Envie de rendre visite à «un seul ami» pendant le verrouillage de COVID-19? UW illustre les dommages qu’elle pourrait causer – .

Les jouets reposent là où ils ont été joués pour la dernière fois dans une aire de jeux fermée et vide de Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Ce désir que vous devez rencontrer avec un seul ami et briser la barrière de la distanciation sociale qui nous a tous séparés pendant l’épidémie de coronavirus peut sembler un acte simple et inoffensif. Mais un nouveau site Web mis en place par des chercheurs de l’Université de Washington illustre le peu qu’il faudrait pour défaire les avantages de garder nos distances.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Le site, intitulé «Je ne peux pas s’il vous plaît rendre visite à un ami», ressemble à un refrain pleurnichard et complètement compréhensible pour ceux d’entre nous qui l’ont entendu venir d’enfants (et de nombreux adultes) au cours des dernières semaines.

Steven Goodreau, professeur d’anthropologie à l’UW, et Martina Morris, professeur émérite de sociologie et de statistiques à l’UW, sont tous deux des épidémiologistes du réseau, et leur équipe étudie comment les liens sociaux influencent la propagation des agents infectieux, selon un article dans UW News.

Vous n’êtes pas obligé de courir chez quelqu’un que vous n’avez pas vu depuis un mois et de lui faire un gros bisou ou un câlin pour être en danger. Être simplement dans la même pièce, à l’intérieur de l’espacement de 6 pieds dont nous avons tous été avertis, pour potentiellement propager le virus.

Modèles de communautés hypothétiques de 200 personnes, de gauche à droite: pas de distanciation sociale, travailleurs essentiels uniquement, et si chaque ménage peut rendre visite à «un seul ami». (Images UW)

Trois illustrations sur le site (ci-dessus) parviennent à visualiser l’efficacité des mesures de distanciation sociale sur une hypothétique communauté de 200 ménages. Dans chaque modèle, les liens sociaux dans cette communauté sont ajustés.

Chaque point vert est un ménage. Les lignes grises entre les ménages sont des liens sociaux – en particulier les types qui pourraient propager le virus COVID-19, tels que les contacts étroits entre les personnes. Dans le modèle sans distanciation sociale, chaque ménage a, en moyenne, 15 connexions avec d’autres ménages.

Après l’éloignement social, la plupart des ménages sont isolés, mais 10% des ménages, représentés par des points bleus, comprennent une personne ayant un emploi essentiel, comme un agent de santé ou un commis d’épicerie, etc. Le plus grand cluster créé par ces connexions, pour se propager potentiellement COVID-19, ne couvre que 26% des ménages.

Dans le scénario «un seul ami» en visite, la communauté est rapidement reconnectée. La plupart des ménages – 71% – sont maintenant reconnectés dans un seul grand cluster, indique le site, et un seul cas COVID-19 dans l’un de ces ménages dispose désormais des connexions sociales directes ou indirectes nécessaires pour s’étendre à près des trois quarts des familles cette communauté.

“Il y a eu beaucoup de discussions et d’articles sur l’utilisation de la distance sociale pour faire des choses comme” aplatir la courbe “”, a déclaré Goodreau. “Nous voulions illustrer ces principes au niveau communautaire, pour aider les gens à visualiser à quel point même des connexions apparemment simples ne sont pas si simples.”

Sous «leçons apprises», les chercheurs reconnaissent que les humains sont des animaux sociaux, et réduire la connectivité dans les réseaux sociaux est difficile, mais attendre de traîner avec des amis en vaut la peine. «Chaque connexion supplémentaire que nous pouvons reporter jusqu’à ce que COVID-19 soit sous contrôle a le potentiel de sauver une ou plusieurs vies», écrivent-ils.