Envoûté: 10 blagues mal vieillies

Bewitched a couru des années 1960 aux années 1970 et était en avance sur son temps dans certains aspects, mais avalé par les normes sociétales dans d’autres. Samantha était une sorcière à part entière qui pouvait se débrouiller seule et était mariée à Darrin, un mortel. Alors que les deux vivent la vie ensemble, le chaos s’ensuit. Une intrigue habituelle consisterait en l’un des proches de Samantha à cogner pendant un moment, Darrin faisant ou disant quelque chose d’insultant et d’être touché par la magie d’une manière ou d’une autre.

Samantha doit trouver un moyen de le sauver et la situation, souvent avant que le patron de Darrin ne décide de le licencier. Ou Samantha essaie généralement d’utiliser sa magie pour de bon et Darrin ne le veut pas. Le spectacle avait de très belles répliques, mais une partie de son humour n’a pas bien vieilli 60 ans plus tard. Voici 10 blagues et appareils de traçage qui ne les coupent plus tout à fait.

10 blagues sur l’apparence

Dans l’épisode de la saison 1, “A Change Of Face”, les traits du visage de Darrin sont retouchés par Endora et à sa grande surprise, Samantha, qui n’était pas d’accord avec les ébats de sa mère au début, mais s’est ensuite amusée à faire des changements de style caricatural. Après que Darrin ait pris conscience de son apparence normale, elle utilise la sorcellerie pour renforcer sa confiance en attirant des étrangers attrayants pour le complimenter. Dans un autre épisode, Endora est insulté par le père de Samantha, qui dit: “Merci, Endora, ton charme est sans âge. Si triste pour le reste d’entre vous.” L’émission fait également un commentaire sur le poids lorsqu’un cheval ne peut pas courir, disant qu’il ne peut pas battre un gros homme sur une colline. Par coïncidence, la plupart des animaux qu’ils transforment en humains sont physiquement attrayants.

9 Transformer les gens en animaux

Le pic de l’humour dans certains épisodes a été celui où l’un des personnages, souvent Darrin, a été transformé en animal. La sélection variait des ânes, des papillons, des ouaouarons, des serpents, des poissons rouges, des chiens, des singes et des chimpanzés. L’animal serait alors placé dans une position où il s’enfuirait ou serait emmené, ce qui nécessiterait d’être sauvé.

Mais après une fois de trop, la blague devient fatigante et n’est pas très drôle. On ne peut qu’imaginer à quel point Samantha serait fatiguée de devoir faire la même chose encore et encore. Un humour offensif, non. Mais pas très divertissant non plus.

8 Abner et ses commentaires Snide à Gladys

Gladys était considérée comme une folle. Oui, elle était un peu extrême et très curieuse en ce qui concerne ses voisins. Mais elle était justifiée à juste titre dans la plupart des choses qu’elle a vues se produire à la résidence des Stephens. Abner aurait toujours le nez dans le journal, habituée à ce qu’elle dirait et lui demanderait de ne pas prendre ses médicaments. Mais parfois, il allait trop loin en étant simplement impoli. Sa phrase, “Gladys, jouons à la maison. Sois la porte et je te ferme”, est un exemple d’un des nombreux moments où il lui a parlé comme si elle n’était pas sa femme, mais le coin fou. Elle méritait le respect.

7 blagues sur la sensibilité masculine

Quelque chose qui ne résiderait certainement pas dans la société d’aujourd’hui est des blagues sur les états d’esprit émotionnels des gens. Dans ce cas, plus spécifiquement sur les hommes et leur perception. Avec des hommes souffrant de santé mentale, de dépression et des difficultés des attentes de la société, ce n’est pas une blague de se moquer de la sensibilité. Les arguments d’Endora et de Darrin étaient généralement mesquins, mais parfois l’un d’eux allait trop loin. Dans la saison 2 de Bewitched, Endora dit: “Je déteste critiquer un homme quand il est à terre, Samantha, mais Donald m’a toujours semblé trop sensible.” Même si Darrin a des émotions accrues et ne peut pas gérer le monde des sorcières, il vaut mieux y réfléchir que commenter.

6 Toutes les femmes sont des sorcières

Lorsque Darrin découvre pour la première fois que Samantha est une sorcière, il se rend au pub pour se lamenter sur sa sorcière mariée à un problème mortel. Il raconte au barman, Al, que sa femme est une vieille sorcière à balai, orthographe de casting. Ses conseils réconfortants? “Tu fais comme moi, mon pote. Je veux dire, tu dois juste apprendre à vivre avec.” Cette remarque est désobligeante et n’a pas bien vieilli, en impliquant que toutes les femmes sont des sorcières.

Pas une sorcière, comme Samantha. Mais une personne maussade, ennuyeuse et déchirante qui doit vivre avec. Dans les années 60, l’égalité des hommes et des femmes existait toujours, indépendamment de la conscience des gens à ce sujet.

5 cheveux bouclés

Les coiffures des années 60 étaient très élégantes, lisses et volumineuses dans leur présentation. Contrairement à la sélection polyvalente de looks animés par des personnalités uniques et l’expression ouverte qui est courante de nos jours, de nombreuses personnes avaient le même style. Donc, quand Samantha décide d’obtenir une permanente et de boucler ses cheveux, c’est un look mignon, mais pas le look habituel qu’elle recherche normalement.

Edora ne voulait probablement pas être grossière avec les gens aux cheveux bouclés, peut-être que c’était juste les cheveux de Samantha qu’elle n’aimait pas. Mais même ainsi, son commentaire, “exprès? Je pensais que peut-être votre doigt était coincé dans une douille lumineuse”, est insultant pour les femmes et les hommes avec des boucles. Vraiment Endora? Vous les aimez vous-même un peu.

4 Endora essayant de diviser Sam et Darrin

C’est une blague de longue date de l’émission. Endora aime et aime sa fille et sait qu’elle pourrait faire mieux que la situation dans laquelle elle se trouve actuellement en étant mariée à un mortel. Derwood, Donald, quel que soit son nom. Selon elle, son nom n’est pas assez important pour se souvenir. Quand Samantha défend Darrin en disant “c’est un homme cher, doux, merveilleux, parfaitement merveilleux”, Endora répond “Oh mon pauvre bébé. Il a l’air tout simplement horrible.” Dans plusieurs épisodes, Endora met Samantha dans des positions inconfortables en envoyant d’anciens prétendants et de potentiels espoirs attrayants pour la convaincre de quitter Darrin. Cela incite à avancer et Samantha doit se défendre en utilisant la sorcellerie.

3 commentaires occasionnels sur la violence familiale

La famille de Samantha est un peu bizarre. Évidemment. Ce sont des sorciers et des sorcières. Et maintenant, ils ont un mortel dans le mélange. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer? Darrin dit qu’il a une belle femme, une maison confortable et une jolie fille, mais qu’il “serait ravi si vous étiez orphelin!” à Samantha. La réponse de Samantha? “Une autre remarque comme ça et je serai veuve.” De tels commentaires sont lancés tout le temps. Darrin dit également: “Mais si cette mère vous fait encore un coup pareil, je vais utiliser ma propre magie. Faites disparaître quelques-unes de ses dents.” Dans un épisode où quelqu’un dit que le père de Samantha est de la “dynamite” et qu’elle devrait être fière, elle répond “ooh moi aussi. Et, euh, je ne sais jamais quand il pourrait exploser”.

2 Boire pour faire face aux problèmes familiaux

C’est quelque chose qui se fait dans la société aujourd’hui, encore plus que par le passé. Mais le fait que Samantha devait constamment faire des boissons à Darrin quand il y avait quelque chose qui avait mal tourné au point où il disait: “Sam donne-moi juste les nouvelles sans l’anesthésie” c’est juste un peu trop. Est-ce une routine saine pour plaisanter? Pas vraiment. Au lieu d’avoir une conversation et de chercher une solution ensemble, Darrin l’utilise comme méthode pour faire face. “How bout a drink” est une ligne fréquemment utilisée dans le spectacle. Pas de quoi se fier, surtout quand ce spectacle a suffisamment de scénarios trippants.

1 Larry’s Constant Jokes To Fire Darrin

Comment décrire Larry Tate? Il est un aspirateur dans le secteur de la publicité qui s’appuie sur les autres pour proposer les emplacements aux clients. La plupart du temps, il prend ensuite le crédit. Une chose sur laquelle vous pourriez compter qu’il dirait dans un épisode serait ses menaces de licencier Darrin s’il faisait mal. Par exemple, lorsque Samantha dit que Darrin a “le doigt sur le pouls d’aujourd’hui”, ajoute Larry, “et son pied sur la ligne de chômage de demain”. Pas sympa Larry. Surtout quand il est si désinvolte de mettre la vie de famille en danger même s’il les aime.

