était si vénéré comme un morceau de littérature, peu importe comme un roman graphique. Mais c’est là que j’en ai pris conscience pour la première fois, il y a plus de 10 ans.

À quel moment vous êtes-vous impliqué dans l’émission HBO? À quel stade de la phase de développement? Parce que c’est une telle série télévisée visuelle, que j’imagine que beaucoup de ces choses ont dû se dérouler relativement tôt.

Je pense que la première conversation que j’ai eue a été avec Nicole Kassell, qui a dirigé le pilote, que j’ai rencontré sur The Killing il y a de nombreuses années. Et quand elle a obtenu le poste, nous nous sommes rencontrés à Los Angeles juste pour discuter de deux choses à ce sujet, car elle était très enthousiasmée par la perspective. Elle savait que je connaissais le roman graphique et elle savait que je fais aussi des trucs dans ce genre. Nous avons eu une grande conversation.

C’était avant de planifier le pilote. Malheureusement, lorsque cela se passait, je travaillais déjà sur la saison huit de Game of Thrones, faisant la deuxième unité, et je n’étais pas disponible. Mais c’était la première conversation dans laquelle nous avons commencé à parler de la possibilité qu’une partie du concept artistique et de la composition du roman graphique et de la façon de raconter une histoire visuellement – que nous pourrions peut-être mettre cela dans le spectacle.

Lorsque vous faites une série télévisée, beaucoup de développement se produit au fur et à mesure. Vous triez des trucs, décidez de ce que vous aimez et n’aimez pas, développez les concepts et continuez à les développer. Le spectacle était un voyage constant pour essayer de développer plus d’idées. Et puis les scripts, bien sûr, changeraient cela. Nous sommes entrés dans l’épisode six, puis tout à coup, nous faisons un épisode très onirique qui n’est pas quelque chose dans la bande dessinée, nécessairement, en termes de style.

Donc, c’était un développement constant d’idées, en essayant d’apporter diverses idées de la bande dessinée dans le spectacle.

Pourriez-vous développer un peu l’impact de Dave Gibbons? Parce que son style dans la bande dessinée est si distinct; l’utilisation des panneaux trois par trois tout au long et tout ce qui correspond à cela, puis l’aspect miroir de ces panneaux. Quel impact cela a-t-il eu sur la façon dont vous abordez ces histoires?

Je pense qu’un des concepts qui a vraiment bien fonctionné et qui s’est bien traduit, c’est la coupure des matchs. Il a fait correspondre les coupes d’un panneau à l’autre, où il a un personnage dans la même position, mais dans une période ultérieure et habillé différemment – avec ou sans masque – dos à dos pour sorte de saut dans le temps.

Il garde le point de vue de l’histoire de ce personnage, même si soudain, il ou elle est ailleurs dans une période différente. Et c’est une technique que nous avons utilisée plusieurs fois, et elle s’est vraiment bien adaptée à la narration cinématographique et à la portée de notre cadre. C’est celui qui a le plus fonctionné, je pense.

Certaines autres choses sont des choses stylistiques qu’il y a mises, à la fois lui et John Higgins, le coloriste. Beaucoup de choses qu’ils faisaient étaient aussi des réactions aux concepts structurels de la bande dessinée à l’époque. Ils ont travaillé dans le contexte d’une critique ou d’un commentaire sur le truc à l’époque, dans les années 80, d’autres bandes dessinées.

Si nous faisions cela dans notre émission, le contexte serait perdu. Si nous copions ces idées, alors personne ne comprendra qu’ils commentaient quelque chose à l’époque. Nous avons donc essayé de nous en tenir à ceux qui fonctionneraient avec une narration cinématographique, et qui seraient toujours uniques et résonneraient. En plus de mettre des choses individuelles de la bande dessinée, réglez-les par habillage, sur certains points. Et pour embrasser l’idée d’utiliser parfois la mise au point partagée, que nous avons beaucoup utilisée pour le premier plan et l’arrière-plan. Parce que tout est au point dans Watchmen; le premier plan et l’arrière-plan sont toujours nets. Ainsi, vous pouvez composer des choses avec beaucoup de profondeur et obtenir toutes ces informations, alors que dans la plupart des tournages de cinéma, vous devez sélectionner la mise au point comme une grande partie de l’endroit où vous guidez l’œil de quelqu’un. Pas seulement la composition graphique.

Nous l’avons utilisé parfois pour composer tout ce que nous voulons voir au point. Comme dans l’épisode 2, vous avez le vieil homme Will et ses pilules. Les pilules sont énormes au premier plan; virer de bord. Et cela met simplement lui et ces choses directement ensemble dans votre esprit. Et vous savez qu’ils sont très étroitement liés. Il ne fait pas seulement remarquer quelqu’un d’autre, vous savez qu’il fait partie de lui en le faisant de cette façon.

Cela crée donc l’effet de la narration de bande dessinée sans être une bande dessinée, pour ainsi dire.

Oui, j’espère que certaines idées ont fonctionné là-dedans. Vous devez vous souvenir du contexte et de l’époque de la création, et ne pas vous laisser piéger en essayant de copier quelque chose dans lequel le contexte serait perdu pour quelqu’un.

Un aspect qui était vraiment cool en tant que lecteur était les visages souriants cachés et les autres œufs de Pâques. Et vous l’obtenez un peu dans la série, les œufs du premier épisode étant l’un des plus frappants. Mais je n’en ai pas vu beaucoup. Était-ce quelque chose que vous avez essayé d’éviter, ou sont-ils là et je ne les ai tout simplement pas vus?

Non, je pense qu’il y en a quelques-uns. Et d’autres choses, comme, il y a une silhouette du couple quand Angela Abar quitte le garage dans sa voiture de luxe. Elle conduit dans l’allée, et il y a une silhouette sur le mur où la peinture est encore humide, qui est en fait un ascenseur direct de la bande dessinée. Et c’est l’ombre d’un couple qui s’embrasse.

Nous avons mis des choses comme ça de temps en temps, mais pas des choses individuelles dans le roman graphique que vous pourriez choisir. L’astuce est que cela doit être dans le contexte, donc ils semblent qu’ils seraient normalement de toute façon dans la scène. C’est juste ce qu’est l’objet. Parce que si vous mettez quelque chose de si déplacé, vous ne voulez pas retirer le public de ce qu’il regarde. S’ils y pensent beaucoup, vous les retirez des scènes et vous les perdrez en racontant votre histoire.

Nicole Kassell, en particulier, était très douée pour essayer d’intégrer toutes ces petites choses là-dedans, tout comme notre décoratrice sur le plateau. Toujours essayer de trouver un moyen de mettre quelque chose d’une scène similaire dans la bande dessinée en arrière-plan.

Je suppose que vous connaissiez toute l’histoire avant de commencer un travail réel?

Je pense qu’ils ont gardé les secrets des plus grandes révélations à un très petit nombre de personnes dans notre émission. Je pense que c’est ainsi que Damon aime fonctionner. Certaines choses, comme l’identité du docteur Manhattan, je ne savais pas tout de suite quand j’ai commencé. Mais j’ai pris conscience de la fin au fur et à mesure. Je sais qu’après avoir fait le pilote, ils cassaient toujours la série en termes de structure de l’histoire. Mais je pense que les réalisateurs principaux savaient tous ces choses, et ils l’ont révélé au fur et à mesure.

Je n’avais pas tous les scripts quand nous avons commencé. Les scripts sortaient toujours toutes les quelques semaines, donc je serais en avance sur les scripts à ma connaissance, mais pas à la fin.

Ce qui est si intéressant, après la révélation du grand docteur Manhattan, c’est tous les indices. La conception de l’affiche l’a, et il y a tellement de petites choses sympas. L’éclairage de la maison Abar est assez bleu pour commencer, ce qui semble être un indice très subtil. Était-ce un aspect intentionnel?

Ouais, je pense qu’il y en avait. Nous avons eu beaucoup de discussions à ce sujet. Et même avant qu’on me dise explicitement que Calvin allait devenir Manhattan, nous avons en quelque sorte mis cela ensemble nous-mêmes. Nous travaillions de concert pour atteindre cet objectif, ce n’était tout simplement pas explicitement dans les documents qui étaient écrits.

Vous ne voulez pas non plus avoir de discussions à l’extérieur, vous savez? Si nous en parlons en privé dans un bureau, c’est une chose. Mais si nous sommes sur un chantier de construction, que nous construisons un décor et discutons d’une révélation comme celle-ci avec 20 personnes qui se promènent, les choses peuvent sortir très rapidement. Garder les informations était très important pour nous afin d’éviter les spoilers.

Mais nous avons discuté de ces idées, ainsi que du contexte dans lequel les gens apparaîtront plus tard. Et aussi ce que nous voulons que ce soit. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans la scénographie pour prendre en compte les deux, comme son histoire au Vietnam et apporter les trucs du Sud. C’est une combinaison de choses assez intéressante.

Vous avez dit que vous l’aviez compris à partir des indices. Quels sont les indices qui vous ont aidé à le découvrir, et quels indices avez-vous mis pour que tout cela se sente très transparent?

C’est intéressant. L’une des choses dont nous avons beaucoup parlé est le moment de la scène de la nuit blanche, qui est les flashbacks de l’épisode 2, où Angela tue les deux hommes armés de Rorschach qui entrent dans la maison. La première chose qu’elle fait – et elle est policière, mais elle prend toujours les devants pour la sécurité de la famille – c’est qu’elle le jette à terre et que vous ne le revoyez plus. Et nous ne savons pas ce qui lui est arrivé.

Je me dis: “Eh bien, c’est un assez gros indice.” Soit il est trop faible pour être impliqué, car il a été décrit comme ayant un accident et peut-être une perte de mémoire, ou il n’est pas ce que nous pensons qu’il est. Ou il ne sait pas qui il est, c’est ce que nous supposons. Parce que nous avions pris soin de ne pas montrer ce qui lui arrivait, parce que nous ne voulions pas révéler qu’en fin de compte, il était le docteur Manhattan et qu’il avait zappé le gars. Je savais que c’était une possibilité, et nous avions certainement laissé ce que nous avons tourné ouvert au concept, mais certainement pas indiqué que cela s’est produit, car cela va être révélé beaucoup plus tard. Vous n’en entendez même pas parler avant l’épisode 5.

C’est délicat de cette façon, car vous voulez vous assurer que vous n’essayez pas de cacher quelque chose au public, il semble donc que vous cachez quelque chose, mais vous essayez également de le faire paraître réel. La façon dont Angela – et Regina étant une actrice si brillante – peut se décrire, elle est si fonceuse en tant que personnage et si puissante qu’il est parfaitement naturel qu’elle jette son mari au sol et prenne totalement la tête. Je veux dire, elle est Sister Night et nous l’avons vue très physique et dominante de toutes les autres manières, et elle veille aux enfants. Et une fois que vous voyez cela se dérouler, vous oubliez en quelque sorte ce qui est arrivé à Cal parce que vous êtes plus inquiet qu’elle se blesse.

En parlant plus du Dr Manhattan en tant que personnage réel, il est juste là dans l’épisode 8. Cela présente beaucoup de défis, avec la lueur et le bleu, et le fait paraître réel dans le monde de la série. Pourriez-vous nous parler de la prise de vue et des difficultés liées à ce personnage à l’écran?

Ce qui est difficile à travailler dans ce format à la télévision par câble, c’est que j’ai en quelque sorte deux réalisateurs: le réalisateur de l’épisode et aussi le genre de réalisateur du show runner, car ils vont publier les épisodes et faire toute la finale les décisions.

Et une chose que je sais qui était très importante pour Damon, c’est qu’il ne voulait pas suivre la route de la personne CG qui s’est produite dans le film de 2009. Il était déterminé à ne pas le faire sentir comme un objet complètement étranger au monde; il voulait se sentir comme une vraie personne qui était bleue.

Et donc, nous avons fait beaucoup de tests approfondis avec Yahya dans le maquillage. Tout cela, je le savais depuis le milieu de la saison; nous faisions déjà des tests pour voir à quoi il ressemblerait. Des tests pour choisir une couleur bleue, différents types de tests de maquillage, différents types d’améliorations numériques qui pourraient être effectués de concert avec cela. Et je pense qu’une partie de la chose que vous vouliez lui éviter était qu’il brillait tellement qu’il éclairerait tout et serait cet orbe brillant partout. Qui plus est ce qu’ils ont fait avec le film original, où vous mettez des lumières LED sur la personne et même remplacez son physique par du CG afin que vous puissiez mettre des lumières sur la personne réelle, puis elle peut faire de la lumière.

Nous ne voulions pas faire cela, parce que nous voulions utiliser autant que possible la vraie chose. Nous avons donc complété la lumière de l’extérieur lorsqu’il est hors caméra, ou à proximité de lui, nous utiliserions de la lueur. La quantité de lueur qu’ils feraient après serait à Damon, pendant que nous publions les épisodes, de décider de peaufiner quand il brille et combien il brille. Cela a à voir avec sa compréhension de son processus de confusion, de puissance, quand il a le contrôle de ce qui se passe ou quand il est un peu troublé. Il voulait être en mesure de régler cela en post-production, alors nous avons fait beaucoup de choses devant la caméra pour ce que nous savions à coup sûr, et nous en avons laissé une interprétation possible pour plus tard.

Une décision vraiment cool est que nous ne voyons jamais à quoi ressemble réellement le Dr Manhattan avant de prendre l’apparence de Cal. Quelle était la motivation derrière ce choix?

Je pense que la grande chose pour Nikki, et je pense aussi pour Damon, c’est que nous ne voulions pas nous attacher à un autre visage. Nous ne voulons pas d’une situation où nous passons d’un personnage à un autre, et nous ne voulons pas le faire d’une manière qui serait distrayante. Parce que nous ne voulons pas nous intéresser à ce à quoi ressemble Jon Osterman adulte, et ne plus jamais le revoir, sachant que nous serons avec serait la version Cal de lui plus tard.

Je pense que c’était intelligent, parce que nous voulons continuer le voyage émotionnel du public avec qui Angela s’implique. Nous le gardons spécifique à la personne avec laquelle elle choisit de s’impliquer et de ne pas être associée à l’identité auparavant. Je pense que c’était en fait très intelligent.

Vous avez travaillé sur une autre grande révélation dans le contexte de la bande dessinée, qui est le truc Hooded Justice / Will Reeves. Depuis quand le saviez-vous? Saviez-vous que Hooded Justice allait être révélé comme un homme noir venu de cette trame de fond incroyablement chargée avec les émeutes de Tulsa?

J’ai personnellement compris cela assez tôt. Si vous regardez simplement ce qu’il porte, il porte essentiellement une capuche et une veste rouge. J’ai assemblé les pièces assez tôt.

Le contenu de cette histoire allait avoir été évoqué plus tôt dans la production, donc je savais que c’était une possibilité. Mais je ne savais pas à quel point cela allait être incroyablement pénible et à quel point cela allait être intense, jusqu’à ce que nous nous préparions pour l’épisode.

L’une des choses les plus difficiles à réaliser dans la narration est de faire en sorte que quelque chose semble à la fois une surprise complète, et pourtant une fois que vous le savez, cela doit sembler complètement inévitable. Le concept du nœud coulant du bourreau doit être pendu, et pour lui d’être un imposteur faisant semblant d’être un homme blanc sous le capot, le tout était une idée si brillante pour son personnage d’origine. C’était parfaitement logique. C’était vraiment, vraiment génial. J’étais tellement impressionné par ce concept, donc j’étais super excité de pouvoir le faire.

J’ai été étonné que ce ne soit pas quelque chose auquel on a fait allusion dans la bande dessinée, qui va pour une origine beaucoup plus standard.

Et vous vous rendez compte que la conversation que le Dr Manhattan a eue avec Ozymandias en 2009 et où Will Reeves est à la même époque est la genèse de toute l’histoire de la série. Ce qui ne semble pas du tout connecté au début de la série. Vous vous rendez compte à quel point il est incroyablement et intimement imbriqué, et comment ces deux personnages sont exactement là où ils seraient dans le contexte de l’histoire si vous suiviez le roman graphique et disiez: “D’accord, et si j’y ajoutais 15 à 20 ans? Où seraient-ils? ” Ils ont un sens parfait en tant que personnages jusque-là.

Comment avez-vous fusionné la couleur noir et blanc dans l’épisode Hooded Justice?

Une fois que nous sommes passés à la cinématographie numérique, le processus de base pour le tournage devient plus difficile sur le plateau. Les caméras enregistrent une image très plate, comme un journal qui est tout très gris et à contraste élevé. Et c’est pour préserver la latitude plus tard, un peu comme ce qu’un négatif de film doit être lorsque vous effectuez votre traitement de couleur final pour décider de l’apparence et gérer le contraste et effectuer les ajustements de précision.

Et c’est le but de cela, mais vous ne pouvez pas regarder cette image sur le plateau. C’est trop plat et gris, et ce n’est pas agréable à regarder. Vous ne pouvez pas faire en sorte qu’un réalisateur ou un showrunner regarde quelque chose qui ne ressemble en rien à ce à quoi le spectacle ressemblera pendant des mois, car ils en tomberont amoureux et vous devez pouvoir leur donner quelque chose de plus proche.

Donc, le processus consiste à construire ce qu’on appelle un “lux de visualisation”, qui est comme une table de recherche à appliquer à l’image, ce qui me donnera ensuite un aspect beaucoup plus proche de ce à quoi je voudrais qu’il ressemble plus tard. Normalement, c’est une question de couleur, et j’ai fait ce genre de processus pour toute la série au début en préparation de l’épisode 2.

Pour l’épisode 6, qui était en noir et blanc, j’ai créé un lux spécial en noir et blanc avec Todd Bochner, qui a coloré le spectacle. Nous sommes allés spécifiquement pour essayer de créer ce qui ressemblerait à un vieux film noir profond, si je tournais un film pour Orson Welles. Je l’appliquerais sur le plateau, donc sur le plateau, nous regarderions le moniteur avec tout en noir et blanc.

Les éclairs rouges étaient quelque chose qui est apparu dans le script, et une idée que j’ai présentée à Damon. C’était une façon de relier certains éléments de l’histoire, tous les deux ensemble, liés à Cyclope. Le classeur, le dossier Cyclope, est rouge; Je voulais vraiment que les lumières rouges dans la cabine d’enregistrement, où elles enregistrent les messages dans les projecteurs, clignotent en rouge. Juste du point de vue du public, pour vraiment suivre la ligne du mal à travers tous ces appareils et toutes ces personnes de cette façon. C’était la ligne de démarcation; c’était le concept.

Il y avait une référence à la liste de Schindler dans l’épisode 5, je pense. Cela a-t-il été ajouté après avoir fait ce choix créatif?

Non, je pense que là-dedans à l’origine. Parce que c’était l’idée du monde altéré, où Spielberg avait tourné ce film intitulé Pale Horse sur le massacre de New York, qui est la fin de la bande dessinée. L’idée est qu’il aurait peut-être traduit cette idée, au lieu de la liste de Schindler, sur cette petite fille qu’il met dans le film Pale Horse.

Mais notre film a toute cette série d’images au cinéma qui font que les gens s’émeuvent et s’entretuent. Et c’était un coup de fouet à l’idée d’utiliser délibérément les médias pour enflammer les gens, ce à quoi nous sommes confrontés actuellement dans le monde moderne.

Damon aime à la fois semer des graines de certaines idées et les traduire dans les différents concepts qu’ils ont dans le même spectacle. Et donc l’idée de vous faire regarder cette chose, je pense, dans son esprit subjectivement, vous pourriez l’entendre et dire: “Ouais, souviens-toi de faire attention à la chose rouge. Je me souviens de la Liste de Schindler; c’est important. Cela attire mon œil.” Et puis, deux épisodes plus tard, il fait exactement ce tour dans notre émission. Et maintenant, vous regardez la chose rouge ensuite, et vous faites le lien entre la chose rouge et quelque chose d’important.

Il est très, très intelligent de cette façon. Et je pense que c’est délibéré, de la même manière que l’idée de programmer des projecteurs et d’utiliser les concepts de manipulation des gens à travers les médias est également très délibérée.

Une autre chose que j’apprécie est la façon dont vous n’avez pas montré les autres Minutemen, bien qu’il y ait une photo publiée des costumes modernes. Mais vous vous êtes entièrement concentré sur Captain Metropolis et Hooded Justice. Pouvez-vous parler un peu de la décision de ne pas montrer le comédien et le reste?

Oui, je pense qu’il y avait deux raisons à cela, et elles vont en quelque sorte au processus de conception derrière l’épisode entier. Vous décidez vraiment ce que vous allez voir, et aussi ce qu’il est normal de ne pas voir – être derrière la caméra ou hors caméra. Et dans ce cas, le point de l’histoire est la réaction de Metropolis à Hooded Justice, révélant sa théorie du complot en public et rejoignant ce groupe.

Mais l’histoire ne concerne pas le groupe, et nous ne voulons pas les percevoir comme des personnages car ils ne feront pas partie de l’histoire. Ils sont un contexte pour lequel il a décidé de se mettre; ce ne sont pas des participants actifs.

Donc, la première chose que nous avons faite, c’est que nous avons tourné cette scène avec une caméra Steadycam et utilisé ce qu’on appelle un objectif à mise au point inclinable, qui est essentiellement un objectif avec un soufflet. Lorsque vous prenez un objectif sur un appareil photo, qui est focalisé sur un plan de film, le capteur numérique est une image plate. Si je prends ma ligne et que je la tourne ou l’angle, ce qui se passe, c’est que je ne me concentre plus sur tout l’avion. Soudain, ma mise au point est une toute petite ligne ou une zone de mise au point très étroite. En utilisant l’objectif inclinable, je peux rendre la mise au point très, très étroite. Si je suis allé à droite ou à gauche, Hooded Justice va être extrêmement flou une fois que j’aurai incliné l’avion loin de ces personnages.

L’autre côté des Minutemen est l’American Hero Story, qui n’est qu’une fantastique émission de télévision moderne. Le style m’a beaucoup rappelé l’approche de Zack Snyder envers Watchmen. Pourriez-vous nous parler un peu du tournage de l’action dans le show-in-a-show de Minutemen?

C’est assez délicat, non seulement de mon point de vue mais aussi pour le coordinateur de cascades, de rendre l’action physique différente de l’action réelle. Parce qu’une fois que nous verrons qu’il est scénarisé … Hooded Justice bat plusieurs personnes dans l’épisode 6, et il est censé être décrit comme très réel et unique et se sentir comme une vraie bagarre; se sentir rapide et chaotique et désordonné. Alors qu’American Hero Story est une sorte de média moderne aujourd’hui; exagérer et sur-souffler complètement et le rendre complètement par-dessus. Ce qui est des lentilles plus larges et une action exagérée, des tractions de fil et beaucoup trop de gore.

Nous sommes allés avec beaucoup de couleurs vives et de couleurs primaires que nous n’avons pas dans le reste du spectacle; le reste du spectacle a très peu de primaires, à l’exception du jaune, et beaucoup plus de photographie en sourdine et plus de film noir. Je suis très lumineux et très contrasté et super excentrique, comme la scène du début de l’épisode 6 dans la salle d’interrogatoire de la police. Il jette des chaises et traîne les gens à travers la pièce. Tout est censé être très intensifié et, espérons-le, suffisamment distinct pour que vous puissiez voir qu’il s’agit de la version moderne d’un passé exagéré et altéré. Encore une fois, c’est un grand thème du narrateur peu fiable de l’histoire des médias.

Que pensez-vous des différences entre le style de l’émission HBO, qui est assez ancré et utilise des couleurs sourdes, et la version de Snyder, qui est cette variante des tropes de films pour raconter l’histoire?

Je pense que les intentions étaient assez différentes. Je ne peux pas parler des intentions derrière le film de Zack, mais il a essayé de concevoir visuellement proche de la bande dessinée. Je pense que la chose la plus importante pour Damon était de prendre les éléments thématiques qui étaient importants et de les intégrer dans la série autant que possible.

Comme l’idée d’utiliser le moteur de cette histoire raciale compliquée des États-Unis et la façon dont cela motiverait un certain personnage. Parce que tant de ce que Watchmen est, en tant que bande dessinée, quelles sont ces motivations étranges et d’où viennent-elles? Et à quoi ressembleraient ces personnages, s’ils étaient de vraies personnes? Cela se révèle dans la bande dessinée, l’un d’entre eux est un violeur, et ce sont vraiment des gens problématiques et très difficiles à bien des égards. Mais s’ils vont se comporter de cette façon, comment ont-ils réussi?

Et je pense que Damon était tellement intéressé à découvrir cela et à déballer ce que ce serait, et c’était le plus grand point de contact. Les plus grandes références étaient comment utiliser le style de la bande dessinée pour exprimer cela, et pour nous assurer que nous sommes toujours sur le point de pousser ces concepts dans l’histoire et de nous assurer qu’ils sonnaient vrai. Ce qui est une manière différente d’y entrer.

