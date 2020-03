Envoyez à Blue Origin une carte postale spatiale pendant que vous êtes coincé à la maison – .

Les employés de Blue Origin qui se portent volontaires pour le Club pour l’avenir trient les cartes postales. (Photo d’origine bleue)

Cherchez-vous des activités éducatives pour occuper les enfants pendant que vous êtes enfermé en raison de l’épidémie de coronavirus? Une option consiste à créer des cartes postales spatiales pour le Club for the Future, une campagne éducative créée par l’aventure spatiale Blue Origin du PDG d’Amazon Jeff Bezos.

L’année dernière, Blue Origin a collecté des milliers de cartes décorées par des étudiants et les a envoyées dans l’espace et en arrière sur son vaisseau suborbital New Shepard. Après le vol, les cartes ont été estampillées «Flown in Space» (dans certains cas, par Bezos lui-même), puis renvoyées à leurs expéditeurs.

Maintenant, Blue Origin invite les étudiants, les éducateurs et les parents à soumettre un nouveau lot de cartes postales dessinées à la main qui répondent à cette question: “Que construiriez-vous dans l’espace qui pourrait aider la Terre?”

Blue Origin fournit même un modèle pour imprimer les cartes postales sur des feuilles vierges de papier cartonné – ainsi que des instructions détaillées pour décorer les cartes et les envoyer au Club for the Future, P.O. Box 5759, Kent, WA 98064.

“Avec l’accès de Blue Origin à l’espace sur la fusée New Shepard, Club for the Future est en mesure d’offrir aux étudiants du monde entier l’occasion unique d’envoyer leurs espoirs et leurs rêves dans l’espace – pour le prix d’un timbre”, a déclaré le directeur du club, Josef. Reinke, a déclaré dans un communiqué de presse. «Nous avons déjà fait voler des milliers de cartes postales dans l’espace des étudiants, et maintenant ils ont un souvenir spécial volé dans l’espace qui, nous l’espérons, les incitera à poursuivre leurs rêves.»

Dans les semaines à venir, le Club for the Future publiera une suite de programmes pour promouvoir l’apprentissage virtuel en science, technologie, ingénierie et mathématiques, ou STEM.

Pendant ce temps, Blue Origin poursuit les travaux de développement de New Shepard, de sa fusée New Glenn de classe orbitale et de ses moteurs-fusées BE-4 et BE-7. La semaine dernière, le PDG de Blue Origin, Bob Smith, a déclaré à Space News que la société prévoyait toujours de commencer à envoyer des personnes à New Shepard pour des voyages spatiaux suborbitaux d’ici la fin de l’année.

Blue Origin a créé un groupe de travail sur les coronavirus il y a quelques semaines et la plupart des employés de la région de Seattle travaillent à domicile.

«Nous rencontrons notre groupe de travail tous les jours», a déclaré Smith à Space News. “C’est un environnement en évolution, et nous faisons des ajustements et continuons de fonctionner.”