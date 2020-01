Envie d’apprendre? Vous êtes sûrement un Knowmad

Le mot Knowmad est composé des mots anglais know (know) et nomad (nomad) et fait référence à toutes les personnes ayant une vision innovante et polyvalente et un désir constant d’apprendre personnellement et professionnellement. Pour tous, ZERO CLASS1 est né, le premier Knowmad Hub de connaissances.

La formation et l’apprentissage sont désormais accessibles à tous. Vous n’avez pas besoin d’avoir beaucoup d’argent ou trop de temps libre. Vous gagnez seulement. Et pour preuve, CLASS ZERO1 a créé une plateforme où Les professionnels qui réussissent partagent leurs connaissances par une formation pratique, applicable et en constante adaptation aux besoins du futur. Parce que s’il y a quelque chose de clair dans l’avenir, il change.

ZERO CLASS1 se concentre sur Knowmads, un nouveau profil social de personnes à la recherche de former où et quand ils veulent, à travers des cours en ligne et des tutoriels en streaming où clarifier les doutes et s’adapter à un scénario actuel.

Le premier Knowmad Hub de connaissances se concentre sur la formation de quatre domaines clés et est entre les mains des meilleurs professionnels actifs. Les quatre domaines sont:

Engager la vente: Si vous vous consacrez au monde de la vente et pensez que le client doit être au centre de toutes les opérations d’une entreprise.

Décalage numérique: Pour ceux qui sont au courant de la transformation numérique et qui cherchent à appliquer les nouvelles technologies numériques de la meilleure façon possible.

La gestion: où apprendre à gérer et à diriger des personnes et des talents et à constituer de grandes équipes.

Travail et vie: axé sur toutes les personnes qui ne font pas de différence entre la vie personnelle et la vie professionnelle mais cherchent à atteindre un équilibre entre elles.

Pour Carlos Garcia et Carlos Alberto Garcia, fondateurs et partenaires de CLASS ZERO1 et de professionnels des ressources humaines ayant une expérience nationale et internationale dans ce domaine: “L’innovation authentique vient des personnes qui construisent l’entreprise au quotidien et de leur formation permanente. C’est ce qui fait la différence. C’est pourquoi nous avons compris que la formation avec les meilleurs résultats est celle qui vient du professionnel actif. Les professeurs qui font partie de CLASS ZERO1 sont choisis non seulement pour être des experts dans leur domaine, mais aussi pour leur vocation d’enseigner et d’inspirer. “

ZERO CLASS1 propose une approche réaliste basée sur le type et le rythme de vie actuels, garantissant à tout moment:

La accélération de la formation expérientielle de la main de personnes possédant une vaste expérience et une connaissance approfondie d’un secteur particulier.

La possibilité de autonomiser les gens et vous offrir les outils nécessaires pour mener votre propre parcours d’apprentissage et vous guider dans le domaine de la formation nécessaire.

Formation rapide, pratique et efficace axée sur des cours de courte durée et applicable dès le premier jour sur le lieu de travail.

La flexibilité pour le travailleur actuel, avec un volume important de marchandises et avec des responsabilités à l’intérieur et à l’extérieur de son poste.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ZERO CLASS1, vous pouvez y accéder via ce lien.