Envoy lance un nouveau service électrique dans les bâtiments résidentiels – .

Un véhicule électrique Envoy que les résidents du développement The WALK de Bainbridge Island peuvent louer. (Envoyé photo)

Seattle était autrefois un pionnier du partage de voiture, abritant car2go, BMW ReachNow et LimePods. Mais chacune de ces entreprises a fermé ses services d’autopartage flottant dans la ville, la laissant sans mode de transport sur lequel beaucoup de gens comptaient.

Maintenant, l’option de transport technologique est de retour – en quelque sorte.

Avec la disparition de LimePod, le marché de l’autopartage en déclin de Seattle offre des leçons à l’industrie non testée

Envoy, basé à Los Angeles, se développe dans la région de Seattle. L’entreprise permet aux voisins des lotissements de partager un véhicule électrique.

Envoy démarre avec un projet de maisons en rangée de 52 unités sur Bainbridge Island, près de Seattle. Les locataires des maisons de ville auront accès à une voiture qu’ils peuvent louer à la minute, à l’heure ou à la journée.

Le WALK sur Bainbridge Island est le premier de plusieurs développements où Envoy prévoit de lancer. La société a conclu des contrats dans des propriétés supplémentaires au centre-ville de Seattle, dans le quartier international, le quartier universitaire, Ballard et d’autres quartiers au cours des 6 à 12 prochains mois. À l’emplacement de Bainbridge Island, les voitures seront entièrement rechargées par l’énergie solaire.

Le coût de location d’un véhicule Envoy varie selon le modèle. Il varie de 15 à 45 cents la minute ou 9 $ – 27 $ l’heure. Le tarif journalier le plus bas, pour louer une Nissan Leaf, est de 45 $ et le plus élevé est de 150 $, le coût de location d’une Tesla Model X pour une journée.

Envoy adopte une approche différente de ses concurrents potentiels disparus en regroupant le service avec la vie en appartement. L’objectif est d’amener les citadins à abandonner la possession d’une voiture personnelle et à compter sur une alternative partagée.

Il existe des différences fondamentales entre Envoy et le modèle flottant utilisé par car2go, ReachNow et Lime – à savoir, Envoy exige que les véhicules soient retournés à leur lieu de ramassage. Le flottement libre a permis aux utilisateurs de prendre une voiture et de la déposer n’importe où dans la ville, dans une zone.

Les véhicules BMW i3 d’Envoy peuvent sembler familiers aux utilisateurs de ReachNow, car BMW les a utilisés pour son propre service d’autopartage.

ReachNow avait également un service de «flotte résidentielle» à Manhattan et a testé quelque chose de similaire dans un immeuble de bureaux pour les travailleurs.

Envoy dit avoir des véhicules dans plus de 100 immeubles d’appartements, bureaux et hôtels à travers le pays, à Los Angeles et Miami. La société prévoit de s’étendre à New York, Portland, Austin, Chicago, Boston, Denver et Washington D.C.Elle a levé un peu plus de 4 millions de dollars, selon PitchBook.