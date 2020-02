Entretien de visite avec Maisie Williams

La franchise Fox X-Men peut se diriger vers un redémarrage avant que les mutants rejoignent le MCU, mais son dernier versement, Nouveaux mutants viendra en premier. Le film arrive enfin au cinéma en avril après un délai de deux ans à compter de sa date de sortie initiale, bien que l’attente ait été particulièrement longue pour Maisie Williams, qui travaillait avec le réalisateur Josh Boone un an et demi avant même que le film n’ait lumière verte.

Les tournages annoncés précédemment, qui devaient faire passer le film en note R, ne se sont jamais produits, et la sortie sera désormais la vision originale du réalisateur. Cependant, au lieu de lancer une trilogie New Mutants et de devenir une grande influence sur l’avenir de la franchise X-Men, New Mutants sera plutôt le dernier chapitre des X-Men de Fox.

CONNEXES: Nouveaux mutants: entrevue de visite avec Charlie Heaton

En août 2017, . a visité le plateau des New Mutants et s’est assis avec Maisie Williams, qui incarne Rahne Sinclair, alias Wolfsbane, pour discuter de son rôle dans le film.

Alors, Sophie et toi avez-vous comparé des notes sur le jeu des X-Men?

Non, pas vraiment … En fait, un peu. Je l’ai appelée quand c’était en train de se produire et je lui parlais de potentiellement m’inscrire à quelque chose à long terme et je lui posais simplement plus de questions à ce sujet et j’ai toujours su que je voulais faire quelque chose de grand et de long terme après le spectacle. , mais c’est arrivé assez vite, alors oui, je viens de poser beaucoup de questions puisqu’elle a déjà fait le saut

Vous êtes le septième acteur de Game of Thrones à devenir Marvel.

Marvel est énorme.

Il en va de même pour le casting de Game of Thrones. Je suis vraiment curieux de savoir comment se déroule votre transformation avec Wolfsbane. Pouvez-vous parler des prothèses dans lesquelles vous deviez porter des costumes?

Nous avons eu 3 semaines avant le tournage pour comprendre cela, au cours desquelles avec beaucoup de réunions de prothèses et nous avons essayé les ongles et les dents et les poils du visage et la fourrure et les combinaisons et toutes sortes de trucs fous et ils ont finalement décidé qu’ils allaient faire la plupart de cela en post, mais, la raison pour laquelle je suis allé dans tout cela est parce que c’était vraiment intéressant de voir comment je me sens et comment ça se passerait avant, vous savez, ça va sembler légèrement différent, mais c’est ‘ Ce sera sympa de voir à quoi je vais ressembler, tu sais une fois qu’elle aura changé. Rahne a vraiment du mal avec sa transformation, donc juste se lever et regarder dans le miroir comme je suis sûr que la pluie l’aurait fait plusieurs fois, et oui, donc c’est agréable d’avoir ressenti ça avant, juste avoir [motion capture] des points. Quand on tire, j’ai les ongles et j’ai des dents et des points. Ils peuvent donc mettre juste la fourrure parce que nous avions du mal à faire ressembler les petits morceaux à de la fourrure, c’était juste comme des cheveux donc c’était important.

Votre personnalité reste-t-elle avec le personnage lorsque celui-ci est en forme de chien? Ou est-ce plus animaliste?

Elle est beaucoup plus animale. J’ai l’impression que Rahne, même quand elle est Rahne et qu’elle n’est pas Wolfsbane, a toujours un sens aigu de l’ouïe et de l’odorat, donc elle est en quelque sorte les yeux et les oreilles de l’hôpital et elle ne joue pas un très grand rôle dans la dynamique du groupe, mais je pense qu’elle joue un très grand rôle à l’hôpital, je dirais. Eh bien, elle ne joue peut-être pas du tout, mais elle sait ce qui se passe tout le temps. Je pense donc qu’elle est très introvertie, mais je pense qu’elle a son propre petit monde, mais elle est construite là-dedans et son propre petit plaisir qu’elle fait et elle n’interagit pas vraiment beaucoup avec les autres, ou peut-être qu’elle essaie de , mais ils ne sont pas très intéressés par ce qu’elle a à dire. Il est donc intéressant de noter que dans le film, quand elle devient fléau des loups, ils commencent à réaliser que ses pouvoirs peuvent être utiles et ils ne pensent pas seulement qu’elle est si idiote.

Dans les bandes dessinées, elle préfère en fait presque être en mode loup plutôt qu’en mode humain, est-ce le cas avec votre personnage?

Ouais, je pense depuis si longtemps Rahne, la trame de fond de Rahne, simplement dans le film, je ne suis pas très familier avec les bandes dessinées non plus, ce dont je n’ai pas honte, donc je ne sais pas pourquoi j’ai fait cette grimace , mais nous voulions la trame de fond, je pense qu’elle se sentait assez réprimée, elle a très honte de ses pouvoirs et je pense maintenant qu’elle est là, où apprendre à utiliser ses pouvoirs est une bonne chose et qu’elle a en quelque sorte maîtrisé ses pouvoirs contrairement aux autres et juste un peu de colère sous contrôle donc elle préfère de beaucoup. Personne ne lui parle vraiment beaucoup de toute façon et elle peut se déplacer beaucoup plus rapidement en tant que loup, alors, oui, je pense qu’elle est en quelque sorte très en paix quand elle est un loup, mais elle a toujours comme ce tir à la corde à l’intérieur son éducation religieuse et sa nouvelle vie.

Josh a mentionné que c’était vraiment lui, son éducation aussi, alors avez-vous l’impression qu’il comprend peut-être le personnage à un niveau que quelqu’un pourrait ne pas comprendre?

Ouais, je n’avais vraiment aucune idée de ce que ce serait de quitter une religion ou d’être élevé si strictement et de changer complètement d’avis un jour. Je ne me suis jamais vraiment plongé dans ce sujet, je n’ai jamais été religieux, alors je l’ai toujours effacé, puis parler à Josh de son passé et lire le script m’a donné beaucoup de confiance que cela était écrit dans une perspective très honnête. Donc, cela m’a vraiment aidé parce que parfois des gens écrivent sur des choses dont ils ne savent rien, ce qui est tout à fait correct, mais cela signifie pour vous en tant qu’acteur que vous devez ensuite entrer et y mettre la réalité. , donc c’était vraiment sympa de savoir que ça venait déjà d’un lieu de vérité et alors je pouvais juste entrer et faire ma part et créer l’introverti Rahne.

Nous avons entendu beaucoup de références cinématographiques comme Lost Boys And Dream Warriors, vous a-t-on donné des références cinématographiques spécifiques, peut-être même des films de loup-garou, une sorte de sortie de ce personnage?

Non, Josh a été vraiment bon, tout au long du processus. Je suis entré dans ce genre, pas officiellement, mais je l’ai su assez tôt grâce à Josh. Donc, dans l’ensemble, il m’a envoyé beaucoup des précédents et des story-boards et il est beaucoup, il nous a envoyé une partie de la partition, donc je pense que de cette façon, cela m’a vraiment aidé à comprendre quel genre de film ou d’essayer de faire, mais dans termes de références réelles, je suis sûr qu’il l’a fait, mais ce n’est pas vraiment la façon dont mon cerveau fonctionne

Quel a été le processus avec l’accent?

J’ai fait un accent écossais, j’ai fait plus d’un Aberdeen Accents dans un film que j’ai fait il y a quelques années, donc j’étais déjà un peu, mais mon entraîneur par intérim de Game of Thrones quand j’étais enfant quand j’étais beaucoup plus jeune, elle est écossaise, donc je lui ai juste demandé de faire des allers-retours au téléphone plusieurs fois, mais ensuite, comme c’était beaucoup plus gros, beaucoup plus de lignes J’utilise juste la dame que j’ai utilisée sur Game of Thrones et ce qui a vraiment été utile, c’est qu’elle a une application pour que vous puissiez le faire lorsque vous êtes absent et vous pouvez le faire par vous-même, cela a vraiment été utile parce que c’est gênant de le faire devant quelqu’un d’autre parce que lorsque vous vous trompez, vous savez que c’est mauvais et ils savent certainement que c’est mauvais, donc c’est assez amusant de le faire par vous-même et, oui, je le trouve bien. J’aime vraiment faire des accents parce que je déteste ma voix, je pense que c’est vraiment mauvais, c’est la voix la plus digne de tous les temps, donc je trouve vraiment utile de créer une nouvelle personne aussi parce que même si Rahne est vraiment différent des enfants qui ont joué avant de toute façon , mais à l’arrière de Game of Thrones, je me retrouve à jouer la même fille pas encore et encore, mais un peu, donc c’est bien de faire un accent parce que vous vous sentez comme une nouvelle personne.

Je suis curieux de savoir ce que c’est que de jouer dans un film de super-héros et d’horreur essentiellement centré sur les femmes.

Ouais, c’est plutôt cool. parce que les filles tenaient l’histoire ensemble. ils ont tous, il dépeint honnêtement les femmes, mais a aussi un grand, comme, juste un grand feu en chacun d’eux, ils ont tous des passés très différents et ils se réunissent tous un peu comme se coudant , comme si j’étais le plus foutu, un peu. Mais ensuite, regarder ces trois jeunes femmes commencer à travailler ensemble est magnifique et c’est un peu comme ça dans la vie, j’ai l’impression que les femmes n’aiment pas parler du fait que parfois les femmes sont … un peu garces, et nous aimons nier cela, mais je pense que c’est cool à ce sujet que cela soit décrit honnêtement et que vous voyez ces deux filles en fait, la raison pour laquelle elles sont si horribles l’une envers l’autre parce qu’elles sont en fait si similaires et j’ai trouvé que plusieurs fois qui fait l’industrie qui passe par l’école et les sœurs et vous, comme, les cornes de fesses parce que je oh mon Dieu, ils sont tellement ceci pour que pour, mais ça se résume vraiment à être exactement les mêmes et c’est pourquoi c’est si difficile, donc c’est plutôt beau et c’est génial d’avoir ses cinq personnages masculins et féminins et il y a quelque chose de très honnête à voir des super-héros découvrir comment être des super-héros. C’est quelque chose que vous ne voyez jamais vraiment à moins que ce ne soit comme un flashback de 20 minutes au début du film, donc c’est agréable de voir les difficultés de grandir puis de monter comme un super-héros. Un mutant.

Il y a des éléments fantastiques à cela et vous êtes également Game of Thrones, mais Game of Thrones est dans son propre type d’univers pseudo-historique et c’est contemporain, pouvez-vous parler de définir une fantaisie de traduction en contemporain

C’est bizarre et ce n’est que quelques lignes de l’histoire que j’ai vraiment ressenti comme ça parce que vous pouviez toujours vous sortir de la réalité et vous mettre dans cet hôpital, donc il y a quelques fois avec une sorte de référence le monde extérieur et ils vraiment passer du temps et être des adolescents normaux et ils n’ont pas, vous savez, des super-pouvoirs ou quoi que ce soit, et dans ces moments où c’est vraiment bizarre parce que vous vous mettez dans ce personnage et dans ce monde et dans cet hôpital et tout d’un coup, vous le retirez tout de suite parce que ce ne sont que des adolescents normaux comme aujourd’hui comme moi. Alors oui, c’est bizarre de rebondir entre les deux, mais c’est un peu ce que je fais. Je n’essaye pas de me souvenir de ça tout au long de ça parce qu’il y a des moments, eh bien c’est bien qu’ils se séparent du monde parce qu’ils sont assez différents et pour essayer de le fonder dans la réalité comme maintenant comme dans une normale Un groupe d’amitié dans un lycée serait très différent, je pense, mais le fait qu’ils soient dans son hôpital et oui, ils ont le droit de se sentir un peu comme des étrangers, il est beaucoup plus facile de s’immerger dans ce monde.

Il est également intéressant de noter qu’ils sont tous dangereux à leur manière et c’est pourquoi ils sont ici et ils ne sont pas seulement dangereux pour eux-mêmes, mais dangereux pour les gens qui les entourent. Cela crée-t-il une dynamique dans le film avec laquelle il est amusant de jouer?

Certainement, et je pense qu’il y a beaucoup d’insécurité à savoir vraiment de quoi les autres sont capables. Il y a, comme, vos arguments normaux, mais dès que vous avez des mutants, les enjeux sont beaucoup plus élevés. C’est très amusant de faire partie de ces scènes, mais pour le Dr Reyes, c’est que vous détestez avoir à soigner cinq adolescents et vous avez cinq adolescents qui peuvent s’entre-tuer.

Vous avez les hormones qui font rage Et vous avez la possibilité de faire exploser.

Oui, ça tombe comme vous vous attendez, mais c’est très amusant parce qu’il y a tellement de choses que vous pouvez tirer de la vie réelle, mais vous avez ces autres aspects vraiment sympas comme vous avez vu le tournage en ce moment, je regardais juste alors que Sam se tenait là avec des lumières orange clignotantes, comme, des explosions, comme si c’était cool. Donc, vous agissez comme un groupe normal de 5, puis tout à coup l’un d’eux a, comme, obtenu une épée, [laughs] ouais, c’est sympa.

SUIVANT: Nouveaux mutants: entrevue de visite avec Anya Taylor Joy

Dates de sortie clés

Nouveaux mutants (2020) date de sortie: 03 avr.2020

Supergirl Saison 5 donne enfin à Winn son nom DC Comics

A propos de l’auteur

. propose un éditeur et un maven des médias sociaux, Stephen écrit pour le site depuis 2016 et aime toutes sortes de films et de télévision, surtout quand il donne raison de s’inquiéter des minuties de continuité mineures non pertinentes.



Stephen a été fasciné par la magie du cinéma à l’écran) et a également jeté un œil dans les coulisses pour les démystifier) ​​depuis qu’il a utilisé sa copie VHS de The Making of Star Wars quand il avait 7 ans et qu’il était fou de la profonde histoire des univers fictifs depuis sa lecture. le Silmarillion quand il avait 9 ans.



Lorsqu’il n’est pas plongé dans les mauvaises herbes du canon de Star Wars, qu’il ne détruit pas la mécanique des mondes fictifs comme John Wick ou Bright ou qu’il prouve l’existence de la coupe Snyder, il court probablement après ses deux minuscules enfants hobbit ou se met en difficulté sur Twitter @ smcolbert.



Oui, c’est son vrai nom.

En savoir plus sur Stephen M. Colbert